Champions League, il calendario e gli orari delle partite dei playoffguida tv
Martedì 24 e mercoledì 25 febbraio il ritorno dei playoff di Champions League su Sky e in streaming su NOW. 7 partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
INTER, JUVE E ATALANTA PASSANO? LE PERCENTUALI DI SKY CALCIO CLUB
Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Martedì 24 e mercoledì 25 febbraio, il ritorno dei playoff della massima competizione europea per club, con 7 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Martedì alle 21 sarà l'Inter la prima italiana a scendere in campo a San Siro contro il Bodo Glimt, su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e NOW. Mercoledì alle 18.45 l'Atalanta sarà impegnata in casa contro il Borussia Dortmund, su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Alle 21 toccherà alla Juventus contro il Galatasaray: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.
Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: martedì Fabio Capello, Zvonimir Boban, Goran Pandev e Alessandro Del Piero collegato da San Siro, mentre mercoledì la tavola rotonda vedrà protagonista Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Alessandro Del Piero collegato da Torino. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.
Champions League, il ritorno dei playoff su Sky e NOW
Martedì 24 febbraio
- alle 18.45: ATLETICO MADRID-CLUB BRUGGE su Sky Sport Uno e Sky Sport 253. Telecronaca Antonio Nucera
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- alle 21.00: INTER-BODO/GLIMT su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, inviati Matteo Barzaghi, Andrea Paventi e Gianluca Di Marzio, Diretta Gol Federico Zancan
- alle 21.00: BAYER LEVERKUSEN-OLYMPIACOS su Sky Sport Arena e Sky Sport 254. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Daniele Barone
- alle 21.00: NEWCASTLE-QARABAG su Sky Sport Max e Sky Sport 255. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Dario Massara
- dalle 20 e dalle 23: Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Zvonimir Boban, Goran Pandev e Alessandro Del Piero in collegamento da San Siro
- da mezzanotte: After Party Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Zvonimir Boban, Goran Pandev e Alessandro Del Piero in collegamento da San Siro
- all’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta
Mercoledì 25 febbraio
- alle 18.45: ATALANTA-BORUSSIA DORTMUND su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Massimo Gobbi, inviati Massimiliano Nebuloni e Niccolò Omini
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- alle 21.00: REAL MADRID-BENFICA su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. Telecronaca Massimo Marianella, commento Riccardo Montolivo, inviata Giorgia Cenni, Diretta Gol Antonio Nucera
- alle 21.00: PSG-MONACO su Sky Sport Max e Sky Sport 254. Telecronaca Paolo Ciarravano, inviato Gianluigi Bagnulo, Diretta Gol Luca Mastrorilli
- dalle 18, dalle 20 e dalle 23: Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Mario Giunta e Alessandro del Piero in collegamento da Torino
- da mezzanotte: Champions League Show After Party con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Mario Giunta e Alessandro del Piero in collegamento da Torino
- all’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta