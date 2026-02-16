Champions League, il calendario e gli orari delle partite dei playoffguida tv
Martedì 17 e mercoledì 18 febbraio l’andata dei playoff di Champions League su Sky e in streaming su NOW. 7 partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Martedì 17 e mercoledì 18 febbraio, l’andata dei playoff della massima competizione europea per club, con 7 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Domani alle 18.45 sarà la Juventus la prima italiana a scendere in campo fuori casa contro il Galatasaray, Sky Sport Uno e Sky Sport 251, mentre alle 21 toccherà all’Atalanta in trasferta contro il Borussia Dortmund, Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Mercoledì alle 21 l’Inter sarà impegnata in casa del Bodoe Glimt: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.
Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: martedì Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban e Alessandro Del Piero, mentre mercoledì la tavola rotonda vedrà protagonista ancora Fabio Capello e Alessandro Costacurta con Paolo Di Canio. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.
Champions League, l’andata dei playoff su Sky e NOW
Martedì 17 febbraio
- alle 18.45: GALATASARAY-JUVENTUS su Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Telecronaca Federico Zancan, commento Giancarlo Marocchi, inviati Giovanni Guardalà e Gianluca Di Marzio
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- alle 21.00: BORUSSIA DORTMUND-ATALANTA su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Telecronaca Stefano Borghi, commento Luca Marchegiani, inviati Massimiliano Nebuloni, Diretta Gol Davide Polizzi
- alle 21.00: BENFICA-REAL MADRID su Sky Sport Arena e Sky Sport 253. Telecronaca Antonio Nucera, inviata Valentina Mariani, Diretta Gol Paolo Ciarravano
- alle 21.00: MONACO-PSG su Sky Sport Mix e Sky Sport 254. Telecronaca Nicola Roggero, inviato Gianluigi Bagnulo, Diretta Gol Dario Massara
- dalle 18, dalle 20, dalle 23 Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban, Alessandro Del Piero e Mario Giunta
- da mezzanotte: After Party Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban, Alessandro Del Piero e Mario Giunta
- all’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta
Mercoledì 18 febbraio
- alle 18.45: QARABAG-NEWCASTLE su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Telecronaca Federico Botti
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- alle 21.00: CLUB BRUGGE-ATLETICO MADRID su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Beppe Bergomi, inviato Filippo Benincampi, Diretta Gol Luca Mastrorilli
- alle 21.00: OLYMPIACOS-BAYER LEVERKUSEN su Sky Sport 253. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Daniele Barone
- dalle 20, dalle 23 Champions League Show
- da mezzanotte: After Party Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Mario Giunta
- all’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta