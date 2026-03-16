Dopo l'1-1 dell'andata degli ottavi di Champions, Arteta rilancia dall'inizio Gyokeres ma anche Martinelli insieme a Eze e Saka. Ancora out Odegaard e Merino, si ferma anche Timber sostituito da Mosquera. Qualche dubbio per Hjulmand: ballottaggio in attacco tra Schick e Kofane, da valutare gli infortunati Terrier (pronto Tillman) e Garcia, che sarebbe rimpiazzato da Fernandez. Arsenal-Bayer Leverkusen è in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Max, Sky Sport 254 e in streaming su NOW

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