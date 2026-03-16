Arsenal-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni degli ottavi di Champions LeagueCHAMPIONS
Dopo l'1-1 dell'andata degli ottavi di Champions, Arteta rilancia dall'inizio Gyokeres ma anche Martinelli insieme a Eze e Saka. Ancora out Odegaard e Merino, si ferma anche Timber sostituito da Mosquera. Qualche dubbio per Hjulmand: ballottaggio in attacco tra Schick e Kofane, da valutare gli infortunati Terrier (pronto Tillman) e Garcia, che sarebbe rimpiazzato da Fernandez. Arsenal-Bayer Leverkusen è in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Max, Sky Sport 254 e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
La probabile formazione
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Zubimendi; Saka, Eze, Martinelli; Gyokeres. All. Arteta
- Conferme e un ritocco obbligatorio tra i Gunners dopo l'1-1 dell'andata. Il centravanti titolare torna Gyokeres a segno nel weekend con l'Everton: panchina iniziale per l'ex Havertz, che invece aveva trovato il gol del pareggio in Germania.
- Sulla trequarti si rivede Martinelli insieme a Eze e Saka.
- Chi potrebbe recuperare è Trossard a differenza di Odegaard, Merino e anche Timber, costretto al cambio nell'ultima di Premier. Lo sostituirà Mosquera come terzino destro
La probabile formazione
BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Poku, Palacios, Garcia, Grimaldo; Tillman, Maza; Kofane. All. Hjulmand
- Ballottaggio in attacco tra Schick (titolare contro il Bayern nel weekend) e Kofane, partito dall'inizio all'andata.
- Proprio l'ultima sfida in Bundesliga ha visto l'infortunio alla caviglia di Terrier: ecco perché potrebbe essere Tillman ad affiancare Maza sulla trequarti.
- Stesso discorso a centrocampo per Garcia, che ha segnato al Bayern. Qualora non ce la facesse è pronto Fernandez.
- Assenti Vazquez, Flekken, Badé e Arthur