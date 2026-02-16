Offerte Sky
Probabili formazioni B. Dortmund - Atalanta

Champions League

L'Atalanta di scena a Dortmund nell'andata dei playoff per entrare negli ottvi di Champions League. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Palladino alle prese con le assenze di Raspadori e De Ketelaere. Torna al centro dell'attacco Scamacca. Il Dortmund è guidato in avanti da Guirassy, autore di 15 gol stagionali in tutte le competizioni. Ecco le probabili formazioni

Probabili Formazioni

B. Dortmund
Gregor Kobel
Portiere
B. Dortmund
Julian Ryerson
Difensore di destra
B. Dortmund
Waldemar Anton
Difensore centrale
B. Dortmund
Ramy Bensebaïni
Difensore di sinistra
B. Dortmund
Yan Couto
Esterno destro
B. Dortmund
Marcel Sabitzer
Centrocampista centrale
B. Dortmund
Felix Nmecha
Centrocampista centrale
B. Dortmund
Daniel Svensson
Esterno sinistro
B. Dortmund
Maximilian Beier
Trequartista di destra
B. Dortmund
Julian Brandt
Trequartista di sinistra
B. Dortmund
Serhou Guirassy
Attaccante

Borussia Dortmund (3-4-2-1), la probabile formazione

Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Couto, Sabitzer, F. Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy All. Kovac

Atalanta
Marco Carnesecchi
Portiere
Atalanta
Giorgio Scalvini
Difensore di destra
Atalanta
Isak Hien
Difensore centrale
Atalanta
Berat Djimsiti
Difensore di sinistra
Atalanta
Davide Zappacosta
Esterno destro
Atalanta
Marten de Roon
Centrocampista centrale
Atalanta
Éderson
Centrocampista centrale
Atalanta
Lorenzo Bernasconi
Esterno sinistro
Atalanta
Mario Pasalic
Trequartista di destra
Atalanta
Nicola Zalewski
Trequartista di sinistra
Atalanta
Gianluca Scamacca
Attaccante

Atalanta (3-4-2-1) la probabile formazione

Carnesecchi; Scalvini Hien Djimsiti; Zappa De Roon Ederson Bernasconi; Pasalic Zalewski; Scamacca. All. Palladino

  • Senza Raspadori e De Ketelaere scelte quasi obbligate per Palladino in attacco dove rientra Scamacca
  • Dubbio fra Pasalic e Samardzic con il primo che resta favorito

