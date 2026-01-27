Il Napoli si gioca tutto contro il Chelsea nell’ultima giornata di Champions, mercoledì 28 gennaio alle 21. Al Maradona serve una vittoria per conquistare i playoff: Conte, reduce dal ko con la Juve, dovrà fare i conti anche con diverse assenze. I clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere la partita attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass
Probabili Formazioni
La probabile formazione del Napoli
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.
- Con l'infortunio di Milinkovic-Savic, spazio a Meret in porta
- In attacco spazio a Hojlund con Lukaku che partirà dalla panchina
- Alle spalle dell'attaccante danese dovrebbero essere confermati Vergara ed Elmas