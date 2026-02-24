Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Atalanta-Borussia Dortmund, le probabili formazioni dei playoff di Champions League

Champions League
©Getty

A Bergamo, Atalanta e Borussia Dortmund si affrontano nel ritorno dei playoff di Champions League: gli uomini di Palladino devono recuperare 2 gol di svantaggio per passare agli ottavi di finale. Ederson e Scamacca dovrebbero partire dal 1'. Nei tedeschi ballottaggio in difesa tra Schlotterbeck e Reggiani. La partita in programma mercoledì alle 18.45 è visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

PALLADINO: "L'OBIETTIVO È FARE L'IMPRESA"

Probabili Formazioni

Atalanta
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
portiere
Atalanta
Giorgio Scalvini
Giorgio Scalvini
difensore centrale di destra
pubblicità
Atalanta
Isak Hien
Isak Hien
difensore centrale
Atalanta
Sead Kolasinac
Sead Kolasinac
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
esterno destro
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
centrocampista centrale
Atalanta
Éderson
Éderson
centrocampista centrale
Atalanta
Lorenzo Bernasconi
Lorenzo Bernasconi
esterno sinistro
pubblicità
Atalanta
Lazar Samardzic
Lazar Samardzic
trequartista
Atalanta
Nicola Zalewski
Nicola Zalewski
trequartista
pubblicità
Atalanta
Gianluca Scamacca
Gianluca Scamacca
attaccante

Le possibili scelte di Palladino

Atalanta (3-4-2-1) la probabile formazione: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino

  • Hien favorito su Dijmsiti per una maglia da titolare al centro della difesa, con Scalvini e Kolasinac ai suoi fianchi
  • A centrocampo rientra Ederson dal primo minuto; Zappacosta e Bernasconi a presidiare le fasce
  • Ancora out gli infortunati Raspadori e De Ketelaere, c'è Scamacca al centro dell'attacco

Le possibili scelte di Kovac

Borussia Dortmund (3-4-2-1) la probabile formazione: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Nmecha, Bellingham, Svensson; Brandt, Beier; Guirassy. All. Kovac

  • Ballottaggio in difesa tra Schlotterbeck, che è appena rientrato dall'infortunio, e il giovane Reggiani 
  • In attacco Guirassy: alle sue spalle Brandt e Beier

Champions League: Altre Notizie

Pazza Inter: rimonta il Betis 5-3, è ai quarti

Youth League

L'Inter spera di rimontare contro il Bodo/Glimt nel ritorno dei playoff di Champions. In attesa...

Spalletti: "Yildiz vuole esserci, è un leader"

juventus

L'allenatore della Juventus a Sky in vista del ritorno dei playoff di Champions League contro il...

Dove vedere Inter-Bodo Glimt

guida tv

Oggi alle ore 21 l'Inter affronta in casa il Bodo Glimt, ritorno dei playoff di Champions League....

Il calendario e gli orari delle partite di oggi

guida tv

Martedì 24 febbraio il ritorno dei playoff di Champions League su Sky e in streaming...

Insulti razzisti a Vinicius, Uefa ferma Prestianni

Champions League

La Uefa ha sospeso provvisoriamente Prestianni per una partita dopo i presunti insulti razzisti...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE