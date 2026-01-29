La guida al sorteggio dei playoff di Champions

Introduzione

Terminata la “League Phase” della Champions League, abbiamo i nomi delle 8 squadre che si sono qualificate direttamente agli ottavi di finale, ma anche le 16 che dovranno passare dai playoff per accedervi. La classifica finale ha già fornito i possibili abbinamenti, ma solo il sorteggio di domani, venerdì 30 gennaio alle ore 12 (in diretta su Sky, in streaming su NOW e skysport.it) determinerà le sfide dei playoff (e dunque le avversarie di Inter, Juventus e Atalanta). Chi prende parte al sorteggio, quali saranno le teste di serie, come si svolge: la guida per sapere tutto



CHAMPIONS: CLASSIFICA - GLI INCROCI DEI PLAYOFF