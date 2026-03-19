Check-up al calcio italiano: cosa c'è dietro la debacle in Champions

Introduzione

Qual è lo stato del calcio italiano ad oggi? Dopo l’eliminazione di Napoli nella fase a gironi, Inter e Juventus nei playoff e Atalanta negli ottavi dell’attuale Champions League, lo studio di Sky Sport – con Capello, Boban, Costacurta, Del Piero e Condò -ha analizzato il momento della Serie A dal punto di vista tecnico e tattico, in confronto col resto d’Europa.

Il primo focus - coi dati di Luca Mastrorilli – riguarda il tempo effettivo: è il primo passo per parlare di intensità e qualità. Quanto tempo c’è per “esprimere” questi due fattori? Siamo ultimi in Europa, dato sempre più in calo. E il dato dei falli certamente non aiuta: per ogni interruzione si spendono 27 secondi, molti di più rispetto ai 22 in Champions.

Poi l’intensità: quanto e come si corre? Il dato che impressiona è che, mentre gli altri campionati negli ultimi anni sono cresciuti, i nostri numeri sono gli stessi da 5 anni. È una questione di motore dei giocatori o forse anche di spazio che nel nostro campionato (non) si ha per andare forti?

Infine, la qualità, rappresentata dai dribbling, che vediamo essere sempre più decisivi in Europa. Siamo l'ultima lega nei primi 9 campionati europei per dribbling, e il dato è in crollo totale negli ultimi anni. Perché dribbliamo meno? Mancano giocatori da dribbling, e i dati ci dicono che il sistema di gioco più usato in Italia non valorizza esterni offensivi e trequartisti, anzi.

Un’analisi profonda, arricchita dalle opinioni dei talent di Sky Sport su tutti i temi e sul cambiamento che il nostro calcio dovrebbe mettere in atto. Qui sopra il video integrale, di seguito l’approfondimento a schede

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