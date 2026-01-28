Prima del fischio d'inizio, Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky: "Calcio italiano involuto? Ne prendiamo atto, sappiamo quanto sarebbe importante portare cinque squadre in Champions perché è sopravvivenza per tutti. Speriamo intanto di qualificarci tutte e 4 ai playoff poi magari arriverà una bella sorpresa per una delle prime tre. Oggi vincere è importante anche per la classifica, per giocare il ritorno dei playoff in casa e prendere un buon accoppiamento". Poi sul mercato: "Kolo Muani? Qua è stato bene e ha fatto bene, ma non è un giocatore della Juve, vedremo negli ultimi giorni di mercato"