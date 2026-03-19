Senza italiane ma con il meglio di Europa in campo. Da Paris Saint-Germain-Liverpool a Real Madrid-Bayern Monaco passando per Barcellona-Atletico Madrid e Sporting-Arsenal: le date e gli orari ufficiali dei quarti di finale di Champions League
Quarti di finale di Champions League:
- Paris Saint-Germain-Liverpool
- Real Madrid-Bayern Monaco
- Barcellona-Atletico Madrid
- Sporting Clube-Arsenal
Data e orari dell’andata dei quarti di Champions
Martedì 7 aprile 2026
- Ore 21 - Sporting Clube-Arsenal
- Ore 21 – Real Madrid-Bayern Monaco
Mercoledì 8 aprile 2026
- Ore 21 - Barcellona-Atletico Madrid
- Ore 21 - Paris Saint-Germain-Liverpool
Data e orari del ritorno dei quarti di Champions
Martedì 14 aprile 2026
- Ore 21 – Atletico Madrid-Barcellona
- Ore 21 – Liverpool-Paris Saint-Germain
Mercoledì 15 aprile 2026
- Ore 21 – Arsenal-Sporting Clube
- Ore 21 – Bayern Monaco-Real Madrid