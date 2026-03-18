L' Atalanta saluta la Champions. Dopo il 6-1 dell'andata, la Dea ha cercato di limitare i danni nel ritorno in casa del Bayern Monaco , ma alla fine è arrivato un altro 4-1. Match commentato così dopo il fischio finale da Palladino : "Volevamo fare una partita di grande orgoglio - ha detto l'allenatore a Sky -, abbiamo cambiato il piano gara, abbiamo cercato di lavorare un po' più bassi, sapevamo la loro forza. Abbiamo cercato di giocarcela in tutto e per tutto contro una squadra fortissima . Voglio fare i complimenti al Bayern perché probabilmente abbiamo affrontato la più forte in Europa in questo momento e accettiamo il verdetto del campo. Il nostro obiettivo era quello di dare tutto e andare sotto i nostri tifosi a salutarli, sono stati di nuovo fantastici e li ringraziamo. Se potessi cambiare qualcosa dell'andata? Con i se e con i ma è sempre facile parlare dopo. Oggi abbiamo fatto un piano gara diverso e il risultato non è cambiato , perché questa è una squadra di valori, completa sotto ogni punto di vista e come la vai ad affrontare ti mette in difficoltà. Abbiamo imparato tanto da queste due partite perché per giocare queste gare devi alzare il tuo livello per essere competitivo".

"Ora vogliamo tornare in Europa e ci crediamo"

"La Coppa Italia è un obiettivo a cui teniamo, sarebbe un sogno per noi e sarebbe l'accesso più veloce per arrivare in Europa - ha aggiunto -. E poi abbiamo il campionato: giochiamo contro Verona e Lecce, e vorremmo fare più punti possibili, e poi abbiamo degli scontri diretti contro Juve, Roma e Bologna. Dovremo fare dei filotti per cercare di rimanere lì davanti. Quando sono arrivato eravamo al 13° posto e ora siamo settimi, abbiamo fatto una grande scalata, chiederò ancora tanto ai ragazzi in questi ultimi due mesi e mezzo perché è ancora tutto aperto, noi ci crediamo e vogliamo dare tutto fino alla fine". Infine sulle differenze tra il calcio italiano e le big d'Europa, come il Bayern: "Siamo indietro, la palla viaggia a una velocità incredibile. A livello qualitativo siamo indietro. Dobbiamo migliorare questa cosa, a partire dai settori giovanili: bisogna curare un po' di più l'aspetto individuale e tecnico, perché è una carenza che abbiamo in Italia. Sembra proprio un altro sport quando giochi contro queste squadre. Bisogna fare delle analisi profonde sul nostro calcio e tutti noi addetti a lavori dobbiamo cercare di crescere sotto questo punto di vista".