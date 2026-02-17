Dove vedere Borussia Dortmund-Atalanta

Oggi alle ore 21 al via le partite di andata dei playoff di Champions League. L'Atalanta affronta in trasferta il Borussia Dortmund, partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca Stefano Borghi, commento Luca Marchegiani, inviati Massimiliano Nebuolini. Diretta Gol con Davide Polizzi. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show , con Federica Masolin alla conduzione. Appuntamento dalle ore 18 alle 18.35, dalle 20 alle 21.30 e dalle 23 a mezzanotte e mezza. In studio Fabio Capello, Zvonimir Boban, Alessandro Del Piero, Paolo Condò e Alessandro Costacurta. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol per seguire le partite in contemporanea (su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251).

I numeri di Borussia Dortmund e Atalanta

Borussia Dortmund e Atalanta si sono incontrate due volte in precedenza nelle principali competizioni europee, con la squadra tedesca che ha vinto 4-3 tra andata e ritorno del sedicesimo di finale di Europa League disputato nel febbraio 2018.

L'Atalanta ha vinto ciascuna delle ultime tre partite europee contro squadre tedesche senza subire gol e ha già battuto lo Stoccarda e l'Eintracht Francoforte rispettivamente per 2-0 e 3-0 in questa Champions League. Il Borussia Dortmund ha vinto solo una delle ultime sette partite di Champions League contro avversarie italiane (3N 3P), 3-1 contro il Milan nel novembre 2023. L'Atalanta ha perso tutte le ultime cinque gare a eliminazione diretta in Champions League: la Dea ha infatti perso 2-1 contro il PSG ai quarti di finale nel 2019-20, 4-1 tra andata e ritorno contro il Real Madrid agli ottavi nel 2020-21 e 5-2 in aggregato contro il Club Brugge nello spareggio della scorsa stagione. Dopo aver perso solo una delle prime sei partite in Champions League in questa stagione (3V 2N 1P), il Borussia Dortmund ha perso le ultime due con un punteggio di 0-2 (contro Tottenham e Inter). I gialloneri hanno perso tre partite consecutive nella stessa edizione del torneo una sola volta in precedenza, nel 2021-22 sotto la guida di Marco Rose. L'Atalanta ha terminato la fase a gironi con due sconfitte consecutive, perdendo contro l'Athletic (2-3) e l'Union Saint-Gilloise (0-1).