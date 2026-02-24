Atalanta-Borussia Dortmund, le probabili formazioni dei playoff di Champions LeagueChampions League
A Bergamo, Atalanta e Borussia Dortmund si affrontano nel ritorno dei playoff di Champions League: gli uomini di Palladino devono recuperare 2 gol di svantaggio per passare agli ottavi di finale. Ederson e Scamacca dovrebbero partire dal 1'. Nei tedeschi ballottaggio in difesa tra Schlotterbeck e Reggiani. La partita in programma mercoledì alle 18.45 è visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
Le possibili scelte di Palladino
Atalanta (3-4-2-1) la probabile formazione: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino
- Hien favorito su Dijmsiti per una maglia da titolare al centro della difesa, con Scalvini e Kolasinac ai suoi fianchi
- A centrocampo rientra Ederson dal primo minuto; Zappacosta e Bernasconi a presidiare le fasce
- Ancora out gli infortunati Raspadori e De Ketelaere, c'è Scamacca al centro dell'attacco
Le possibili scelte di Kovac
Borussia Dortmund (3-4-2-1) la probabile formazione: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Nmecha, Bellingham, Svensson; Brandt, Beier; Guirassy. All. Kovac
- Ballottaggio in difesa tra Schlotterbeck, che è appena rientrato dall'infortunio, e il giovane Reggiani
- In attacco Guirassy: alle sue spalle Brandt e Beier