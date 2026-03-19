Galatasaray, operazione alla mano per Lang dopo l'infortunio choc. Frattura per OsimhenChampions League
E' stato operato a Liverpool Noa Lang, l’attaccante del Galatasaray feritosi ieri sera alla mano destra durante la sfida con i Reds. Lang, sbattendo contro i cartelloni pubblicitari, ha riportato un taglio profondo al pollice. Il Galatasaray potrebbe sporgere denuncia. Brutta serata ad Anfield anche per Osimhen: per lui frattura al braccio destro
INFORTUNIO CHOC A NOA LANG - LIVERPOOL-GALATASARAY: GOL E HIGHLIGHTS
E' stato sottoposto nella notte a Liverpool a un intervento chirurgico alla mano destra Noa Lang, l’attaccante del Galatasaray che ieri sera aveva riportato un taglio profondo al pollice. Un episodio sfortunatissimo per l'ex Napoli che, nel tentativo di raggiungere un pallone in profondità, si era appoggiato con la mano ai cartelloni pubblicitari a bordocampo. Lang aveva perso molto sangue ed era stato subito trasportato in ospedale. dove, nella notte, è stato operato alla presenza dello staff medico del Galatasaray. Il club turco è al lavoro con gli avvocati e sarebbe intenzionato a sporgere denuncia, l'Uefa potrebbe aprire una indagine.
Il comunicato del club turco
Nella mattina di giovedì il Galatasaray ha rilasciato un comunicato ufficiale per fare il punto sulle condizioni di Lang: "Il nostro calciatore Noa Lang, feritosi nel secondo tempo della partita contro il Liverpool, ha subito un grave taglio al pollice destro e nelle prossime ore a Liverpool è previsto un intervento a cui parteciperà la nostra squadra medica."
Frattura per Osimhen
Nel bilancio della serataccia di Anfield, per il Galatasaray anche l’infortunio di Victor Osimhen, che si è fratturato il braccio destro: “Il nostro giocatore Victor Osimhen, che ha subito un colpo al braccio nel primo tempo della partita, non ha potuto giocare nella ripresa a causa del rischio di frattura, come emerso dagli accertamenti effettuati nell'intervallo. Dopo la partita, una visita in ospedale sotto la supervisione del nostro staff medico ha confermato una frattura all'avambraccio destro, per la quale è stato applicato un gesso. Una decisione in merito a un eventuale intervento chirurgico verrà presa nei prossimi giorni, dopo ulteriori valutazioni".