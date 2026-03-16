Chelsea-Psg, le probabili formazioni degli ottavi di Champions LeagueCHAMPIONS
A Stamford Bridge si riparte dal 5-2 ottenuto dai francesi nell'andata degli ottavi di Champions. Rosenior perde capitan James per un problema muscolare: pronto Lavia in mezzo. Non è al meglio nemmeno Gusto, possibile staffetta in porta tra Sanchez e Jorgensen. Luis Enrique potrebbe rilanciare Kvaratskhelia al posto di Doué nel tridente con Dembélé e Barcola. Chelsea-Psg è in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
La probabile formazione
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Lavia, Caicedo; Palmer, Fernandez, Neto; Joao Pedro. All. Rosenior
- Blues a caccia dell'impresa con un undici diverso rispetto a quello schierato all'andata. Davanti non si cambia con Joao Pedro rifornito da Palmer, Fernandez e Neto
- Possibile novità anche tra i pali, dove Sanchez (titolare nel weekend contro il Newcastle) potrebbe scalzare Jorgensen dopo gli errori commessi a Parigi.
- Ancora indisponibili Gittens e Colwill a differenza di Estevao, tornato ad allenarsi
La probabile formazione
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique
- Dopo il 5-2 ottenuto all'andata, i francesi potrebbero cambiare dall'inizio nel tridente: insieme a Dembélé e Barcola ecco Kvaratskhelia, che dopo la doppietta segnata nel finale può prendere il posto di Doué.
- Ancora out Fabian Ruiz, si va quindi verso la conferma dal centrocampo con Zaire-Emery alla difesa dei titolarissimi davanti a Safonov ormai promosso a discapito di Chevalier