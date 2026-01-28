Oggi alle ore 21 la Juventus affronta in trasferta il Monaco, partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Inoltre, 17 partite live, con una Super Diretta Gol che mostrerà assieme ai gol anche classifica e potenziali accoppiamenti playoff in tempo reale (classifica e verdetti delle italiane live anche su skysport.it). Studi sempre live durante la serata con Speciale Campo Aperto Champions League, oltre al tradizionale pre e postpartita affidato a Champions League Show

Dove vedere Monaco-Juventus in tv

Oggi alle ore 21 ultima giornata della "League Phase" di Champions League per la Juve che affronta in trasferta il Monaco, partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Stefano Borghi, commento Aldo Serena, inviati Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo, Diretta Gol con Federico Zancan. L'ultima giornata della fase campionato della Champions è uno spettacolo nello spettacolo, due ore incredibili da vivere in diretta su Sky e in streaming su NOW. Atalanta, Inter, Juventus e Napoli si giocano tutto: c'è chi ancora spera in una qualificazione diretta agli ottavi di finale, chi cerca la posizione (e l'avversario) migliore in vista dei playoff e chi per andaci ai playoff ha disperatamente bisogno di una vittoria. Con la suggestione (o rischio, scegliete voi) di un derby italiano nella prossima fase. Ci sono diversi modi per godersi tutto questo spettacolo su Sky:

seguire la partita di una delle italiane (durante le dirette Sky di Inter, Juventus e Atalanta verrà mostrata la classifica in tempo reale a ogni cambiamento). Ricordiamo che Napoli-Chelsea sarà visibile sull'app Prime Video, disponibile su Sky per gli abbonati ad Amazon Prime. Sintonizzarsi sul canale 251 per la Super Diretta Gol con le immagini da tutti i campi Sky, i risultati, la classifica e i potenziali accoppiamenti dei playoff in tempo reale. Oppure, seguire sul canale 200 lo studio live con i commenti in tempo reale di Costacurta, Di Canio e Ghoulam. Infine, ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: dalle 20 Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Alessandro Del Piero, mentre dalle 23 si aggiungeranno alla tavola rotonda anche Paolo Di Canio e Faouzi Ghoulam. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.

Classifica e verdetti live anche su skysport.it

Il sito di Sky Sport, per questi ultimi 90', affiancherà ai tradizionali liveblog di tutte le gare anche la possibilità di seguire contemporaneamente in un unico posto le variazioni della classifica di Champions a ogni gol e i verdetti in tempo reale delle squadre italiane coi potenziali accoppiamenti ai playoff per le squadre coinvolte.