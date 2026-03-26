Finale Champions League 2026, i The Killers suoneranno alla Puskas Arena di Budapest

I The Killers saranno i protagonisti dello show pre partita della finale di Champions League. La rock band americana suonerà alla Puskas Arena di Budapest il prossimo 30 maggio, prima della sfida più importante in Europa. La band di Brandon Flowers, Dave Keuning, Mark Stoermer e Ronnie Vannucci Jr., nata nel 2001 a Las Vegas e diventata celebre per canzoni come "Mr. Brightside", "Somebody Told Me" e "When You Were Young", sta lavorando all'ottavo album e ha lanciato lo show di Budapest in un video con David Beckam dal titolo "The Race Begins", giocando sul tema della corsa contro il tempo per arrivare allo stadio.