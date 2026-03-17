Mercoledì alle 21 si gioca il ritorno degli ottavi di Champions tra Bayern Monaco e Atalanta (6-1 per i tedeschi all'andata). Kompany dovrebbe riuscire a recuperare Urbig tra i pali, mentre in attacco Kane dovrebbe partire ancora dalla panchina a favore di Jackson. Un po' di rotazioni anche per Palladino, pronto a far esordire in stagione l'olandese Bakker. In avanti De Ketelaere e Sulemana alle spalle di Krstovic: ecco le probabili formazioni
Probabili Formazioni
Le scelte di Kompany
BAYERN MONACO (4-2-3-1) la probabile formazione: Urbig; Stanisic, Tah, Kim, Bischof; Pavlovic, Goretzka; Karl, Gnabry, Diaz; Jackson. All. Kompany
- L'emergenza vera per i bavaresi è tra i pali, ma Urbig dovrebbe farcela a scendere in campo;
- Kane dovrebbe partire ancora dalla panchina, a guidare l'attacco sarà Jackson;
- a supporto del senegalese si va verso il tridente Karl-Gnabry-Diaz
Le scelte di Palladino
ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Bakker; De Ketelaere, Sulemana; Krstovic. All. Palladino
- in mezzo al campo Ederson è pronto a riprendersi una maglia da titolare, con Pasalic al suo fianco;
- sulle corsie esterne Bellanova e Bakker: per l'olandese sarebbe l'esordio stagionale dopo aver giocato una sola volta con l'U23;
- attacco affidato a Krstovic, alle sue spalle De Ketelaere e Sulemana