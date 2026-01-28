Oggi alle ore 21 ultima giornata della "League Phase" di Champions League per l'Inter che affronta in trasferta il Borussia Dortmund, partita da seguire in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW . Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani, inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi, Diretta Gol con Daniele Barone. L'ultima giornata della fase campionato della Champions è uno spettacolo nello spettacolo, due ore incredibili da vivere in diretta su Sky e in streaming su NOW . Atalanta, Inter, Juventus e Napoli si giocano tutto: c'è chi ancora spera in una qualificazione diretta agli ottavi di finale, chi cerca la posizione (e l'avversario) migliore in vista dei playoff e chi per andaci ai playoff ha disperatamente bisogno di una vittoria. Con la suggestione (o rischio, scegliete voi) di un derby italiano nella prossima fase. Ci sono diversi modi per godersi tutto questo spettacolo su Sky: seguire la partita di una delle italiane (durante le dirette Sky di Inter, Juventus e Atalanta verrà mostrata la classifica in tempo reale a ogni cambiamento). Ricordiamo che Napoli-Chelsea sarà visibile sull'app Prime Video, disponibile su Sky per gli abbonati ad Amazon Prime. Sintonizzarsi sul canale 251 per la Super Diretta Gol con le immagini da tutti i campi Sky, i risultati, la classifica e i potenziali accoppiamenti dei playoff in tempo reale. Oppure, seguire sul canale 200 lo studio live con i commenti in tempo reale di Costacurta, Di Canio e Ghoulam. Infine, ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show , con Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, insieme a Paolo Condò , i talent di Sky Sport: dalle 20 Fabio Capello , Alessandro Costacurta e Alessandro Del Piero , mentre dalle 23 si aggiungeranno alla tavola rotonda anche Paolo Di Canio e Faouzi Ghoulam . Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe , con Martina Quaranta .

I numeri di Borussia Dortmund e Inter

L’Inter ha vinto tre dei sei precedenti contro il Borussia Dortmund nelle competizioni europee con due vittorie dei tedeschi e un pareggio a completare il bilancio. L’ultimo incontro tra Borussia Dortmund e Inter è terminato con un 3-2 in favore dei tedeschi nel novembre 2019, una partita in cui l’Inter era avanti 2-0 all’intervallo. Quella è stata l’unica volta in cui il Dortmund, in una partita di Coppa dei Campioni/Champions League, è stato in svantaggio di almeno due gol all’intervallo e ha poi vinto, così come l’unica volta in cui l’Inter, in queste competizioni, ha condotto di due o più gol all’intervallo e ha poi perso. Il Borussia Dortmund ha ospitato l’Inter in tre occasioni nelle competizioni europee (1V, 1N, 1P), con una media di 4.3 gol segnati a partita (sei reti realizzate dal Dortmund, sette dall’Inter). Il Borussia Dortmund ha perso solo una delle ultime 21 partite casalinghe di Champions League (13V, 7N), per 3-2 contro il Barcellona nel dicembre 2024. L’Inter ha perso le ultime tre partite di Champions League, tante sconfitte quante quelle subite nelle precedenti 27 gare (18V, 6N, 3P). Nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League, i nerazzurri non hanno mai subito quattro sconfitte consecutive. Dall’inizio della stagione 2022/23, tutte le 11 sconfitte del Borussia Dortmund in Champions League sono arrivate contro squadre dei cinque principali campionati europei. L’Inter ha vinto le prime quattro partite in questa stagione di Champions League ma ha poi perso le ultime tre.