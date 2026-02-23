Inter a caccia della rimonta contro il Bodø/Glimt per centrare gli ottavi di Champions. Senza Lautaro, la coppia d'attacco sarà la stessa di Lecce con Esposito e Thuram. A centrocampo è a disposizione Barella, sarà titolare con Zielinski e Mkhitaryan, in vantaggio su Sucic. Dumfries torna a disposizione, ma il posto sulla destra se lo giocano Darmian e Luis Henrique. Solito terzetto in difesa, Calhanoglu ancora out
Probabili Formazioni
Le scelte di Chivu
INTER (3-5-2) la probabile formazione: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito.
- Scelte quasi fatte per Chivu. Resta solo un dubbio: chi tra Luis Henrique e Darmian a destra? Al momento resta avanti il brasiliano
- Sucic e Acerbi sperano ancora di rientrare tra i titolari, ma Mkhitaryan e Bisseck restano in vantaggio
- Dumfries è a disposizione, non Calhanoglu
- Senza Lautaro, in attacco ci saranno ancora Esposito e Thuram
Le scelte di Knutsen
BODO/GLIMT (4-3-3) la probabile formazione: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Hogh, Hauge.
- Knutsen dovrebbe confermare la formazione che ha vinto 3-1 il match di andata
- Intatto il tridente offensivo, con l'ex milanista Hauge a sinistra e il centravanti Hogh, letteralmente un rebus all'andata per la difesa nerazzurra con un gol e due assist
- Chiavi del centrocampo a Berg, in difesa l'ex Palermo Aleesami parte dalla panchina