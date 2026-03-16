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Chelsea-Psg, le probabili formazioni degli ottavi di Champions League

CHAMPIONS

A Stamford Bridge si riparte dal 5-2 ottenuto dai francesi nell'andata degli ottavi di Champions. Rosenior perde capitan James per un problema muscolare: pronto Lavia in mezzo. Non è al meglio nemmeno Gusto, possibile staffetta in porta tra Sanchez e Jorgensen. Luis Enrique potrebbe rilanciare Kvaratskhelia al posto di Doué nel tridente con Dembélé e Barcola. Chelsea-Psg è in diretta martedì alle 21 su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

CHAMPIONS, LA GUIDA TV

Probabili Formazioni

Chelsea
Robert Sánchez
Robert Sánchez
portiere
Chelsea
Malo Gusto
Malo Gusto
terzino destro
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Chelsea
Wesley Fofana
Wesley Fofana
difensore centrale
Chelsea
Trevoh Chalobah
Trevoh Chalobah
difensore centrale
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Chelsea
Marc Cucurella
Marc Cucurella
terzino sinistro
Chelsea
Roméo Lavia
Roméo Lavia
centrocampista centrale
Chelsea
Moisés Caicedo
Moisés Caicedo
centrocampista centrale
Chelsea
Cole Palmer
Cole Palmer
ala destra
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Chelsea
Enzo Fernández
Enzo Fernández
trequartista
Chelsea
Pedro Neto
Pedro Neto
ala sinistra
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Chelsea
João Pedro
João Pedro
attaccante

La probabile formazione

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Lavia, Caicedo; Palmer, Fernandez, Neto; Joao Pedro. All. Rosenior

  • Blues a caccia dell'impresa con un undici diverso rispetto a quello schierato all'andata. Davanti non si cambia con Joao Pedro rifornito da Palmer, Fernandez e Neto
  • Possibile novità anche tra i pali, dove Sanchez (titolare nel weekend contro il Newcastle) potrebbe scalzare Jorgensen dopo gli errori commessi a Parigi.
  • Ancora indisponibili Gittens e Colwill a differenza di Estevao, tornato ad allenarsi
PSG
Matvey Safonov
Matvey Safonov
portiere
PSG
Achraf Hakimi
Achraf Hakimi
terzino destro
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PSG
Marquinhos
Marquinhos
difensore centrale
PSG
Willian Pacho
Willian Pacho
difensore centrale
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PSG
Nuno Mendes
Nuno Mendes
terzino sinistro
PSG
Warren Zaïre-Emery
Warren Zaïre-Emery
mezzala destra
PSG
Vitinha
Vitinha
centrocampista centrale
PSG
João Pedro Gonçalves Neves
João Pedro Gonçalves Neves
mezzala sinistra
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PSG
Bradley Barcola
Bradley Barcola
ala destra
PSG
Ousmane Dembélé
Ousmane Dembélé
attaccante
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PSG
Khvicha Kvaratskhelia
Khvicha Kvaratskhelia
ala sinistra

La probabile formazione

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

  • Dopo il 5-2 ottenuto all'andata, i francesi potrebbero cambiare dall'inizio nel tridente: insieme a Dembélé e Barcola ecco Kvaratskhelia, che dopo la doppietta segnata nel finale può prendere il posto di Doué.
  • Ancora out Fabian Ruiz, si va quindi verso la conferma dal centrocampo con Zaire-Emery alla difesa dei titolarissimi davanti a Safonov ormai promosso a discapito di Chevalier

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