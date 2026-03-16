A Stamford Bridge si riparte dal 5-2 ottenuto dai francesi nell'andata degli ottavi di Champions. Rosenior perde capitan James per un problema muscolare: pronto Lavia in mezzo. Non è al meglio nemmeno Gusto, possibile staffetta in porta tra Sanchez e Jorgensen. Luis Enrique potrebbe rilanciare Kvaratskhelia al posto di Doué nel tridente con Dembélé e Barcola. Chelsea-Psg è in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

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