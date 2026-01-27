Offerte Sky
Napoli-Chelsea, le probabili formazioni della partita di Champions League

Champions League

Il Napoli si gioca tutto contro il Chelsea nell’ultima giornata di Champions, mercoledì 28 gennaio alle 21. Al Maradona serve una vittoria per conquistare i playoff: Conte, reduce dal ko con la Juve, dovrà fare i conti anche con diverse assenze. I clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere la partita attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass

CHAMPIONS LEAGUE, LA GUIDA TV PER L'ULTIMA GIORNATA 

Probabili Formazioni

Napoli
Alex Meret
Alex Meret
portiere
Napoli
Giovanni Di Lorenzo
Giovanni Di Lorenzo
difensore centrale di destra
Napoli
Alessandro Buongiorno
Alessandro Buongiorno
difensore centrale
Napoli
Juan Jesus
Juan Jesus
difensore centrale di sinistra
Napoli
Leonardo Spinazzola
Leonardo Spinazzola
esterno destro
Napoli
Stanislav Lobotka
Stanislav Lobotka
centrocampista centrale
Napoli
Scott McTominay
Scott McTominay
centrocampista centrale
Napoli
Mathías Olivera
Mathías Olivera
esterno sinistro
Napoli
Antonio Vergara
Antonio Vergara
trequartista di destra
Napoli
Eljif Elmas
Eljif Elmas
trequartista di sinistra
Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
attaccante centrale

La probabile formazione del Napoli

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.

  • Con l'infortunio di Milinkovic-Savic, spazio a Meret in porta
  • In attacco spazio a Hojlund con Lukaku che partirà dalla panchina
  • Alle spalle dell'attaccante danese dovrebbero essere confermati Vergara ed Elmas
Chelsea
Robert Sánchez
Robert Sánchez
Portiere
Chelsea
Malo Gusto
Malo Gusto
Terzino destro
Chelsea
Trevoh Chalobah
Trevoh Chalobah
Difensore centrale
Chelsea
Wesley Fofana
Wesley Fofana
Difensore centrale
Chelsea
Marc Cucurella
Marc Cucurella
Terzino sinistro
Chelsea
Reece James
Reece James
Mediano
Chelsea
Moisés Caicedo
Moisés Caicedo
Mediano
Chelsea
Cole Palmer
Cole Palmer
Esterno destro
Chelsea
Enzo Fernández
Enzo Fernández
Trequartista
Chelsea
Pedro Neto
Pedro Neto
Esterno sinistro
Chelsea
João Pedro
João Pedro
Attaccante

La probabile formazione del Chelsea

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; James, Caicedo; Palmer, Enzo Fernandez, Neto; Joao Pedro. All. Rosenior 

