Monaco-Juventus, il risultato in diretta LIVE
Già certa almeno dei playoff, la Juve spera ancora nel passaggio diretto agli ottavi, ma serve vincere e sperare nei risultati favorevoli dagli altri campi. Fuori Yildiz, Spalletti schiera Openda in attacco con il ritorno di Miretti sulla trequarti. In porta Perin, in difesa sulla sinistra gioca Cabal, a centrocampo c'è Koopmeiners. Locatelli in panchina. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LIVE: INTER - NAPOLI - ATALANTA - CLASSIFICA E VERDETTI
Monaco e Juventus in campo!
Lo spagnolo Sanchez Martinez è l'arbitro di questa sera, Zakaria (ex Juve) e Bremer i capitani. Adesso l'inno della Champions!
Squadre pronte per l'ingresso in campo
- MONACO (4-2-3-1): Kohn; Vanderson, Teze, Kehrer, Caio Henrique; Zakaria, Camara; Akliouche, Coulibaly, Golovin; Balogun. All. Pocognoli
- JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cabal; Koopmeiners, Thuram; Conceiçao, Miretti, McKennie; Openda. All. Spalletti
Papà Thuram segue Khephren
Due figli impegnati questa sera su due campi diversi... uno a Montecarlo e l'altro a Dortmund. Papà Lilian Thuram per questa sera ha deciso di seguire la partita di Khephren: il centrocampista della Juve tra l'altro è un ex di questa sfida
Chiellini a Sky: "Kolo Muani? Vedremo... "
Prima del fischio d'inizio, Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky: "Calcio italiano involuto? Ne prendiamo atto, sappiamo quanto sarebbe importante portare cinque squadre in Champions perché è sopravvivenza per tutti. Speriamo intanto di qualificarci tutte e 4 ai playoff poi magari arriverà una bella sorpresa per una delle prime tre. Oggi vincere è importante anche per la classifica, per giocare il ritorno dei playoff in casa e prendere un buon accoppiamento". Poi sul mercato: "Kolo Muani? Qua è stato bene e ha fatto bene, ma non è un giocatore della Juve, vedremo negli ultimi giorni di mercato"
Mercato: Douglas Luiz torna all'Aston Villa
Un occhio anche al mercato perché nel frattempo la Juventus ha annunciato un nuovo prestito per Douglas Luiz, centrocampista brasiliano che ad agosto scorso era stato ceduto a titolo temporaneo al Nottingham Forest. "Douglas Luiz continuerà la sua avventura in Premier League, il centrocampista si trasferisce ora all'Aston Villa, sempre a titolo temporaneo, fino al termine della stagione", fa sapere il club bianconero in una nota ufficiale. Si tratta di un prestito oneroso a due milioni di euro con diritto di riscatto in favore dei Villans per 25 milioni più bonus, come precisato dalla Juve. Per Douglas Luiz si tratta di un ritorno all'Aston Villa, dove aveva già giocato tra il 2019 e il 2024
Il momento del Monaco
Al Monaco potrebbe bastare un punto per assicurarsi i playoff, ma lo spettro dell'eliminazione aleggia sul Louis II. Senza l'ex Pogba, nuovamente infortunato, il Monaco viene dal 6-1 incassato al Bernabeu e da una serie di 4 sconfitte e un pareggio in campionato. Sorprende l'assenza di Ansu Fati nell'undici iniziale
- MONACO (4-2-3-1): Kohn; Vanderson, Teze, Kehrer, Caio Henrique; Zakaria, Camara; Akliouche, Coulibaly, Golovin; Balogun. All. Pocognoli
Ottavi diretti? Juve al 5% secondo Opta
Secondo il "Supercomputer" Opta la Juventus ha il 4,81% di probabilità di andare direttamente agli ottavi, senza passare dal playoff. E le altre italiane? Qui tutti i calcoli di Opta
Le proiezioni (al momento) dei playoff
A 90' dalla fine della League Phase, Atalanta, Inter e Juve sono certe almeno di un posto nei playoff, il Napoli ha ancora possibilità di farcela: ma quali sarebbero a oggi gli abbinamenti negli spareggi? Inter e Atalanta si "dividerebbero" le avversarie: o Marsiglia o Leverkusen, mentre per la Juventus una tra Qarabag e Galatasaray. Ecco tutte le proiezioni e la stima di quanti punti serviranno per qualificarsi
Le scelte di Spalletti
Spalletti sorprende lasciando fuori Yildiz. Sulla trequarti torna Miretti, con Conceiçao e McKennie. Fuori anche Di Gregorio (Perin tra i pali), il diffidato Cambiaso (a sinistra c'è Cabal) e Locatelli. A centrocampo Koopmeiners con Thuram, in attacco Openda
- JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cabal; Koopmeiners, Thuram; Conceiçao, Miretti, McKennie; Openda. All. Spalletti
Un'incredibile serata di Champions
Ultima giornata della League Phase di Champions League. Questa sera, alle 21, in diretta su Sky e in streaming su NOW, 17 partite live in contemporanea, con una Super Diretta Gol che mostrerà assieme ai gol anche classifica e potenziali accoppiamenti playoff in tempo reale. Studi sempre live durante la serata con Speciale Campo Aperto Champions League, oltre al tradizionale pre e postpartita affidato a Champions League Show.
Il Monaco ha vinto solo una delle sei partite disputate (1 pareggio, 4 sconfitte) contro la Juventus nelle competizioni europee, ovvero quella per 3-2 nell'aprile 1998. In questo secolo, i monegaschi non sono riusciti a vincere alcuno dei quattro match (1 pareggio, 3 sconfitte) contro i bianconeri e in tre di questi sono rimasti a secco di gol.
Questo sarà il primo confronto tra Monaco e Juventus dalla semifinale di Champions League 2016-17, quando la Juve si qualificò per la finale dopo avere vinto entrambe le sfide (2-0 in trasferta e 2-1 in casa).
La Juventus ha vinto soltanto due delle 11 trasferte (2 pareggi, 7 sconfitte) contro squadre francesi in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League: entrambi i successi risalgono alla stagione 2016-17, l'ultimo dei quali proprio in casa del Monaco (2-0 nel maggio 2017).
Il Monaco ha subito la sconfitta più pesante di sempre in una competizione europea nello scorso turno, perdendo 6-1 contro il Real Madrid; questo è stato anche il primo confronto europeo in cui i monegaschi hanno incassato almeno sei gol. In questa stagione, il Monaco ha concesso due marcature a match in Champions League (14 in sette partite): solo nel 2017-18 (2.7) e nel 2018-19 (2.3) ha registrato una media superiore a incontro.
La Juventus ha vinto le ultime tre partite di Champions League e potrebbe inanellare quattro successi di fila in una singola edizione del torneo per la prima volta dalla stagione 2021-22. Prima di questa serie di tre vittorie consecutive, i bianconeri non avevano vinto alcuna delle cinque gare precedenti (3 pareggi, 2 sconfitte) nella competizione.
Il Monaco non ha subito gol nelle ultime due partite casalinghe di Champions League (0-0 contro il Tottenham, 1-0 contro il Galatasaray). L'ultima volta in cui i monegaschi hanno tenuto la porta inviolata per tre match interni di fila in una grande competizione europea risale al periodo settembre-dicembre 2014 (tre incontri della fase a gironi di Champions League).
Nonostante la sconfitta per 6-1 contro il Real Madrid nella 7^ giornata, il Monaco ha effettuato 20 tiri. La squadra francese ha una media di 15,1 conclusioni a incontro in questa Champions League, la più alta mai registrata in una singola edizione del torneo dal 2003-04; inoltre, i cinque tiri in porta a partita sono il record per il club anche in questo caso dal 2003-04 (anch'esso 5 a partita), quando arrivò in finale.
Jonathan David ha segnato (due) o fornito un assist (uno) in ciascuna delle sue ultime tre presenze in Champions League. L'ultimo attaccante della Juventus a prendere parte ad almeno una rete in quattro partite consecutive nella competizione è stato Cristiano Ronaldo tra agosto e dicembre 2020 (cinque).
Aleksandr Golovin ha creato sei occasioni contro il Real Madrid nella 7^ giornata, diventando solo il quarto giocatore del Monaco dal 2003-04 a almeno sei occasioni in una partita di Champions League, dopo Jerome Rothen (tre volte), Thomas Lemar e Caio Henrique. È stato inoltre il record personale di Golovin in un singolo incontro nella competizione.
Kenan Yildiz ha fornito tre assist da palla in movimento in questa Champions League: l'ultimo giocatore della Juventus a servirne di più in una singola edizione del torneo è stato Juan Cuadrado nel 2020/21 (sei in quel caso).