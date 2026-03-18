Il Barcellona si prepara ad affrontare il Newcastle questa sera al Camp Nou. Nella conferenza stampa della vigilia, i giornalisti hanno chiesto ad Hansi Flick, allenatore dei catalani, del rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2027. Nonostante il presidente del Barça Laporta avesse annunciato in mattinata, secondo quanto riporta Marca, il prolungamento per un anno del contratto con Flick, l'allenatore ha preferito non sbilanciarsi: "Non è il momento di parlare di queste cose ora, abbiamo una partita importantissima che ci attende. Tutti sanno che io sono felice qui, ma devo parlarne anche con la mia famiglia. Ci sarà tempo, amo lavorare qui". L'ex Ct della Germania ha svelato, inoltre, che non allenerà altri club dopo il Barcellona: "Nel calcio, punto sempre al livello massimo. Non sto pensando di lasciare il Barça, sarà il mio ultimo lavoro e ne sono felice".