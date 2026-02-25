Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi dei playoff

Mercoledì 25 febbraio il ritorno dei playoff di Champions League su Sky e in streaming su NOW . Le partite delle 21 da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Mercoledì 25 febbraio, il ritorno dei playoff della massima competizione europea per club, con 7 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 18.45 l'Atalanta sarà impegnata in casa contro il Borussia Dortmund, Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Massimo Gobbi, inviati Massimiliano Nebuloni e Niccolò Omini. Alle 21 toccherà alla Juventus contro il Galatasaray: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.