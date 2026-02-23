Offerte Sky
Le probabili formazioni di Inter-Bodø/Glimt

Champions League

Inter a caccia della rimonta contro il Bodø/Glimt per centrare gli ottavi di Champions. Senza Lautaro, la coppia d'attacco sarà la stessa di Lecce con Esposito e Thuram. A centrocampo è a disposizione Barella, sarà titolare con Zielinski e Mkhitaryan, in vantaggio su Sucic. Dumfries torna a disposizione, ma il posto sulla destra se lo giocano Darmian e Luis Henrique. Solito terzetto in difesa, Calhanoglu ancora out

LE PAROLE DI CHIVU ALLA VIGILIA

Probabili Formazioni

Inter
Inter
Yann Sommer
Yann Sommer
Portiere
Inter
Yann Bisseck
Yann Bisseck
Difensore di destra
Inter
Manuel Akanji
Manuel Akanji
Difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
Difensore di sinistra
Inter
Luis Henrique
Luis Henrique
Esterno destro
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
Mezzala destra
Inter
Piotr Zielinski
Piotr Zielinski
Centrocampista centrale
Inter
Henrikh Mkhitaryan
Henrikh Mkhitaryan
mezzala sinistra
Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
Esterno sinistro
Inter
Marcus Thuram
Marcus Thuram
Attaccante
Inter
Pio Esposito
Pio Esposito
Attaccante

Le scelte di Chivu

INTER (3-5-2) la probabile formazione: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. 

  • Scelte quasi fatte per Chivu. Resta solo un dubbio: chi tra Luis Henrique e Darmian a destra? Al momento resta avanti il brasiliano
  • Sucic e Acerbi sperano ancora di rientrare tra i titolari, ma Mkhitaryan e Bisseck restano in vantaggio
  • Dumfries è a disposizione, non Calhanoglu
  • Senza Lautaro, in attacco ci saranno ancora Esposito e Thuram

Le scelte di Knutsen

BODO/GLIMT (4-3-3) la probabile formazione: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Hogh, Hauge.

  • Knutsen dovrebbe confermare la formazione che ha vinto 3-1 il match di andata
  • Intatto il tridente offensivo, con l'ex milanista Hauge a sinistra e il centravanti Hogh, letteralmente un rebus all'andata per la difesa nerazzurra con un gol e due assist
  • Chiavi del centrocampo a Berg, in difesa l'ex Palermo Aleesami parte dalla panchina

