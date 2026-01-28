"Una partita tosta, siamo sempre noi… Questo ci fa sorridere. Una partita importante con un avversario forte e abituato a queste partite, speriamo di fare bene. Sterling? Raheem è un calciatore molto forte che però non gioca da molto tempo. Ci abbiamo parlato durante l'estate e non è un segreto, ma in questo momento la vedo difficile perché ha ancora aspettative economiche importanti". Su Alisson Santos: "E' un giocatore che ci piace, è una cosa uscita oramai. E' un calciatore che ha qualità e spunto, vediamo cosa succederà nei prossimi giorni".