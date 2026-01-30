I playoff sono in programma tra martedì 17 e mercoledì 18 febbraio (l'andata) e tra 24 e 25 febbraio (il ritorno). L'Inter ha trovato i norvegesi del Bodø, la Juve il Galatasaray e l'Atalanta il Borussia Dortmund. Ma quando giocheranno precisamente le italiane? E come si inseriscono queste partite nel calendario incrociato del campionato? Prima dell'andata europea è in programma il derby d'Italia…

I sorteggi dei playoff sono conclusi: Inter trova il Bodø (ed evita lo scontro col grande ex Mourinho e il suo Benfica) , Juve contro il Galatasaray di Osimhen e Atalanta contro Dortmund. Il tabellone della Champions inizia a prendere forma ma, per volare agli ottavi di finale, le tre italiane qualificate dovranno passare per gli spareggi di Champions che si giocheranno tra metà e fine febbraio. Sappiamo già che in proiezioni ottavi ci sono Sporting o Manchester City per l'Inter, Liverpool o Tottenham per la Juve e Arsenal o Bayern per l'Atalanta, ma la definizione completa avverrà soltanto con un nuovo sorteggio post spareggi (in programma il 27 febbraio).

Il calendario incrociato con la Serie A

Uno degli aspetti cruciali è anche capire quando si inseriranno i playoff di Champions rispetto al calendario della Serie A. Al momento sappiamo con certezza anticipi e posticipi (quindi tutti gli orari) fino alla 24^ giornata. Sarà proprio quella successiva — la numero 25 — ad anticipare i playoff di andata nel weekend del 14/15 febbraio, con un super big match: il derby d'Italia tra Inter e Juve. Chivu e Spalletti, quindi, si sfideranno tra di loro prima di tornare a giocare in Europa, mentre l'Atalanta se la vedrà contro la Lazio.

A quel punto si giocherà l'andata di coppa. Nel weekend successivo (dunque tra andata e ritorno di Champions), il calendario della 26^ giornata prevede Lecce-Inter, Juve-Como e Atalanta-Napoli. Post ritorno dei playoff del 24/25 febbraio, si torna dunque a giocare il campionato nel weekend del primo marzo (la 27^ giornata): in programma ci sono Inter-Genoa, Roma-Juve e Sassuolo-Atalanta.