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Arsenal-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni degli ottavi di Champions League

CHAMPIONS

Dopo l'1-1 dell'andata degli ottavi di Champions, Arteta rilancia dall'inizio Gyokeres ma anche Martinelli insieme a Eze e Saka. Ancora out Odegaard e Merino, si ferma anche Timber sostituito da Mosquera. Qualche dubbio per Hjulmand: ballottaggio in attacco tra Schick e Kofane, da valutare gli infortunati Terrier (pronto Tillman) e Garcia, che sarebbe rimpiazzato da Fernandez. Arsenal-Bayer Leverkusen è in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Max, Sky Sport 254 e in streaming su NOW

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Probabili Formazioni

Arsenal
David Raya
David Raya
portiere
Arsenal
Cristhian Mosquera
Cristhian Mosquera
terzino destro
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Arsenal
William Saliba
William Saliba
difensore centrale
Arsenal
Gabriel Magalhães
Gabriel Magalhães
difensore centrale
pubblicità
Arsenal
Piero Hincapié
Piero Hincapié
terzino sinistro
Arsenal
Declan Rice
Declan Rice
centrocampista centrale
Arsenal
Martín Zubimendi
Martín Zubimendi
centrocampista centrale
Arsenal
Bukayo Saka
Bukayo Saka
ala destra
pubblicità
Arsenal
Eberechi Eze
Eberechi Eze
trequartista
Arsenal
Gabriel Martinelli
Gabriel Martinelli
ala sinistra
pubblicità
Arsenal
Viktor Gyökeres
Viktor Gyökeres
attaccante

La probabile formazione

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Zubimendi; Saka, Eze, Martinelli; Gyokeres. All. Arteta

  • Conferme e un ritocco obbligatorio tra i Gunners dopo l'1-1 dell'andata. Il centravanti titolare torna Gyokeres a segno nel weekend con l'Everton: panchina iniziale per l'ex Havertz, che invece aveva trovato il gol del pareggio in Germania.
  • Sulla trequarti si rivede Martinelli insieme a Eze e Saka.
  • Chi potrebbe recuperare è Trossard a differenza di Odegaard, Merino e anche Timber, costretto al cambio nell'ultima di Premier. Lo sostituirà Mosquera come terzino destro
Bayer Leverkusen
Janis Blaswich
Janis Blaswich
portiere
Bayer Leverkusen
Jarell Quansah
Jarell Quansah
difensore di destra
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Bayer Leverkusen
Robert Andrich
Robert Andrich
difensore centrale
Bayer Leverkusen
Edmond Tapsoba
Edmond Tapsoba
difensore di sinistra
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Bayer Leverkusen
Ernest Poku
Ernest Poku
esterno destro
Bayer Leverkusen
Exequiel Palacios
Exequiel Palacios
centrocampista centrale
Bayer Leverkusen
Aleix García
Aleix García
centrocampista centrale
Bayer Leverkusen
Álex Grimaldo
Álex Grimaldo
esterno sinistro
pubblicità
Bayer Leverkusen
Malik Tillman
Malik Tillman
trequartista
Bayer Leverkusen
Ibrahim Maza
Ibrahim Maza
trequartista
pubblicità
Bayer Leverkusen
Christian Kofane
Christian Kofane
attaccante

La probabile formazione

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Poku, Palacios, Garcia, Grimaldo; Tillman, Maza; Kofane. All. Hjulmand

  • Ballottaggio in attacco tra Schick (titolare contro il Bayern nel weekend) e Kofane, partito dall'inizio all'andata.
  • Proprio l'ultima sfida in Bundesliga ha visto l'infortunio alla caviglia di Terrier: ecco perché potrebbe essere Tillman ad affiancare Maza sulla trequarti.
  • Stesso discorso a centrocampo per Garcia, che ha segnato al Bayern. Qualora non ce la facesse è pronto Fernandez.
  • Assenti Vazquez, Flekken, Badé e Arthur

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