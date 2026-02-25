Dove vedere Atalanta-Borussia Dortmund

Riccardo Gentile, commento Massimo Gobbi, inviati Massimiliano Nebuloni e Nicolò Omini. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione. Appuntamento dalle 18 alle 18.35, dalle ore 20 alle 20.45 e dalle 22.45 a mezzanotte e mezza. In studio Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Mario Giunta e Alessandro Del Piero in collegamento da Torino. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol per seguire le partite in contemporanea (su Sky Sport Uno e Sky Sport 251).

I numeri di Atalanta e Borussia Dortmund

L'Atalanta è stata eliminata in ognuno degli ultimi quattro turni a eliminazione diretta delle maggiori competizioni europee dopo aver perso la sfida di andata. La sconfitta per 2-0 contro il Borussia Dortmund è stata la prima volta in cui l'Atalanta ha perso un match d'andata in questi tornei con più di un gol di scarto. Il Borussia Dortmund ha superato sette dei nove turni a eliminazione diretta di Champions League dopo aver vinto l’andata. Nelle due occasioni in cui è stato eliminato, aveva vinto la gara d'andata con un solo gol di margine (contro il PSG nel 2019/20 e contro il Chelsea nel 2022/23). Prima di questa stagione, ci sono stati 126 casi in cui una squadra ha perso l'andata di una fase a eliminazione diretta di Champions League con due o più gol di scarto – solo 15 di queste sono poi riuscite a qualificarsi, l'ultima il Liverpool contro il Barcellona nella semifinale del 2018/19. L'Atalanta non ha ottenuto vittorie in tutti e tre i precedenti incontri contro il Borussia Dortmund tra tutte le competizioni (1N 2P) e l'unica partita giocata in casa contro questa avversaria è terminata con un pareggio per 1-1, nell'Europa League 2017/18. Il Borussia Dortmund ha vinto solo una delle ultime otto trasferte contro squadre italiane tra tutte le competizioni (2N 5P), battendo il Milan per 3-1 nella fase a gironi della Champions League 2023/24. L'Atalanta ha perso tutte le sue ultime tre partite di Champions League e finora non è mai arrivata a quattro sconfitte di fila nelle maggiori competizioni europee. Il Borussia Dortmund ha vinto solo una delle sue ultime cinque trasferte in Champions League, subendo quattro gol in tre di queste partite.