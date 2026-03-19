E' stato sottoposto nella notte a Liverpool a un intervento chirurgico alla mano destra Noa Lang, l’attaccante del Galatasaray che ieri sera aveva riportato un taglio profondo al pollice. Un episodio sfortunatissimo per l'ex Napoli che, nel tentativo di raggiungere un pallone in profondità, si era appoggiato con la mano ai cartelloni pubblicitari a bordocampo. Lang aveva perso molto sangue ed era stato subito trasportato in ospedale. dove, nella notte, è stato operato alla presenza dello staff medico del Galatasaray. Il club turco è al lavoro con gli avvocati e sarebbe intenzionato a sporgere denuncia, l'Uefa potrebbe aprire una indagine.