Da non perdere oggi alle 21 l'andata dei playoff di Champions League con l'Inter impegnata in trasferta contro il Bodo Glimt: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione. Appuntamento dalle ore 20 alle 20.45 e dalle 22.45 a mezzanotte e mezza. In studio Fabio Capello, Paolo Condò e Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Mario Giunta. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol per seguire le partite in contemporanea (su Sky Sport Uno e Sky Sport 251).

I numeri di Bodo Glimt e Inter

Gli unici precedenti tra Bodø/Glimt e Inter risalgono alla Coppa delle Coppe 1978/79, con la squadra italiana che ha vinto entrambe le gare con un punteggio aggregato di 7-1 (5-0 in casa, 2-1 in trasferta). Questo sarà soltanto il secondo scontro a eliminazione diretta in Champions League tra squadre norvegesi (Bodø/Glimt) e italiane (Inter), dopo l'eliminazione del Rosenborg da parte della Juventus nei quarti di finale dell'edizione 1996/97 (3-1 in aggregato). L'Inter giocherà una partita europea in Norvegia solo per la terza volta, la prima volta dal pareggio per 2-2 in casa del Rosenborg nel settembre 2022 (l'altro precedente, un successo per 2-1 in casa del Bodø/Glimt nell'ottobre 1978). Il Bodø/Glimt ha vinto le ultime due partite nella fase campionato (3-1 contro il Manchester City, 2-1 contro l'Atlético Madrid) e potrebbe diventare la prima squadra norvegese a vincere tre partite consecutive in Coppa dei Campioni/Champions League. Due delle ultime tre sconfitte dell'Inter nella fase a eliminazione diretta della Champions sono arrivate in finale, contro il PSG nel 2024/25 (0-5) e contro il Manchester City nel 2022/23 (0-1). Escludendo le finali, l'Inter ha perso solo una delle ultime 15 partite a eliminazione diretta nella competizione (10V, 4N): 1-2 in trasferta contro l'Atletico Madrid nel marzo 2024.