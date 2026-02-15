Offerte Sky
Champions League, gli arbitri dei playoff: Juve a Makkelie, Gozubuyuk per l'Atalanta

Champions League

La Uefa ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare di andata dei playoff di Champions in programma martedì. Due olandesi per le italiane: Galatasaray-Juventus è stata affidata a Danny Makkelie, mentre Borussia Dortmund-Atalanta a Serdar Gözübüyük

La Uefa ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare di andata dei playoff di Champions League in programma martedì. Due olandesi per Juventus e Atalanta: la squadra di Spalletti, che aprirà il turno sul campo del Galatasaray alle 18.45, sarà diretta da Danny Makkelie; per i nerazzurri di Palladino, di scena in casa del Borussia Dortmund, è stato designato Serdar Gözübüyük.

Playoff Champions, le designazioni per le gare di martedì

Galatasaray-Juventus, ore 18.45

  • Arbitro: Danny Makkelie (NED)
  • Assistenti: Hessel Steegstra (NED) e Jan de Vries (NED)
  • IV: Allard Lindhout (NED)
  • VAR: Bastian Dankert (GER)
  • AVAR: Benjamin Brand (GER)

 

Borussia Dortmund-Atalanta, ore 21

  • Arbitro: Serdar Gözübüyük (NED) 
  • Assistenti: Patrick Inia (NED) e Rogier Honig (NED) 
  • IV: Jeroen Manschot (NED) 
  • VAR: Pol van Boekel (NED) 
  • AVAR: Bram Van Driessche (BEL)

 

Monaco-Psg, ore 21

  • Arbitro: Jesús Gil Manzano (ESP)
  • Assistenti: Ángel Nevado (ESP) e Guadalupe Porras Ayuso (ESP) 
  • IV: Guillermo Cuadra Fernandez (ESP) 
  • VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP) 
  • AVAR: Valentín Gómez (ESP)

 

Benfica-Real Madrid, ore 21

  • Arbitro: François Letexier (FRA) 
  • Assistenti: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA) 
  • IV: Jérémie Pignard (FRA) 
  • VAR: Jérôme Brisard (FRA) 
  • AVAR: Jarred Gillett (ENG)

