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Bayern Monaco-Atalanta, le probabili formazioni degli ottavi di Champions League

Champions League

Mercoledì alle 21 si gioca il ritorno degli ottavi di Champions tra Bayern Monaco e Atalanta (6-1 per i tedeschi all'andata). Kompany dovrebbe riuscire a recuperare Urbig tra i pali, mentre in attacco Kane dovrebbe partire ancora dalla panchina a favore di Jackson. Un po' di rotazioni anche per Palladino, pronto a far esordire in stagione l'olandese Bakker. In avanti De Ketelaere e Sulemana alle spalle di Krstovic: ecco le probabili formazioni

IL CALENDARIO DI CHAMPIONS

Probabili Formazioni

Bayern Monaco
Jonas Urbig
Jonas Urbig
Portiere
Bayern Monaco
Josip Stanisic
Josip Stanisic
Terzino destro
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Bayern Monaco
Jonathan Tah
Jonathan Tah
Difensore centrale
Bayern Monaco
Kim Min-Jae
Kim Min-Jae
Difensore centrale
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Bayern Monaco
Tom Bischof
Tom Bischof
Terzino sinistro
Bayern Monaco
Aleksandar Pavlovic
Aleksandar Pavlovic
Centrocampista centrale
Bayern Monaco
Leon Goretzka
Leon Goretzka
Centrocampista centrale
Bayern Monaco
Lennart Karl
Lennart Karl
Ala destra
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Bayern Monaco
Serge Gnabry
Serge Gnabry
Trequartista centrale
Bayern Monaco
Luis Díaz
Luis Díaz
Ala sinistra
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Bayern Monaco
Nicolas Jackson
Nicolas Jackson
Attaccante

Le scelte di Kompany

BAYERN MONACO (4-2-3-1) la probabile formazione: Urbig; Stanisic, Tah, Kim, Bischof; Pavlovic, Goretzka; Karl, Gnabry, Diaz; Jackson. All. Kompany

  • L'emergenza vera per i bavaresi è tra i pali, ma Urbig dovrebbe farcela a scendere in campo;
  • Kane dovrebbe partire ancora dalla panchina, a guidare l'attacco sarà Jackson;
  • a supporto del senegalese si va verso il tridente Karl-Gnabry-Diaz
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
Portiere
Atalanta
Giorgio Scalvini
Giorgio Scalvini
Difensore centrale di destra
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Atalanta
Isak Hien
Isak Hien
Difensore centrale
Atalanta
Honest Ahanor
Honest Ahanor
Difensore centrale di sinistra
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Atalanta
Raoul Bellanova
Raoul Bellanova
Esterno destro
Atalanta
Éderson
Éderson
Centrocampista centrale
Atalanta
Mario Pasalic
Mario Pasalic
Centrocampista centrale
Atalanta
Mitchel Bakker
Mitchel Bakker
Esterno sinistro
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Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
Trequartista
Atalanta
Kamaldeen Sulemana
Kamaldeen Sulemana
Trequartista
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Atalanta
Nikola Krstovic
Nikola Krstovic
Attaccante

Le scelte di Palladino

ATALANTA (3-4-2-1) la probabile formazione: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Bakker; De Ketelaere, Sulemana; Krstovic. All. Palladino

  • in mezzo al campo Ederson è pronto a riprendersi una maglia da titolare, con Pasalic al suo fianco;
  • sulle corsie esterne Bellanova e Bakker: per l'olandese sarebbe l'esordio stagionale dopo aver giocato una sola volta con l'U23;
  • attacco affidato a Krstovic, alle sue spalle De Ketelaere e Sulemana

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