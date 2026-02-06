Juve, la lista Uefa per la Champions League 2026: i giocatoriCHAMPIONS
La Juventus ha consegnato alla Uefa la lista ufficiale dei giocatori valida per i playoff e per la seconda fase della Champions League 2025/26. Ceduti a gennaio Rugani e Joao Mario, entrano al loro posto Holm e Boga. Fuori dalla lista 'B' Rouhi prestato alla Carrarese. I bianconeri torneranno in campo contro il Galatasaray: andata il 17 febbraio in Turchia, ritorno a Torino il 25 febbraio
Juventus, la lista Uefa aggiornata
PORTIERI
- 1 Mattia PERIN
- 16 Michele DI GREGORIO
- 23 Carlo PINSOGLIO
- 42 Simone SCAGLIA (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
- 43 Matteo FUSCALDO (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
DIFENSORI
- 2 Emil HOLM
- 3 BREMER
- 4 Federico GATTI
- 6 Lloyd KELLY
- 15 Pierre KALULU
- 27 Andrea CAMBIASO
- 32 Juan CABAL
- 41 Javier GIL (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
- 47 Bruno MARTINEZ (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
CENTROCAMPISTI
- 5 Manuel LOCATELLI
- 8 Teun KOOPMEINERS
- 17 Vasilije ADZIC
- 19 Khephren THURAM
- 21 Fabio MIRETTI
- 22 Weston MCKENNIE
ATTACCANTI
- 7 Francisco CONCEICAO
- 9 Dusan VLAHOVIC
- 10 Kenan YILDIZ (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
- 11 Edon ZHEGROVA
- 13 Jeremie BOGA
- 18 Filip KOSTIC
- 20 Loïs OPENDA
- 30 Jonathan DAVID