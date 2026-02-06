Offerte Sky
Juve, la lista Uefa per la Champions League 2026: i giocatori

CHAMPIONS

La Juventus ha consegnato alla Uefa la lista ufficiale dei giocatori valida per i playoff e per la seconda fase della Champions League 2025/26. Ceduti a gennaio Rugani e Joao Mario, entrano al loro posto Holm e Boga. Fuori dalla lista 'B' Rouhi prestato alla Carrarese. I bianconeri torneranno in campo contro il Galatasaray: andata il 17 febbraio in Turchia, ritorno a Torino il 25 febbraio

Juventus, la lista Uefa aggiornata


PORTIERI

  • 1 Mattia PERIN
  • 16 Michele DI GREGORIO
  • 23 Carlo PINSOGLIO
  • 42 Simone SCAGLIA (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
  • 43 Matteo FUSCALDO (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)


DIFENSORI

  • 2 Emil HOLM
  • 3 BREMER
  • 4 Federico GATTI
  • 6 Lloyd KELLY
  • 15 Pierre KALULU
  • 27 Andrea CAMBIASO
  • 32 Juan CABAL
  • 41 Javier GIL (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
  • 47 Bruno MARTINEZ (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)


CENTROCAMPISTI

  • 5 Manuel LOCATELLI
  • 8 Teun KOOPMEINERS
  • 17 Vasilije ADZIC
  • 19 Khephren THURAM
  • 21 Fabio MIRETTI
  • 22 Weston MCKENNIE


ATTACCANTI

  • 7 Francisco CONCEICAO
  • 9 Dusan VLAHOVIC
  • 10 Kenan YILDIZ (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
  • 11 Edon ZHEGROVA
  • 13 Jeremie BOGA
  • 18 Filip KOSTIC
  • 20 Loïs OPENDA
  • 30 Jonathan DAVID

