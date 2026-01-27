Union Saint-Gilloise-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Champions LeagueChampions League
L’Atalanta arriva all'8^ giornata di Champions con la situazione migliore tra le italiane: contro l’Union Saint-Gilloise, la squadra di Palladino punta agli ottavi diretti. Senza Raspadori (non in lista), Lookman verso una maglia da titolare. La partita live mercoledì 27 gennaio alle 21 su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
La probabile formazione dell'Atalanta
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Krstovic. All. Palladino
- Lookman potrebbe partire titolare visto che Raspadori, arrivato a gennaio, è fuori dalla lista Champions
- In attacco dovrebbe toccare a Krstovic dal 1'
- Verso la titolarità sulla fascia sinistra Zalewski
La probabile formazione dell'Union Saint-Gilloise
UNION SG (3-4-2-1): Scherpen; Mac Allister, Burgess, Sykes; Khalaili, Zorgane, Van de Perre, Guilherme; Florucz, El Hadj; Fuseini. All. Hubert