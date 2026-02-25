Dove vedere Juventus-Galatasaray

Da non perdere oggi alle 21 il ritorno dei playoff di Champions League con la Juve impegnata in casa contro il Galatasaray: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show , con Federica Masolin alla conduzione. Appuntamento dalle 18 alle 18.35, dalle ore 20 alle 20.45 e dalle 22.45 a mezzanotte e mezza. In studio Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Mario Giunta e Alessandro Del Piero in collegamento da Torino. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol per seguire le partite in contemporanea (su Sky Sport Uno e Sky Sport 251).

I numeri di Juventus e Galatasaray

La Juventus ha vinto solo una delle sette sfide contro il Galatasaray in Champions League (3N 3P): successo per 2-1 in casa nel settembre 2003. Il Galatasaray non ha mai vinto in 13 trasferte contro squadre italiane in una delle maggiori competizioni europee (6N 7P), anche se solo uno dei risultati precedentemente ottenuti in queste sfide lo porterebbe all'eliminazione in questa occasione (lo 0-5 registrato contro il Milan nel marzo 1963). La sconfitta per 5-2 della Juventus in casa del Galatasaray è stata la seconda in cui i bianconeri hanno perso l'andata di un match nella fase ad eliminazione diretta di una competizione europea con un margine di almeno tre gol, dopo il quarto di finale di Champions League 2017/18 contro il Real Madrid (0-3 andata, 3-1 ritorno). Il Galatasaray ha superato il turno in tutte e 11 le sfide a eliminazione diretta nelle competizioni europee dopo aver vinto il match d'andata con almeno tre gol di scarto (incluse le qualificazioni). Prima di questa stagione, è successo 49 volte che una squadra perdesse la gara di andata di un turno ad eliminazione diretta di Champions League con tre o più gol di scarto - solo in quattro di questi precedenti, chi ha perso il primo match è poi riuscito ad avanzare al turno successivo: il Deportivo de La Coruña (nel 2003/04 contro il Milan), il Barcellona (nel 2016/17 contro il PSG), la Roma (nel 2017/18 contro il Barcellona) e il Liverpool (nel 2018/19 contro il Barcellona). La sconfitta per 5-2 della Juventus all'andata è stata solo la seconda volta in cui i bianconeri hanno subito almeno cinque gol in una singola partita delle maggiori competizioni europee, dopo lo 0-7 contro il Wiener Sport-Club nella Coppa dei Campioni 1958/59. Il Galatasaray potrebbe raggiungere gli ottavi di finale di Champions League per la prima volta dalla stagione 2013/14. Tuttavia, i turchi hanno perso ben 46 delle 65 trasferte disputate nella competizione, la seconda percentuale di sconfitte più alta (71%) per qualsiasi squadra con almeno 50 gare giocate fuori casa nel torneo (dietro solo all'Olympiakos).