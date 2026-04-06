Il calendario e gli orari di Champions League

Martedì 7 e mercoledì 8 aprile su Sky e in streaming su NOW , l’andata dei quarti di finale di Champions League. Martedì alle 21.00 Real Madrid-Bayern Monaco e Sporting Lisbona-Arsenal. Mercoledì alle 21.00 il derby spagnolo Barcellona-Atletico Madrid. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

Martedì 7 e mercoledì 8 aprile, l’andata dei quarti di finale della massima competizione europea per club, su Sky e in streaming su NOW, con 3 partite da seguire, anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Martedì alle 21 da non perdere l’appuntamento con il Real Madrid di Álvaro Arbeloa, impegnato al Santiago Bernabeu contro il Bayern Monaco di Vincent Kompany, Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Alla stessa ora anche la sfida del José Alvalade tra Sporting Lisbona e Arsenal, Sky Sport Arena e Sky Sport 253. Mercoledì alle 21 in programma il derby spagnolo tra Barcellona e Atletico Madrid, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Alla stessa ora, il match PSG-Liverpool: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.