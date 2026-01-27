Inter si qualifica agli ottavi di Champions League se… Tutte le combinazioniCHAMPIONS
Già certi dei playoff e attualmente al 14° posto in classifica, i nerazzurri giocano a Dortmund gli ultimi 90 minuti della 'League Phase'. E in caso di vittoria potrebbero ancora qualificarsi direttamente agli ottavi: ma quali sono le combinazioni necessarie per evitare gli spareggi? Borussia Dortmund-Inter è in diretta mercoledì alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
I giochi per gli ottavi di finale diretti sono ancora aperti. Già certa del pass per i playoff, l'Inter ha ancora la possibilità di accedere direttamente al prossimo turno di Champions League. Un traguardo da inseguire negli ultimi 90 minuti della 'League Phase' sul campo del Borussia Dortmund (diretta mercoledì alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW), che a sua volta deve blindare un posto per i playoff. Attualmente al 14° posto con 12 punti e +6 di differenza reti, la squadra di Chivu è destinata agli spareggi secondo le probabilità di Opta (93,69%) piuttosto che agli ottavi diretti (6,31%). L'impresa è difficilissima, ma non impossibile. Cosa serve all'Inter per evitare i playoff? Ecco le combinazioni necessarie, considerando che in ogni caso la squadra di Chivu dovrà prima di tutto vincere a Dortmund per provare a qualificarsi direttamente agli ottavi.
Inter agli ottavi, serve vincere e...
Come anticipato, è obbligatorio conquistare i tre punti sul campo del Borussia Dortmund. Considerando lo scontro diretto tra Psg e Newcastle, i nerazzurri superebbero la squadra sconfitta al Parco dei Principi oppure entrambe se la sfida dovesse terminare pari. Nel primo caso è necessario che si verifichino cinque dei seguenti scenari, nel secondo ne sarebbero sufficienti quattro. Attenzione anche al risultato della Juventus (a pari punti con l'Inter): se i bianconeri dovessero vincere col Monaco potrebbero superare i nerazzurri nella differenza reti (attualmente +6 per la squadra di Chivu, +4 per quella di Spalletti).
- Il Liverpool perde col Qarabag;
- Il Tottenham non vince a Francoforte;
- Il Chelsea viene fermato a Napoli;
- Il Barcellona non batte il Copenaghen;
- Lo Sporting non esce vincente a Bilbao;
- Il Manchester City non supera il Galatasaray;
- L'Atletico Madrid non vince col Bodo;
- L'Atalanta non supera l'Union Saint-Gilloise.