Da non perdere oggi alle 21 il ritorno degli ottavi di finale di Champions League con il Liverpool impegnato in casa contro il Galatasaray: partita da seguire in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Telecronaca Massimo Marianella, commento Riccardo Montolivo, a bordocampo Gianluigi Bagnulo. Diretta Gol con Paolo Ciarravano. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione. Appuntamento dalle 18 alle 18.35, dalle ore 20 alle 20.45 e dalle 22.45 a mezzanotte e mezza. In studio Fabio Capello, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Zvonimir Boban, Alessandro Del Piero e Mario Giunta. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol per seguire le partite in contemporanea (su Sky Sport Uno e Sky Sport 251).

I numeri di Liverpool e Galatasaray

Dopo essere rimasto imbattuto nei primi tre incontri di Champions League contro il Galatasaray (1V 2N), il Liverpool ha perso le ultime tre sfide contro la squadra turca nella competizione, anche se tutte e tre le sconfitte sono arrivate in trasferta. Il Galatasaray ha vinto solo una delle 12 trasferte disputate contro squadre inglesi tra tutte le competizioni (3N 8P), 3-2 contro il Manchester United nell'ottobre 2023.

Solo in due occasioni il Liverpool ha perso l'andata di una fase ad eliminazione diretta di Champions League riuscendo poi a qualificarsi al turno successivo, entrambe nelle semifinali della competizione (contro il Chelsea nel 2006-07 e contro il Barcellona nel 2018-19). In questa stagione il Liverpool ha perso due volte contro il Galatasaray – l'ultima squadra a battere i Reds tre volte nella stessa stagione è stato il West Ham United nel 2015-16 (due volte in Premier League, una volta in FA Cup). Nessuna delle ultime 30 partite del Liverpool in Champions League è terminata con un pareggio (21V 9P); solo il Marsiglia ha avuto una serie di sfide senza pareggi nella competizione più lunga (a quota 32 ad ora ma ancora aperta). Il Galatasaray ha perso 20 delle sue ultime 25 trasferte in Champions League (2V 3N), mentre nelle fasi a eliminazione diretta ha vinto solo una delle cinque partite disputate fuori casa - 3-2 contro lo Schalke nel marzo 2013.