I playoff sono in programma tra martedì 17 e mercoledì 18 febbraio (l'andata) e tra 24 e 25 febbraio (il ritorno). L'Inter ha trovato i norvegesi del Bodø, la Juve il Galatasaray e l'Atalanta il Borussia Dortmund. Ma quando giocheranno precisamente le italiane? E come si inseriscono queste partite nel calendario incrociato del campionato? Prima dell'andata europea è in programma il derby d'Italia…
I sorteggi dei playoff sono conclusi: Inter trova il Bodø (ed evita lo scontro col grande ex Mourinho e il suo Benfica), Juve contro il Galatasaray di Osimhen e Atalanta contro Dortmund. Il tabellone della Champions inizia a prendere forma ma, per volare agli ottavi di finale, le tre italiane qualificate dovranno passare per gli spareggi di Champions che si giocheranno tra metà e fine febbraio. Sappiamo già che in proiezioni ottavi ci sono Sporting o Manchester City per l'Inter, Liverpool o Tottenham per la Juve e Arsenal o Bayern per l'Atalanta, ma la definizione completa avverrà soltanto con un nuovo sorteggio post spareggi (in programma il 27 febbraio).
Quando giocheranno le italiane
Ad ogni modo, torniamo al tema playoff. Le tre italiane erano tutte teste di serie, dunque giocheranno il ritorno dello spareggio in casa. Andando ancor più nel dettaglio, ecco gli appuntamenti precisi:
Andata playoff
- Galatasaray-Juventus, martedì 17 febbraio 2026, ore 18.45
- Dortmund-Atalanta, martedì 17 febbraio 2026, ore 21
- Bodø-Inter, mercoledì 18 febbraio 2026, ore 21
Ritorno playoff
- Inter-Bodø, martedì 24 febbraio 2026, ore 21
- Atalanta-Dortmund, mercoledì 25 febbraio 2026, ore 18.45
- Juventus-Galatasaray, mercoledì 25 febbraio 2026, ore 21
Il calendario completo dei playoff
ANDATA
- Galatasaray-Juventus, martedì 17 febbraio ore 18.45
- Benfica-Real, martedì 17 febbraio ore 21
- Dortmund-Atalanta, martedì 17 febbraio ore 21
- Monaco-Psg, martedì 17 febbraio ore 21
- Qarabag-Newcastle, mercoledì 18 febbraio ore 18.45
- Bodø-Inter, mercoledì 18 febbraio ore 21
- Brugge-Atletico, mercoledì 18 febbraio ore 21
- Olympiacos-Leverkusen, mercoledì 18 febbraio ore 21
RITORNO
- Atletico-Brugge, martedì 24 febbraio ore 18.45
- Leverkusen-Olympiacos, martedì 24 febbraio ore 21
- Inter-Bodø, martedì 24 febbraio ore 21
- Newcastle-Qarabag, martedì 24 febbraio ore 21
- Atalanta-Dortmund, mercoledì 25 febbraio ore 18.45
- Real-Benfica, mercoledì 25 febbraio ore 21
- Psg-Monaco, mercoledì 25 febbraio ore 21
- Juventus-Galatasaray, mercoledì 25 febbraio ore 21
Il calendario incrociato con la Serie A
Uno degli aspetti cruciali è anche capire quando si inseriranno i playoff di Champions rispetto al calendario della Serie A. Al momento sappiamo con certezza anticipi e posticipi (quindi tutti gli orari) fino alla 24^ giornata. Sarà proprio quella successiva — la numero 25 — ad anticipare i playoff di andata nel weekend del 14/15 febbraio, con un super big match: il derby d'Italia tra Inter e Juve. Chivu e Spalletti, quindi, si sfideranno tra di loro prima di tornare a giocare in Europa, mentre l'Atalanta se la vedrà contro la Lazio.
A quel punto si giocherà l'andata di coppa. Nel weekend successivo (dunque tra andata e ritorno di Champions), il calendario della 26^ giornata prevede Lecce-Inter, Juve-Como e Atalanta-Napoli. Post ritorno dei playoff del 24/25 febbraio, si torna dunque a giocare il campionato nel weekend del primo marzo (la 27^ giornata): in programma ci sono Inter-Genoa, Roma-Juve e Sassuolo-Atalanta.
Le date fino alla finale di Budapest
- Playoff per la fase a eliminazione diretta: 17/18 e 24/25 febbraio 2026
- Sorteggio ottavi di finale, quarti di finale e semifinali: 27 febbraio 2026
- Ottavi di finale: 10/11 e 17/18 marzo 2026
- Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
- Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026
- Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)