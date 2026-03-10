Serie A: dubbi, recuperati, indisponibili e squalificati che salteranno la 29^ giornataSerie A
Antonio Conte aveva riabbracciato Anguissa e De Bruyne ma sarà costretto a rinunciare ad Antonio Vergara che, causa fascite plantare, dovrebbe saltare Lecce e Cagliari (si attende l'esito degli esami). Stagione finita per Provedel: problema alla spalla con conseguente operazione e Lazio che andrà avanti con Edoardo Motta. Sarri però contro il Milan potrebbe dover rinunciare ad altre pedin
La Roma perde il proprio goleador: nelle ultime tre partite la copertina se l'era presa Ndicka con una serie incredibile di reti (le sue prime in A). Nella delicatissima sfida contro il Como però, il centrale di Gasperini mancherà causa squalifica. Il Giudice Sportivo infatti fermerà 6 possibili protagonisti: dal rosso a Pezzella, ai gialli (tra gli altri) di Rabiot e Sebastiano Esposito
Ecco la situazione squadra per squadra di squalificati, indisponibili e recuperabili in vista della 29^ giornata di Serie A
Gli squalificati per la 29^ giornata
Finale tesissimo quello al quale abbiamo assistito settimana scorsa all'ora di pranzo. Lecce-Cremonese ha avuto un epilogo "da rosso" per Giuseppe Pezzella che, dopo il triplice fischio, ha avuto da ridire sull'episodio del possibile rigore in favore della sua squadra. L'unico rosso sventolato è stato proprio quello all'esterno sinistro della Cremonese, punito dal Giudice Sportivo. Ecco però anche gli altri stop di giornata causa squalifica
- PEZZELLA (Cremonese)
- FERGUSON (Bologna)
- RABIOT (Milan)
- S.ESPOSITO (Cagliari)
- MASINI (Genoa)
- NDICKA (Roma)
ATALANTA
29^ giornata: Inter-Atalanta
- RASPADORI - Lesione di primo grado del bicipite femorale. Possibile recupero per la 29ma giornata
- SCALVINI - Contusione al ginocchio. Recuperabile per la gara contro l'Inter
- DE KETELAERE - Operato per lesione del corno posteriore del menisco interno del ginocchio destro. Rientro tra fine marzo e inizio aprile
- EDERSON - Affaticamento muscolare. Dovrebbe saltare anche l'Inter
BOLOGNA
29^ giornata: Sassuolo-Bologna
- FERGUSON - Squalificato un turno. Salta il Sassuolo
- HEGGEM - Affaticamento muscolare da sovraccarico al quadricipite sinistro. In dubbio per la 29^ giornata
- MIRANDA - Lesione di primo grado dell’ileopsoas destro. Rientro a metà marzo
CAGLIARI
29^ giornata: Pisa-Cagliari
- ESPOSITO - Squalificato un turno. Salta il Pisa
- MINA - Problema al polpaccio. In forte dubbio per Pisa
- MAZZITELLI - Distrazione di basso grado al soleo della gamba sinistra. Rientro da metà marzo
- IDRISSI - Distorsione al ginocchio sinistro. Rientro verso fine marzo
- GAETANO - Problema agli adduttori. Possibile recupero per la 29ma giornata
- DEIOLA - Lesione alla coscia. Possibile recupero per la 29ma giornata
- BORRELLI - Distrazione ai flessori. Rientro previsto a metà marzo
- BELOTTI - a fine settembre ha riportato la lesione del legamento crociato. Operazione riuscita, rientro non prima di aprile
- FELICI - Rottura del legamento crociato. Stagione finita
COMO
29^ giornata: Como-Roma su Sky Sport
- ADDAI - Lesione del tendine d'Achille della gamba sinistra. Stagione finita, si opererà nei prossimi giorni
- DIAO - Fastidio muscolare. E' rimasto a riposo precauzionale contro il Cagliari. Recuperabile per la 29^ giornata
- PERRONE - Forte contusione alla coscia. Recuperabile per la Roma
CREMONESE
29^ giornata: Cremonese-Fiorentina
- PEZZELLA - Squalificato almeno un turno. Salta la Fiorentina
- MOUMBAGNA - Problema muscolare. Tempi di recupero non definiti
- BASCHIROTTO - Fastidio muscolare. Rientro previsto a fine marzo
- COLLOCOLO - Elongazione a livello del tendine del retto femorale. Rientro previsto a fine marzo
FIORENTINA
29^ giornata: Cremonese-Fiorentina
- KEAN - Fastidio alla tibia. Recuperabile per la 29^ giornata
- LAMPTEY - Lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione riuscita. Rientro previsto nella seconda metà di marzo
- SOLOMON - Risentimento al retto femorale della coscia destra. Rientro a fine marzo
- LEZZERINI - Risentimento al retto femorale della coscia destra. Rientro a fine marzo
GENOA
29^ giornata: Verona-Genoa
- MASINI - Squalificato un turno. Salta il Verona
- BALDANZI - Risentimento muscolare. In forte dubbio per la sfida contro il Verona
- NORTON-CUFFY - Fastidio al flessore. Recuperabile per la 29^ giornata
- OTOA - Problema fisico. Recuperabile per la 29^ giornata
INTER
29^ giornata: Inter-Atalanta
- LAUTARO MARTINEZ - Risentimento al soleo della gamba sinistra. Dovrebbe rientrare entro metà marzo
- CALHANOGLU - Lieve risentimento all'adduttore della coscia. Salta l'Atalanta
- BASTONI - Forte contusione alla tibia. Dovrebbe recuperare per la 29ma giornata
JUVENTUS
29^ giornata: Udinese-Juventus su Sky Sport
- HOLM - Lesione di basso-medio grado del soleo. Rientro previsto nella seconda metà di marzo
- VLAHOVIC - Lesione di alto grado all'adduttore sinistro. Dovrebbe tornare tra i convocati per la sida contro l'Udinese
- MILIK - Problema fisico. Tempi di recupero non definiti
LAZIO
29^ giornata: Lazio-Milan
- CATALDI - Indurimento al polpaccio. In forte dubbio per la 29^ giornata
- ROMAGNOLI - Problema al polpaccio. In forte dubbio per la 29^ giornata
- ROVELLA - Frattura scomposta della clavicola. Rientro a maggio
- BASIC - Problema all'adduttore. In dubbio per la 29^ giornata
- GIGOT - Operazione alla caviglia. Tempi di recupero non definiti
- PROVEDEL - Operato alla spalla. Campionato finito
LECCE
29^ giornata: Napoli-Lecce
- GASPAR - Lesione di primo grado del collaterale e lesione parziale del crociato anteriore. Tentativo di rientro per maggio
- CAMARDA - Operazione alla spalla. Rientro possibile a metà aprile
- BERISHA - Lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Dovrebbe rientrare nella seconda metà di marzo
MILAN
29^ giornata: Lazio-Milan
- RABIOT - Squalificato un turno. Salta la Lazio
- LOFTUS-CHEEK - Frattura dei denti e dell'osso mascellare. Out fino a maggio
- GABBIA - Ernia inguinale. Operazione riuscita. Rientro previsto a inizio aprile
- GIMENEZ - Problema alla caviglia. Rientro possibile dopo la sosta
NAPOLI
29^ giornata: Napoli-Lecce
- VERGARA - Fascite plantare. Salta il Lecce
- LOBOTKA - Fastidio muscolare accusato in allenamento. In forte dubbio per il Lecce
- DI LORENZO - Distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro e intervento al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa. Rientro previsto a inizio aprile
- McTOMINAY - Infiammazione al tendine. Possibile rientro contro il Lecce
- RRAHMANI - Lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Rientro possibile nella seconda metà di aprile
- NERES - Operato alla caviglia. Out fino a fine aprile
PARMA
29^ giornata: Torino-Parma su Sky Sport
- BERNABE' - Problema muscolare. In dubbio per la 29^ giornata
- BRITSCHGI - Fastidio alla coscia. Recuperabile per la sfida contro il Torino
- ALMQVIST - Lesione di alto grado ai flessori. Out fino a inizio aprile
- NDIAYE – Pubalgia. Tempi di recupero non definiti
- FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ipotesi di rientro ad aprile
PISA
29^ giornata: Pisa-Cagliari
- SCUFFET - Stiramento. Rientro previsto nella seconda metà di marzo
- DENOON - Problema alla caviglia. Out per la 29^ giornata
- VURAL - Problema al ginocchio. Rientro previsto nella seconda metà di marzo
ROMA
29^ giornata: Como-Roma su Sky Sport
- NDICKA - Squalificato un turno. Salta il Como
- DYBALA - Operazione al ginocchio sinistro per rottura del menisco esterno. Atteso in campo a fine aprile
- HERMOSO - Risentimento all’ileopsoas. Possibile recupero per la 29^ giornata
- SOULE' - Pubalgia. In forte dubbio per Como
- FERGUSON - Problema alla caviglia. Tempi di recupero non definiti
- DOVBYK - Lesione miotendinea alla coscia sinistra. Si è operato in Finlandia, rientro previsto a inizio aprile
SASSUOLO
29^ giornata: Sassuolo-Bologna
- BOLOCA - Operazione in artoscopia per la pulizia del ginocchio sinistro. Tempi di recupero da definire
- FADERA - Frattura dello zigomo. Tempi di recupero da definire in base all'evoluzione clinica
- CANDE' - Rottura del crociato. Stagione finita
- PIERAGNOLO - Lesione del legamento crociato. Stagione finita
TORINO
29^ giornata: Torino-Parma su Sky Sport
- ABOUKHLAL - Problema al ginocchio destro. Recuperabile per la gara contro il Parma
UDINESE
29^ giornata: Udinese-Juventus su Sky Sport
- BERTOLA - Distosione alla caviglia destra. Rientro previsto dopo la sosta
- SOLET - Distrazione muscolo dell'adduttore. In forte dubbio per la gara contro la Juventus
- ZANOLI - Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Stagione finita
VERONA
29^ giornata: Verona-Genoa
- SLOTSAGER - Lesione di basso grado al muscolo semimembranoso sinistro. Possibile rientro ad aprile
- BELLA-KOTCHAP - Lesione al bicipite femorale sinistro. Rientro a metà aprile
- LIROLA - Problema muscolare. In dubbio per la 29^ giornata
- LOVRIC - Affaticamento muscolare. In dubbio per la 29^giornata
- SERDAR - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finita
- BERNEDE - Distorsione della caviglia destra. Rientro previsto nella seconda metà di marzo