Mercoledì 18 marzo il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, su Sky e in streaming su NOW . Le partite da seguire live anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Mercoledì 18 marzo, il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, su Sky e in streaming su NOW, con le partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 18.45 in scena il Barcellona, che ospiterà al Camp Nou il Newcastle, Sky Sport Uno e Sky Sport 254, mentre alle 21.00 in programma Liverpool-Galatasaray, Sky Sport Calcio e Sky Sport 252, e Tottenham-Atletico Madrid, Sky Sport Mix e Sky Sport 253. Sempre mercoledì alle 21.00 in campo Bayern Monaco-Atalanta: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.