L’ultima a scivolare è stata il Manchester City, solo pochi giorni fa. Era il 20 gennaio scorso quando Haaland e compagnia andavano a Bodo per la penultima giornata del girone unico di Champions e se ne tornavano a casa con le pive e tre gol nel sacco. La squadra di Guardiola chiese scusa ai tifosi (offrendosi di rimborsare i 374 coraggiosi che l’avevano seguita) e Haaland parlò come se certe cose non dovessero accadere al grande Man City, ma la verità è che il Bodo/Glimt ormai non può più essere considerato una sorpresa. Prima del City, su quello stesso campo (sintetico), sono caduti club come Roma (due volte), Porto, Lazio, Besiktas, Olympiacos, mentre il Tottenham ha faticato per portare a casa un punto