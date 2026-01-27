Offerte Sky
Union Saint-Gilloise-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Champions League

Champions League

L’Atalanta arriva all'8^ giornata di Champions con la situazione migliore tra le italiane: contro l’Union Saint-Gilloise, la squadra di Palladino punta agli ottavi diretti. Senza Raspadori (non in lista), Lookman verso una maglia da titolare. La partita live mercoledì 27 gennaio alle 21 su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW

CHAMPIONS LEAGUE, LA GUIDA TV PER L'ULTIMA GIORNATA 

 

Probabili Formazioni

Atalanta
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
portiere
Atalanta
Giorgio Scalvini
Giorgio Scalvini
difensore centrale di sinistra
Atalanta
Berat Djimsiti
Berat Djimsiti
difensore centrale
Atalanta
Sead Kolasinac
Sead Kolasinac
difensore centrale di sinistra
Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
esterno destro
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
centrocampista centrale
Atalanta
Éderson
Éderson
centrocampista centrale
Atalanta
Nicola Zalewski
Nicola Zalewski
esterno sinistro
Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
trequartista di destra
Atalanta
Ademola Lookman
Ademola Lookman
trequartista di sinistra
Atalanta
Nikola Krstovic
Nikola Krstovic
attaccante centrale

La probabile formazione dell'Atalanta

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. All. Palladino

  • Lookman potrebbe partire titolare visto che Raspadori, arrivato a gennaio, è fuori dalla lista Champions
  • In attacco dovrebbe toccare a Krstovic dal 1'
  • Verso la titolarità sulla fascia sinistra Zalewski

La probabile formazione dell'Union Saint-Gilloise

UNION SG (3-4-2-1): Scherpen; Mac Allister, Burgess, Sykes; Khalaili, Zorgane, Van de Perre, Guilherme; Florucz, El Hadj; Fuseini. All. Hubert

