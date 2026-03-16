Il City è chiamato all'impresa dopo la sconfitta per 3-0 del Bernabeu. Guardiola sembra intenzionato a confermare quasi tutta la formazione dell'andata, con Semenyo-Haaland-Doku nel tridente. Nel Real recupera Mbappé, ma dovrebbe partire dalla panchina. Partita da seguire in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
La probabile formazione
MANCHESTER CITY (4-3-3), probabile formazione: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi, Aït-Nouri; Bernardo Silva, Rodri, O'Reilly; Semenyo, Haaland, Doku. All. Guardiola
- Guardiola con il 4-3-3 per cercare la rimonta contro il Real Madrid
- Semenyo-Haaland-Doku nel tridente
- A centrocampo Rúben Dias, Guéhi e Aït-Nour
La probabile formazione
REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger, Carreras; Valverde, Thiago Pitarch; Arda Guler, Vinicius, Brahim Diaz
- Mbappé recuperato, ma dovrebbe partire dalla panchina
- Tridente con Arda Guler, Brahim Diaz, Vinicius