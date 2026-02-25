Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi dei playoff

Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi dei playoffguida tv
Mercoledì 25 febbraio il ritorno dei playoff di Champions League su Sky e in streaming su NOW. Le partite delle 21 da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Mercoledì 25 febbraio, il ritorno dei playoff della massima competizione europea per club, con 7 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 18.45 l'Atalanta sarà impegnata in casa contro il Borussia Dortmund, Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Massimo Gobbi, inviati Massimiliano Nebuloni e Niccolò Omini. Alle 21 toccherà alla Juventus contro il Galatasaray: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Alessandro Del Piero, in collegamento da Torino. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.
Champions League, il ritorno dei playoff su Sky e NOW
Mercoledì 25 febbraio
- alle 18.45: ATALANTA-BORUSSIA DORTMUND su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Massimo Gobbi, inviati Massimiliano Nebuloni e Niccolò Omini
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- alle 21.00: REAL MADRID-BENFICA su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. Telecronaca Massimo Marianella, commento Riccardo Montolivo, inviata Giorgia Cenni, Diretta Gol Antonio Nucera
- alle 21.00: PSG-MONACO su Sky Sport Max e Sky Sport 254. Telecronaca Paolo Ciarravano, inviato Gianluigi Bagnulo, Diretta Gol Luca Mastrorilli
- dalle 18, dalle 20 e dalle 23: Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Mario Giunta e Alessandro del Piero in collegamento da Torino
- da mezzanotte: Champions League Show After Party con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Mario Giunta e Alessandro del Piero in collegamento da Torino
- all’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta