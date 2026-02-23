Martedì 24 e mercoledì 25 febbraio il ritorno dei playoff di Champions League su Sky e in streaming su NOW . 7 partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Martedì 24 e mercoledì 25 febbraio, il ritorno dei playoff della massima competizione europea per club, con 7 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Martedì alle 21 sarà l'Inter la prima italiana a scendere in campo a San Siro contro il Bodo Glimt, su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e NOW. Mercoledì alle 18.45 l'Atalanta sarà impegnata in casa contro il Borussia Dortmund, su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Alle 21 toccherà alla Juventus contro il Galatasaray: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.