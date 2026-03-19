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Champions League, calendario e orari delle partite dei quarti di finale

Champions League

Senza italiane ma con il meglio di Europa in campo. Da Paris Saint-Germain-Liverpool a Real Madrid-Bayern Monaco passando per Barcellona-Atletico Madrid e Sporting-Arsenal: le date e gli orari ufficiali dei quarti di finale di Champions League

TABELLONE - HIGHLIGHTS

Quarti di finale di Champions League:

 

  • Paris Saint-Germain-Liverpool
  • Real Madrid-Bayern Monaco
  • Barcellona-Atletico Madrid
  • Sporting Clube-Arsenal

Data e orari dell’andata dei quarti di Champions

Martedì 7 aprile 2026

  • Ore 21 - Sporting Clube-Arsenal
  • Ore 21 – Real Madrid-Bayern Monaco


Mercoledì 8 aprile 2026

  • Ore 21 - Barcellona-Atletico Madrid
  • Ore 21 - Paris Saint-Germain-Liverpool

 

Data e orari del ritorno dei quarti di Champions

Martedì 14 aprile 2026

  • Ore 21 – Atletico Madrid-Barcellona
  • Ore 21 – Liverpool-Paris Saint-Germain

Mercoledì 15 aprile 2026

  • Ore 21 – Arsenal-Sporting Clube
  • Ore 21 – Bayern Monaco-Real Madrid

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