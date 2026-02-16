Martedì 17 e mercoledì 18 febbraio l’andata dei playoff di Champions League su Sky e in streaming su NOW . 7 partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Martedì 17 e mercoledì 18 febbraio, l’andata dei playoff della massima competizione europea per club, con 7 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Domani alle 18.45 sarà la Juventus la prima italiana a scendere in campo fuori casa contro il Galatasaray, Sky Sport Uno e Sky Sport 251, mentre alle 21 toccherà all’Atalanta in trasferta contro il Borussia Dortmund, Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Mercoledì alle 21 l’Inter sarà impegnata in casa del Bodoe Glimt: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.