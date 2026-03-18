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Bayern Monaco-Atalanta, dove vedere gli ottavi di Champions League in tv e streaming

guida tv

Oggi alle 21 il ritorno degli ottavi di finale di Champions League con Bayern Monaco-Atalanta: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show

Dove vedere Bayern Monaco-Atalanta in tv

Da non perdere oggi alle 21 il ritorno degli ottavi di finale di Champions League con Bayern Monaco-Atalanta: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione. Appuntamento dalle 18 alle 18.35, dalle ore 20 alle 20.45 e dalle 22.45 a mezzanotte e mezza. In studio Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban, Alessandro Del Piero e Mario Giunta. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol per seguire le partite in contemporanea (su Sky Sport Uno e Sky Sport 251).

I numeri di Bayern Monaco e Atalanta

Dopo che il Bayern Monaco ha perso 2-1 in casa contro l'Inter nei quarti di finale di Champions League della scorsa stagione, i bavaresi potrebbero perdere due partite casalinghe consecutive contro squadre italiane in questa competizione solo per la seconda volta nel torneo, la prima tra ottobre 2002 e novembre 2004 contro Milan e Juventus in quel caso. L'Atalanta ha perso solo due delle sette trasferte contro squadre tedesche in tutte le competizioni (3V 2N 2P), entrambe contro il Borussia Dortmund (febbraio 2018 e febbraio 2026). Questa sarà la sua prima trasferta contro il Bayern Monaco. La sconfitta per 6-1 dell'Atalanta all'andata è stata la più pesante per una squadra italiana in una fase a eliminazione diretta della Champions League. Nella storia delle maggiori competizioni europee, nessuna squadra ha mai superato il turno dopo aver perso la gara d'andata di una fase a eliminazione diretta subendo 5 o più reti. Il Bayern Monaco ha vinto otto delle nove partite di Champions League in questa stagione, segnando 28 gol (3,1 a partita). L'unica eccezione è stata la sconfitta per 3-1 contro l'Arsenal a novembre. L'Atalanta ha segnato solo quattro gol in trasferta in Champions League in questa stagione, meno di qualsiasi altra tra le squadre negli ottavi di finale.

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