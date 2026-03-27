Champions, date e orari di quarti e semifinali

Ecco il quadro completo di date e orari di quarti e semifinali di Champions League, in vista della finale di sabato 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest. Di seguito il calendario e il tabellone
DATE E ORARI DELL'ANDATA DEI QUARTI DI FINALE
- QF4: Sporting-Arsenal martedì 7 aprile ore 21
- QF2: Real Madrid-Bayern Monaco martedì 7 aprile ore 21
- QF3: Barcellona-Atletico Madrid mercoledì 8 aprile ore 21
- QF1: Psg-Liverpool mercoledì 8 aprile ore 21
DATE E ORARI DEL RITORNO DEI QUARTI DI FINALE
- QF3: Atletico Madrid-Barcellona martedì 14 aprile ore 21
- QF1: Liverpool-Psg martedì 14 aprile ore 21
- QF4: Arsenal-Sporting mercoledì 15 aprile ore 21
- QF2: Bayern Monaco-Real Madrid mercoledì 15 aprile ore 21
DATE E ORARI DELL'ANDATA DELLE SEMIFINALI
- SF1: Psg/Liverpool vs Real/Bayern martedì 28 aprile ore 21
- SF2: Barcellona/Atletico vs Sporting/Arsenal mercoledì 29 aprile ore 21
DATE E ORARI DEL RITORN0 DELLE SEMIFINALI
- SF2: Sporting/Arsenal vs Barcellona/Atletico martedì 5 maggio ore 21
- SF1: Real/Bayern vs Psg/Liverpool mercoledì 6 maggio ore 21
DATA E ORARIO DELLA FINALE A BUDAPEST
- Vincente SF1 vs vincente SF2 sabato 30 maggio ore 18