Champions League, il calendario e gli orari delle partite degli ottaviguida tv
Mercoledì 18 marzo il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, su Sky e in streaming su NOW. Le partite da seguire live anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Mercoledì 18 marzo, il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, su Sky e in streaming su NOW, con le partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 18.45 in scena il Barcellona, che ospiterà al Camp Nou il Newcastle, Sky Sport Uno e Sky Sport 254, mentre alle 21.00 in programma Liverpool-Galatasaray, Sky Sport Calcio e Sky Sport 252, e Tottenham-Atletico Madrid, Sky Sport Mix e Sky Sport 253. Sempre mercoledì alle 21.00 in campo Bayern Monaco-Atalanta: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, insieme a Paolo Condò e Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero e Zvonimir Boban. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.
Champions League, la programmazione di oggi
Mercoledì 18 marzo
- alle 18.45: BARCELLONA-NEWCASTLE su Sky Sport Uno e Sky Sport 254. Telecronaca Stefano Borghi, commento Massimo Gobbi
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- alle 21.00: LIVERPOOL-GALATASARAY su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. Telecronaca Massimo Marianella, commento Riccardo Montolivo; inviato Gianluigi Bagnulo, Diretta Gol Paolo Ciarravano
- alle 21.00: TOTTENHAM-ATLETICO MADRID su Sky Sport Mix e Sky Sport 253. Telecronaca Nicola Roggero; inviato Filippo Benincampi, Diretta Gol Davide Polizzi
Gli studi del mercoledì
- dalle 18, dalle 20, dalle 23: Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Zvonimir Boban e Mario Giunta
- da mezzanotte: After Party con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Zvonimir Boban e Mario Giunta
- all’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta