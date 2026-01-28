Offerte Sky
Champions League Giornata 8 - mercoledì 28 gennaio 2026
LIVE1T
Napoli
0 - 0
Chelsea
Napoli0 - 0 Chelsea
Napoli-Chelsea, il risultato in diretta LIVE

Dopo il pareggio di Copenaghen, il Napoli deve battere il Chelsea per centrare la qualificazione ai playoff di Champions League. Conte con vergara nel tridente insieme a Elmas con Hojlund più avanzato. Olivera a sinistra. Rosenior con Estevao dal 1', Palmeri in panchina. Diretta sull'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass per i clienti Sky abbonati ad Amazon Prime

calcio d'inizio!

Napoli-Chelsea 0-0

Si parte allo stadio Maradona

Chelsea riunito in cerchio e si carica poco prima del calcio d'inizio

Inno della Champions e solito boato dello stadio Maradona

Le squadre stanno attraversando il tunnel per entrare in campo, ci siamo quasi

Napoli si qualifica ai playoff di Champions League se… Tutte le combinazioni

Attualmente fuori dai playoff ed eliminati a causa del 25° posto in classifica, gli azzurri affrontano il Chelsea negli ultimi 90 minuti di Champions. E in caso di vittoria (ma anche con un pareggio) potrebbero qualificarsi agli spareggi rientrando tra le prime 24: quali sono le combinazioni necessarie per farcela? I clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass

Cosa serve al Napoli per qualificarsi ai playoff di Champions League

Le parole di Conte alla vigilia della sfida con il Chelsea

Obbligatorio vincere oggi al 'Maradona' per centrare i playoff, match introdotto a Sky da Antonio Conte: "Sarà una partita bella ed emozionante, ci giochiamo tutto e dovremo finire a testa alta". Sul gap tra Italia e Inghilterra: "Loro possono comprare a 100 milioni, noi no. Ecco perché diventano dominanti". E in conferenza la risposta a Spalletti: "Ci ha definiti ex campioni d'Italia? Frase infelice, forse deve stare più attento quando parla"

Conte: 'Contro il Chelsea ci giochiamo tutto'. VIDEO

Piccolo problema fisico nel riscaldamento per Vergara, in questo momento resta nel gruppo, ma situazione da tenere d'occhio

Manna: "Sterling chiede tanto, Alisson piace"

"Una partita tosta, siamo sempre noi… Questo ci fa sorridere. Una partita importante con un avversario forte e abituato a queste partite, speriamo di fare bene. Sterling? Raheem è un calciatore molto forte che però non gioca da molto tempo. Ci abbiamo parlato durante l'estate e non è un segreto, ma in questo momento la vedo difficile perché ha ancora aspettative economiche importanti". Su Alisson Santos: "E' un giocatore che ci piace, è una cosa uscita oramai. E' un calciatore che ha qualità e spunto, vediamo cosa succederà nei prossimi giorni".

statistiche

Un altro ex giocatore del Chelsea, Romelu Lukaku, è tornato in campo con il Napoli nel fine settimana dopo un'assenza di cinque mesi. Potrebbe tornare in campo stasera in Champions League.

statistiche

Scott McTominay ha segnato nove gol e fornito tre assist in tutte le competizioni per il Napoli in questa stagione.

statistiche

50^ presenza di Alessandro Buongiorno con il Napoli tra tutte le competizioni.

statistiche

Antonio Conte ha vinto il campionato nel suo primo anno alla guida del Napoli, sollevando il trofeo della Serie A la scorsa stagione.

statistiche

Il Chelsea affronterà il suo ex allenatore Antonio Conte. Ha allenato i Blues dal 2016 al 2018, vincendo la Premier League 2016/17 e la FA Cup 2017/18.

La formazione del Chelsea in grafica

statistiche

Il Chelsea ha vinto la Conference League la scorsa stagione. Il club ha anche sollevato il trofeo dell'Europa League in due occasioni, nel 2012/13 e nel 2018/19.

Chelsea, le scelte di formazione

Rosenior lascia in panchina Palmer, al suo posto gioca Estevao. James sulla lina difensiva, Enzo Fernandez alle spalle di Joao Pedro con Pedro Neto sulla sinistra. A metà campo Andrey Santos con Caicedo

Napoli, le scelte di formazione

Uomini abbastanza contati per Antonio Conte che schiera Vergara con Elmas alle spalle di Hojlund. A destra ancora Spinazzola, a sinistra gioca Olivera. Al solito, in mezzo Lobotka e McTominay

statistiche

Il Chelsea ha vinto la UEFA Champions League due volte, l'ultima delle quali nel 2021

statistiche

Il Napoli ha vinto la Coppa UEFA nel 1989. Il suo miglior risultato in Champions League è il raggiungimento dei quarti di finale nel 2023

statistiche

Il Napoli ha vinto sette delle ultime dieci partite casalinghe contro squadre inglesi, la più recente delle quali è stata quella contro il Liverpool per 4-1 nella fase a gironi 2022/23

Come seguire l'ultima notte di Champions su Sky

Come seguire l'ultima notte di Champions su Sky

Le formazioni ufficiali

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, James, Fofana, Cucurella; Andrey Santos, Caicedo; Estevao, Enzo Fernandez, Neto; Joao Pedro. All. Rosenior

Statistiche e curiosità

Gli unici precedenti tra Napoli e Chelsea risalgono alla UEFA Champions League 2011/12, quando i Blues eliminarono la squadra italiana agli ottavi di finale con un 5-4 complessivo: sconfitta esterna per 3-1 all’andata e vittoria casalinga al ritorno per 4-1

Chelsea, solo una vittoria nelle ultime nove trasferte di Champions con italiane

Il Chelsea ha vinto solo una delle ultime nove trasferte di UEFA Champions League contro squadre italiane (1 pareggio, 7 sconfitte), 2-0 contro il Milan nell’ottobre 2022, perdendo sei delle ultime sette. L’ultima di queste sconfitte è arrivata in questa stagione, contro l’Atalanta alla 6ª giornata, nonostante il vantaggio iniziale (2-1)

Conte, una sola vittoria nelle 5 gare disputate contro il Chelsea

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha vinto solo una delle cinque partite disputate contro il Chelsea, suo ex club, da quando ha lasciato la squadra (1 pareggio, 3 sconfitte); tuttavia l’unica vittoria è arrivata proprio nell’ultimo incontro contro i Blues (2-0 nel febbraio 2023 in Premier League, alla guida del Tottenham).

Napoli, una sola sconfitta nelle ultime 20 gare casalinghe in Champions

Il Napoli ha perso solo una delle ultime 20 partite casalinghe di UEFA Champions League (12 vittorie, 7 pareggi), un 3-2 contro il Real Madrid nell’ottobre 2023. Complessivamente, ha perso solo il 12% delle gare interne (4/33), la terza percentuale più bassa tra le squadre che hanno disputato almeno 20 partite interne nella competizione dal 1992/93.

Chelsea sempre in gol in ciascuna delle ultime 20 gare europee

Il Chelsea ha segnato in ciascuna delle ultime 20 partite nelle principali competizioni europee, già striscia record per il club. L’ultima squadra a mantenere la porta inviolata contro i Blues è stata il Real Madrid nell’aprile 2023 (sconfitta per 2-0 in UEFA Champions League).

Napoli, solo una vittoria con squadre dei Top-5 campionati

Il Napoli ha vinto solo una delle ultime 10 partite di UEFA Champions League contro squadre provenienti da uno dei cinque principali campionati europei (4 pareggi, 5 sconfitte), un 1-0 in trasferta contro l’Union Berlino nell’ottobre 2023.

Com'è andata la prima partita di Champions con Rosenior alla guida del Chelsea

Nella sua prima partita europea da allenatore, la 7^ Giornata contro il Pafos, Liam Rosenior ha visto il Chelsea completare il 94,5% dei passaggi, la percentuale più alta tra tutte le squadre in questa stagione di UEFA Champions League. Con Antonio Conte alla guida nella competizione, il Chelsea aveva registrato una percentuale di passaggi riusciti delll’84,2%.

McTominay, quattro gol nelle ultime cinque presenze in Champions

Scott McTominay del Napoli ha segnato quattro gol nelle ultime cinque presenze in UEFA Champions League. L’ultimo scozzese a segnare cinque reti in una singola stagione in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League è stato Mo Johnston nel 1990/91 con il Rangers, mentre l’ultimo a riuscirci con un club non scozzese è stato John Wark con il Liverpool nel 1984/85.

Passaggi, i numeri di Caicedo in questa Champions

Moisés Caicedo è il giocatore del Chelsea che ha effettuato più passaggi che superano almeno una linea di pressione avversaria (49) in questa UEFA Champions League, e vanta anche la percentuale più alta di passaggi riusciti sotto pressione ad alta intensità tra i Blues con almeno 90 minuti giocati (90.1%).

Napoli, sei gol in questa Champions firmati Hojlund e McTominay

Tutti e sei i gol realizzati dal Napoli in questa stagione di UEFA Champions League portano la firma dei due ex Manchester United Rasmus Højlund (due) e Scott McTominay (quattro). Højlund non ha mai segnato nelle quattro partite giocate contro il Chelsea mentre McTominay ha realizzato una doppietta nell’ultima partita da titolare contro i Blues, un 2-1 con il Manchester United nel dicembre 2023