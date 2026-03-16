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Le probabili formazioni di Manchester City-Real Madrid

Champions League

Il City è chiamato all'impresa dopo la sconfitta per 3-0 del Bernabeu. Guardiola sembra intenzionato a confermare quasi tutta la formazione dell'andata, con Semenyo-Haaland-Doku nel tridente. Nel Real recupera Mbappé, ma dovrebbe partire dalla panchina. Partita da seguire in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

 

Probabili Formazioni

Man. City
Gianluigi Donnarumma
Gianluigi Donnarumma
Portiere
Man. City
Matheus Nunes
Matheus Nunes
terzino destro
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Man. City
Rúben Dias
Rúben Dias
Difensore centrale
Man. City
Marc Guéhi
Marc Guéhi
Difensore centrale
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Man. City
Rayan Aït-Nouri
Rayan Aït-Nouri
terzino sinistro
Man. City
Bernardo Silva
Bernardo Silva
mezzala destra
Man. City
Rodri
Rodri
centrocampista centrale
Man. City
Nico O'Reilly
Nico O'Reilly
mezzala sinistra
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Man. City
Antoine Semenyo
Antoine Semenyo
ala destra
Man. City
Erling Haaland
Erling Haaland
centravanti
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Man. City
Jérémy Doku
Jérémy Doku
ala sinistra

La probabile formazione

MANCHESTER CITY (4-3-3), probabile formazione: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi, Aït-Nouri; Bernardo Silva, Rodri, O'Reilly; Semenyo, Haaland, Doku. All. Guardiola

  • Guardiola con il 4-3-3 per cercare la rimonta contro il Real Madrid
  • Semenyo-Haaland-Doku nel tridente
  • A centrocampo Rúben Dias, Guéhi e Aït-Nour
Real Madrid
Thibaut Courtois
Thibaut Courtois
Portiere
Real Madrid
Trent Alexander-Arnold
Trent Alexander-Arnold
terzino destro
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Real Madrid
Dean Huijsen
Dean Huijsen
Difensore centrale
Real Madrid
Antonio Rüdiger
Antonio Rüdiger
Difensore centrale
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Real Madrid
Jofre Carreras
Jofre Carreras
terzino sinistro
Real Madrid
Federico Valverde
Federico Valverde
Mezzala destra
Real Madrid
Aurélien Tchouaméni
Aurélien Tchouaméni
centrocampista centrale
Real Madrid
Thiago Pitarch
Thiago Pitarch
Mezzala sinistra
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Real Madrid
Arda Güler
Arda Güler
ala destra
Real Madrid
Vinícius Júnior
Vinícius Júnior
attaccante
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Real Madrid
Brahim Díaz
Brahim Díaz
ala sinistra

La probabile formazione

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger, Carreras; Valverde, Thiago Pitarch; Arda Guler, Vinicius, Brahim Diaz

  • Mbappé recuperato, ma dovrebbe partire dalla panchina
  • Tridente con Arda Guler, Brahim Diaz, Vinicius

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