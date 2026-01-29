La guida al sorteggio dei playoff di Champions

Sorteggi Champions League Playoff: come funzionano, quando e dove vederlila guida
Introduzione
Terminata la “League Phase” della Champions League, abbiamo i nomi delle 8 squadre che si sono qualificate direttamente agli ottavi di finale, ma anche le 16 che dovranno passare dai playoff per accedervi. La classifica finale ha già fornito i possibili abbinamenti, ma solo il sorteggio di domani, venerdì 30 gennaio alle ore 12 (in diretta su Sky, in streaming su NOW e skysport.it) determinerà le sfide dei playoff (e dunque le avversarie di Inter, Juventus e Atalanta). Chi prende parte al sorteggio, quali saranno le teste di serie, come si svolge: la guida per sapere tutto
Quello che devi sapere
Il meccanismo dei playoff (e come funziona il sorteggio)
- Ora che abbiamo la classifica finale della League Phase della Champions League conosciamo le 8 squadre che sono andate direttamente agli ottavi (Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcellona, Chelsea, Sporting, Manchester City) mentre quelle che si sono piazzate dal 9° al 24° posto passeranno dai playoff.
- Nello specifico, i club classificati dal 9° al 16° posto sono ai playoff come teste di serie, quelli classificati dal 17° al 24° posto come non teste di serie
- In base al piazzamento in classifica, i club teste di serie, a coppie, sono stati abbinati a club non teste di serie, sempre a coppie, come segue: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18
- Il sorteggio serve a determinare quale, tra le due possibili avversarie, dovrà affrontare ogni testa di serie
- Le vincenti dei playoff sfideranno poi le 8 squadre che si sono qualificate direttamente agli ottavi
Le squadre teste di serie al sorteggio
- Real Madrid
- INTER
- Psg
- Newcastle
- JUVENTUS
- Atletico Madrid
- ATALANTA
- Bayer Leverkusen
Le squadre non teste di serie al sorteggio
- Borussia Dortmund
- Olympiacos
- Bruges
- Galatasaray
- Monaco
- Qarabag
- Bodo/Glimt
- Benfica
Gli abbinamenti dei playoff
- REAL MADRID contro BODO/GLIMT o BENFICA
- INTER contro BODO/GLIMT o BENFICA
- PSG contro MONACO o QARABAG
- NEWCASTLE contro MONACO o QARABAG
- JUVENTUS contro BRUGES o GALATASARAY
- ATLETICO MADRID contro BRUGES o GALATASARAY
- ATALANTA contro BORUSSIA DORTMUND o OLYMPIACOS
- BAYER LEVERKUSEN contro BORUSSIA DORTMUND o OLYMPIACOS
Possibile derby tedesco ai playoff
- Ai playoff è possibile che le squadre possano affrontarne un'altra della stessa federazione: la classifica finale ha reso impossibile l'eventualità di derby italiani (Inter, Juventus e Atalanta sono anche tutte teste di serie), mentre potrebbe capitare un derby tedesco tra Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund.
- Le squadre teste di serie giocheranno la gara di ritorno in casa
Come vedere il sorteggio
- Il sorteggio avrà luogo a Nyon, in Svizzera, venerdì 30 gennaio alle 12
- Sarà possibile seguirlo live su Sky, in streaming su NOW e su skysport.it
Le date dei playoff
- Le gare di playoff prevedono una partita di andata e una di ritorno; come detto, la squadra testa di serie giocherà la gara di ritorno in casa. In linea di massima, ogni squadra giocherà una volta il martedì e una il mercoledì.
- Andata: 17/18 febbraio 2026
- Ritorno: 24/25 febbraio 2026
- Le otto squadre che superano gli spareggi per la fase a eliminazione diretta accedono agli ottavi di finale, che verranno sorteggiati venerdì 27 febbraio 2026.
