Probabili formazioni B. Dortmund - Atalanta

L'Atalanta di scena a Dortmund nell'andata dei playoff per entrare negli ottvi di Champions League. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Palladino alle prese con le assenze di Raspadori e De Ketelaere. Torna al centro dell'attacco Scamacca. Il Dortmund è guidato in avanti da Guirassy, autore di 15 gol stagionali in tutte le competizioni. Ecco le probabili formazioni