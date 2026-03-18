Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Champions League, il calendario e gli orari delle partite degli ottavi

guida tv

Mercoledì 18 marzo il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, su Sky e in streaming su NOW. Le partite da seguire live anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Mercoledì 18 marzo, il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, su Sky e in streaming su NOW, con le partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 18.45 in scena il Barcellona, che ospiterà al Camp Nou il Newcastle, Sky Sport Uno e Sky Sport 254, mentre alle 21.00 in programma Liverpool-Galatasaray, Sky Sport Calcio e Sky Sport 252, e Tottenham-Atletico Madrid, Sky Sport Mix e Sky Sport 253. Sempre mercoledì alle 21.00 in campo Bayern Monaco-Atalantai clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Gli studi di Sky Sport

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, insieme a Paolo Condò e Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero e Zvonimir Boban. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.

Champions League, la programmazione di oggi

Mercoledì 18 marzo

  • alle 18.45: BARCELLONA-NEWCASTLE su Sky Sport Uno e Sky Sport 254. Telecronaca Stefano Borghi, commento Massimo Gobbi
  • alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
  • alle 21.00: LIVERPOOL-GALATASARAY su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. Telecronaca Massimo Marianella, commento Riccardo Montolivo; inviato Gianluigi Bagnulo, Diretta Gol Paolo Ciarravano
  • alle 21.00: TOTTENHAM-ATLETICO MADRID su Sky Sport Mix e Sky Sport 253. Telecronaca Nicola Roggero; inviato Filippo Benincampi, Diretta Gol Davide Polizzi

Gli studi del mercoledì

  • dalle 18, dalle 20, dalle 23: Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Zvonimir Boban e Mario Giunta
  • da mezzanotte: After Party con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Zvonimir Boban e Mario Giunta
  • all’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Champions League: Altre Notizie

Palladino: "Voglio una gara di grande orgoglio"

CHAMPIONS

L'allenatore nerazzurro ha introdotto il ritorno degli ottavi all'Allianz Arena dopo il 6-1...

Finali coppe europee: prezzi e info sui biglietti

UEFA

La Uefa ha aperto la vendita per assistere dal vivo alle finali di maggio delle coppe europee. Ai...

Dove vedere Manchester City-Real Madrid

guida tv

Oggi alle ore 21 il Manchester City affronta in casa il Real Madrid, per il ritorno degli ottavi...

Dove vedere Chelsea-Psg

guida tv

Oggi alle ore 21 il Chelsea affronta in casa il Psg, per il ritorno degli ottavi di finale di...

Dove vedere Arsenal-Bayer Leverkusen

guida tv

Oggi alle ore 21 l'Arsenal affronta in casa il Bayer Leverkusen, per il ritorno degli ottavi di...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE