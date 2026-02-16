Probabili formazioni B. Dortmund - Atalanta

L'Atalanta di scena a Dortmund nell'andata dei playoff per entrare negli ottvi di Champions League. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Palladino alle prese con le assenze di Raspadori e De Ketelaere. Torna al centro dell'attacco Scamacca. Il Dortmund è guidato in avanti da Guirassy, autore di 15 gol stagionali in tutte le competizioni. Ecco le probabili formazioni
Probabili Formazioni
Atalanta (3-4-2-1) la probabile formazione
Carnesecchi; Scalvini Hien Djimsiti; Zappa De Roon Ederson Bernasconi; Pasalic Zalewski; Scamacca. All. Palladino
- Senza Raspadori e De Ketelaere scelte quasi obbligate per Palladino in attacco dove rientra Scamacca
- Dubbio fra Pasalic e Samardzic con il primo che resta favorito