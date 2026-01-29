La guida al sorteggio dei playoff di Champions

Offerte Sky
Sorteggi Champions League Playoff: come funzionano, quando e dove vederli

la guida

Introduzione

Terminata la “League Phase” della Champions League, abbiamo i nomi delle 8 squadre che si sono qualificate direttamente agli ottavi di finale, ma anche le 16 che dovranno passare dai playoff per accedervi. La classifica finale ha già fornito i possibili abbinamenti, ma solo il sorteggio di domani, venerdì 30 gennaio alle ore 12 (in diretta su Sky, in streaming su NOW e skysport.it) determinerà le sfide dei playoff (e dunque le avversarie di Inter, Juventus e Atalanta). Chi prende parte al sorteggio, quali saranno le teste di serie, come si svolge: la guida per sapere tutto


CHAMPIONS: CLASSIFICA - GLI INCROCI DEI PLAYOFF

Quello che devi sapere

Il meccanismo dei playoff (e come funziona il sorteggio)

  • Ora che abbiamo la classifica finale della League Phase della Champions League conosciamo le 8 squadre che sono andate direttamente agli ottavi (Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcellona, Chelsea, Sporting, Manchester City) mentre quelle che si sono piazzate dal 9° al 24° posto passeranno dai playoff.
  • Nello specifico, i club classificati dal 9° al 16° posto sono ai playoff come teste di serie, quelli classificati dal 17° al 24° posto come non teste di serie
  • In base al piazzamento in classifica, i club teste di serie, a coppie, sono stati abbinati a club non teste di serie, sempre a coppie, come segue: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18
  • Il sorteggio serve a determinare quale, tra le due possibili avversarie, dovrà affrontare ogni testa di serie
  • Le vincenti dei playoff sfideranno poi le 8 squadre che si sono qualificate direttamente agli ottavi

Le squadre teste di serie al sorteggio

  • Real Madrid
  • INTER
  • Psg
  • Newcastle
  • JUVENTUS
  • Atletico Madrid
  • ATALANTA
  • Bayer Leverkusen

Le squadre non teste di serie al sorteggio

  • Borussia Dortmund
  • Olympiacos
  • Bruges
  • Galatasaray
  • Monaco
  • Qarabag
  • Bodo/Glimt
  • Benfica

Gli abbinamenti dei playoff

  • REAL MADRID contro BODO/GLIMT o BENFICA
  • INTER contro BODO/GLIMT o BENFICA
  • PSG contro MONACO o QARABAG
  • NEWCASTLE contro MONACO o QARABAG
  • JUVENTUS contro BRUGES o GALATASARAY
  • ATLETICO MADRID contro BRUGES o GALATASARAY
  • ATALANTA contro BORUSSIA DORTMUND o OLYMPIACOS
  • BAYER LEVERKUSEN contro BORUSSIA DORTMUND o OLYMPIACOS

Possibile derby tedesco ai playoff

  • Ai playoff è possibile che le squadre possano affrontarne un'altra della stessa federazione: la classifica finale ha reso impossibile l'eventualità di derby italiani (Inter, Juventus e Atalanta sono anche tutte teste di serie), mentre potrebbe capitare un derby tedesco tra Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund.
  • Le squadre teste di serie giocheranno la gara di ritorno in casa

Come vedere il sorteggio

  • Il sorteggio avrà luogo a Nyon, in Svizzera, venerdì 30 gennaio alle 12
  • Sarà possibile seguirlo live su Sky, in streaming su NOW e su skysport.it

SWITZERLAND SOCCER
SWITZERLAND SOCCER
Le date dei playoff

  • Le gare di playoff prevedono una partita di andata e una di ritorno; come detto, la squadra testa di serie giocherà la gara di ritorno in casa. In linea di massima, ogni squadra giocherà una volta il martedì e una il mercoledì.

  • Andata: 17/18 febbraio 2026
  • Ritorno: 24/25 febbraio 2026

  • Le otto squadre che superano gli spareggi per la fase a eliminazione diretta accedono agli ottavi di finale, che verranno sorteggiati venerdì 27 febbraio 2026.

