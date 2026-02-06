Borussia Dortmund-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Al Signal Iduna Park si partirà alle 21.15 perché il Dortmund è arrivato tardi allo stadio a causa del traffico intenso. Palladino, senza De Ketelaere e Raspadori, schiera Scamacca come punta centrale e Pasalic con Zalewski alle sue spalle. Kovac con Bellingham a centrocampo, Guirassy terminale offensivo. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
LE FORMAZIONI UFFICIALI
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, F. Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy All. Kovac
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon Ederson, Bernasconi; Pasalic Zalewski; Scamacca. All. Palladino
Il Dortmund è alla fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League per l'undicesima volta nelle ultime 14 stagioni. La scorsa stagione ha vinto complessivamente 3-0 contro lo Sporting CP in questa fase della competizione (3-0 in trasferta, 0-0 in casa).
Il famigerato 'muro giallo' dei tifosi del Dortmund
Fischio d'inizio posticipato di 15'
Posticipato di un quarto d'ora il calcio d'inizio della sfida tra Borussia Dortmund e Atalanta: il motivo è il ritardo di oltre mezz'ora con cui i gialloneri si sono presentati allo stadio di casa, per motivi di traffico
L'Atalanta si è classificata 15^ nella fase a gironi, vincendo quattro partite, tra cui il successo casalingo contro il Chelsea.
Percassi: "Pranzo col Dortmund annullato? Ci hanno mancato di rispetto"
Il presidente dell'Atalanta spiega i motivi per i quali è saltato il pranzo con i dirigenti del Dortmund. La questione riguarda Samuele Inacio Pia (figlio di Inacio) e giovane su cui l'Atalanta puntava molto: "C'è stata una mancanza di rispetto da parte loro, non giudico la scelta di una famiglia, ma il Borussia non ha voluto risolvere con noi la questione. Noi al Genoa abbiamo pagato quanto dovuto per un giovane. La questione con il Dortmund è andata davanti alla Fifa"
L'Atalanta ha già giocato in terra tedesca in questa stagione, battendo l'Eintracht Francoforte per 3-0 alla quinta giornata
Il Dortmund ha ottenuto tre vittorie e due pareggi, classificandosi al 17° posto nella fase a gironi. La squadra tedesca ha segnato quattro gol in quattro partite diverse, impressionando contro l'Athletic Club, il Copenaghen e il Villarreal.
Palladino: "Stasera una prova di maturità"
"Ho provato a dare tranquillità ai ragazzi e serenità, abbiamo cervato di preparla bene in uno stadio affascinante. Ho parlato alla squadra, poche cose, chiare. Oggi per noi è una bella prova di maturità, godiamoci questa serata".
Il Dortmund ha affrontato due volte squadre italiane nella fase a gironi, pareggiando 4-4 in casa della Juventus alla prima giornata e perdendo più di recente a Dortmund contro l'Inter all'ottava giornata.
La formazione del Borussia Dortmund in grafica
La formazione dell'Atalanta in grafica
Dortmund, le scelte di formazione
Nico Kovac manda in campo a centrocampo Bellingham Jr. Confermato davanti Guirassy con alle spalle l'eterno Brandt e Beier. Ryerson avanzato sulla linea dei centrocampisti a destra, Svensson a sinistra
Atalanta, le scelte di formazione
Palladino senza De Ketelaere e Raspadori ritrova Scamacca al centro dell'attacco, alle sue spalle giocano Pasalic e Zalewski. bernasconi confermato a sinistra, in difesa ci sono Kossounou, Djimsiti e Kolasinac
Il Dortmund è al secondo posto in Bundesliga, avendo vinto sei partite di campionato consecutive, l'ultima delle quali è stata la vittoria per 4-0 contro il Mainz nel fine settimana.
Da quando è arrivato l'allenatore Raffaele Palladino, l'Atalanta ha scalato la classifica di Serie A e attualmente è sesta dopo una serie di otto partite senza sconfitte (sei vittorie). Nel fine settimana ha vinto in trasferta contro la Lazio in Serie A
Lo spogliatoio dell'Atalanta al Signal Iduna Park
Statistiche e curiosità
Borussia Dortmund e Atalanta si sono incontrate due volte in precedenza nelle principali competizioni europee, con la squadra tedesca che ha vinto 4-3 tra andata e ritorno del sedicesimo di finale di UEFA Europa League disputato nel febbraio 2018
Atalanta vittoriosa nelle ultime tre gare europee contro tedesche
L'Atalanta ha vinto ciascuna delle ultime tre partite europee contro squadre tedesche senza subire gol e ha già battuto lo Stoccarda e l'Eintracht Francoforte rispettivamente per 2-0 e 3-0 in questa UEFA Champions League.
Dortmund, un solo successo nelle ultime sette contro italiane
Il Borussia Dortmund ha vinto solo una delle ultime sette partite di UEFA Champions League contro avversarie italiane (3 pareggi, 3 sconfitte), 3-1 contro il Milan nel novembre 2023.
Atalanta ko nelle ultime cinque gare a eliminazione diretta in Champions
L'Atalanta ha perso tutte le ultime cinque gare a eliminazione diretta in UEFA Champions League: la Dea ha infatti perso 2-1 contro il PSG ai quarti di finale nel 2019-20, 4-1 tra andata e ritorno contro il Real Madrid agli ottavi nel 2020-21 e 5-2 in aggregato contro il Club Brugge nello spareggio della scorsa stagione.
Anche il Borussia ha perso le ultime due gare di questa Champions
Dopo aver perso solo una delle prime sei partite in UEFA Champions League in questa stagione (3 vittorie 2 pareggi 1 sconfitta), il Borussia Dortmund ha perso le ultime due con un punteggio di 0-2 (contro Tottenham e Inter). I gialloneri hanno perso tre partite consecutive nella stessa edizione del torneo una sola volta in precedenza, nel 2021-22 sotto la guida di Marco Rose.
Atalanta reduce da due sconfitte di fila in Champions
L'Atalanta ha terminato la fase a gironi con due sconfitte consecutive, perdendo contro l'Athletic (2-3) e l'Union Saint-Gilloise (0-1). L'unico precedente in cui ha subito tre sconfitte consecutive nella stessa edizione della UEFA Champions League risale alle sue prime tre partite in assoluto nella competizione, nella stagione 2019-20.
Guirassy in gol con il 29% dei tiri
Serhou Guirassy del Borussia Dortmund ha segnato con il 29% dei suoi tiri in UEFA Champions League (18/62); considerando dal suo esordio nella competizione (da ottobre 2020) questa è la più alta percentuale realizzativa nel torneo tra i giocatori con almeno 50 tiri tentati nel periodo.
Atalanta senza De Ketelaere: le sue statistiche in questa Champions
L'Atalanta dovrà fare a meno di Charles De Ketelaere a causa di un infortunio: il belga è il giocatore della Dea con più partecipazioni al gol (4 - 2 reti e 2 assist), occasioni create (20, di cui 7 come chiare occasioni) e dribbling riusciti (11) in questa edizione della Champions League
Le statistiche di Schlotterbeck sui passaggi
Nico Schlotterbeck ha realizzato più passaggi a rompere la linea avversaria rispetto a qualsiasi altro difensore (114) nella UEFA Champions League in corso; questa è la seconda edizione consecutiva in cui il difensore del Borussia Dortmund guida i suoi pariruolo per quanto riguarda questa metrica (201 in 12 partite nel 2024-25)
Kossounou sempre titolare in questa stagione di Champions League
Odilon Kossounou è l'unico giocatore dell'Atalanta ad essere partito titolare in tutte le otto partite in questa edizione della Champions League. Il classe 2001 è anche il difensore centrale ad aver guadagnato più possessi (46) in questa Champions League.