La Juventus ha consegnato alla Uefa la lista ufficiale dei giocatori valida per i playoff e per la seconda fase della Champions League 2025/26. Ceduti a gennaio Rugani e Joao Mario, entrano al loro posto Holm e Boga. Fuori dalla lista 'B' Rouhi prestato alla Carrarese. I bianconeri torneranno in campo contro il Galatasaray: andata il 17 febbraio in Turchia, ritorno a Torino il 25 febbraio

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT