La Uefa ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare di andata dei playoff di Champions League in programma martedì. Due olandesi per Juventus e Atalanta: la squadra di Spalletti, che aprirà il turno sul campo del Galatasaray alle 18.45, sarà diretta da Danny Makkelie; per i nerazzurri di Palladino, di scena in casa del Borussia Dortmund, è stato designato Serdar Gözübüyük.