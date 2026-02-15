Champions League, gli arbitri dei playoff: Juve a Makkelie, Gozubuyuk per l'AtalantaChampions League
La Uefa ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare di andata dei playoff di Champions League in programma martedì. Due olandesi per Juventus e Atalanta: la squadra di Spalletti, che aprirà il turno sul campo del Galatasaray alle 18.45, sarà diretta da Danny Makkelie; per i nerazzurri di Palladino, di scena in casa del Borussia Dortmund, è stato designato Serdar Gözübüyük.
Playoff Champions, le designazioni per le gare di martedì
Galatasaray-Juventus, ore 18.45
- Arbitro: Danny Makkelie (NED)
- Assistenti: Hessel Steegstra (NED) e Jan de Vries (NED)
- IV: Allard Lindhout (NED)
- VAR: Bastian Dankert (GER)
- AVAR: Benjamin Brand (GER)
Borussia Dortmund-Atalanta, ore 21
- Arbitro: Serdar Gözübüyük (NED)
- Assistenti: Patrick Inia (NED) e Rogier Honig (NED)
- IV: Jeroen Manschot (NED)
- VAR: Pol van Boekel (NED)
- AVAR: Bram Van Driessche (BEL)
Monaco-Psg, ore 21
- Arbitro: Jesús Gil Manzano (ESP)
- Assistenti: Ángel Nevado (ESP) e Guadalupe Porras Ayuso (ESP)
- IV: Guillermo Cuadra Fernandez (ESP)
- VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)
- AVAR: Valentín Gómez (ESP)
Benfica-Real Madrid, ore 21
- Arbitro: François Letexier (FRA)
- Assistenti: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)
- IV: Jérémie Pignard (FRA)
- VAR: Jérôme Brisard (FRA)
- AVAR: Jarred Gillett (ENG)