I giochi per gli ottavi di finale diretti sono ancora aperti. Già certa del pass per i playoff, l'Inter ha ancora la possibilità di accedere direttamente al prossimo turno di Champions League. Un traguardo da inseguire negli ultimi 90 minuti della 'League Phase' sul campo del Borussia Dortmund (diretta mercoledì alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW), che a sua volta deve blindare un posto per i playoff. Attualmente al 14° posto con 12 punti e +6 di differenza reti, la squadra di Chivu è destinata agli spareggi secondo le probabilità di Opta (93,69%) piuttosto che agli ottavi diretti (6,31%). L'impresa è difficilissima, ma non impossibile. Cosa serve all'Inter per evitare i playoff? Ecco le combinazioni necessarie, considerando che in ogni caso la squadra di Chivu dovrà prima di tutto vincere a Dortmund per provare a qualificarsi direttamente agli ottavi.