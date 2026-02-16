Palladino: "C'è grande entusiasmo, godiamocela"

Ancora imbattuti nel 2026 in Serie A, i nerazzurri affrontano l'andata del playoff in Germania: "La Champions ci dà energie extra incredibili - ha detto Palladino a Sky Sport -, vogliamo confrontarci ed essere competitivi. Ce la possiamo giocare in 180 minuti. De Ketelaere e Raspadori out? Ci dispiace perché sono forti, chi li sostituirà lo farà con l'atteggiamento giusto". Borussia Dortmund-Atalanta è in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Un 2026 da applausi in Serie A, trend da trasferire anche in Champions League. Lo sa bene l'Atalanta, squadra imbattuta nell'anno solare e che ha raccolto ben 20 punti scalando la classifica. Da non dimenticare nemmeno il 3-0 alla Juventus nei quarti di Coppa Italia, ma ora è in Europa che serve lo scatto per guadagnarsi gli ottavi di finale. Di fronte c'è il Borussia Dortmund, avversaria da affrontare in 180 minuti prima del ritorno di mercoledì prossimo a Bergamo. Si parte dalla trasferta in Germania (diretta martedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW), match introdotto ai microfoni di Sky Sport da Raffaele Palladino.



È sempre meglio giocare in uno stadio chiassoso anche se ostile...

"Indubbiamente i tifosi sono la parte bella del calcio, averli anche contro è sempre uno spettacolo e fa bene al calcio. Giocheremo in uno stadio bello e prestigioso. Noi sappiamo che la Champions ci dà stimoli extra incredibili: anche se siamo a poche ore dall’ultima partita giocata, abbiamo recuperato energie fisiche e mentali. Faremo una grande prestazione contro una grande squadra".



Peccato aver perso De Ketelaere e Raspadori…

"Ci dispiace perché sono forti e importanti per noi, ci danno qualità e imprevedibilità. Siamo una grande famiglia e chi li sostituirà lo farà al meglio. Abbiamo raggiunto la consapevolezza che chiunque va in campo sa cosa fare in maniera giusta e con l’atteggiamento giusto".



Arrivate da un momento positivo in campionato…

"C’è grande entusiasmo e voglia di continuare a crescere tra prestazioni e risultati. Sappiamo che in Champions il livello è molto alto e affrontiamo il Dortmund che è 2° in Bundesliga, hanno anche grandi calciatori. Noi vogliamo confrontarci ed essere competitivi: sappiamo che ci sono due partite, ce la possiamo giocare in 180 minuti e vogliamo giocarcela".



Kovac ha detto che vi dividete il 50% di possibilità di passare il turno…

"Le partite vanno sempre giocate, non faccio percentuali ma cerco di trasmettere positività e autostima ai miei ragazzi. Voglio vedere una squadra matura e con personalità, che sa riconoscere i momenti della partita. La mentalità deve essere sempre quella che vogliamo cercare di fare risultato".



Avevi giocato col fratello di Kovac…

"Conosco Robert, abbiamo un ottimo rapporto dopo aver condiviso lo spogliatoio della Juventus”.



Cosa può raccontare della sua preparazione a questa partita?

"Potrei stare qui tanto tempo, posso dire che è bellissimo. Questo è uno sport e un lavoro che dà emozioni incredibili. Sono due giorni che ho l’adrenalina a mille nel preparare questa sfida. Anche i ragazzi non vedono l’ora di scendere in campo. Sono molto felice e carico per domani, dobbiamo godercela tutti quanti".