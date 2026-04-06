Il calendario e gli orari di Champions League

Champions League, il calendario e gli orari delle partite dei quartiguida tv
Martedì 7 e mercoledì 8 aprile su Sky e in streaming su NOW, l’andata dei quarti di finale di Champions League. Martedì alle 21.00 Real Madrid-Bayern Monaco e Sporting Lisbona-Arsenal. Mercoledì alle 21.00 il derby spagnolo Barcellona-Atletico Madrid. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Martedì 7 e mercoledì 8 aprile, l’andata dei quarti di finale della massima competizione europea per club, su Sky e in streaming su NOW, con 3 partite da seguire, anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Martedì alle 21 da non perdere l’appuntamento con il Real Madrid di Álvaro Arbeloa, impegnato al Santiago Bernabeu contro il Bayern Monaco di Vincent Kompany, Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Alla stessa ora anche la sfida del José Alvalade tra Sporting Lisbona e Arsenal, Sky Sport Arena e Sky Sport 253. Mercoledì alle 21 in programma il derby spagnolo tra Barcellona e Atletico Madrid, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Alla stessa ora, il match PSG-Liverpool: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.
Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, insieme a Paolo Condò e Fabio Capello, saranno presenti, martedì, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Zvonimir Boban, con Alessandro Del Piero in collegamento da Madrid; mercoledì la tavola rotonda vedrà protagonista ancora Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.
Champions League, l’andata dei quarti di finale su Sky e NOW
Martedì 7 aprile
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- alle 21.00: REAL MADRID-BAYERN MONACO su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani. Inviata Giorgia Cenni e Gianluca Di Marzio, Diretta Gol Riccardo Gentile
- alle 21.00: SPORTING LISBONA-ARSENAL su Sky Sport Arena e Sky Sport 253. Telecronaca Nicola Roggero. Inviato Gianluigi Bagnulo, Diretta Gol Paolo Ciarravano
Gli studi del martedì
- Dalle 20, dalle 23: Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Zvonimir Boban, Mario Giunta e Alessandro Del Piero in collegamento da Madrid
- da mezzanotte: After Party con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Zvonimir Boban, Mario Giunta e Alessandro Del Piero in collegamento da Madrid
- all’1.00 : Goleador Europe con Martina Quaranta
Mercoledì 8 aprile
- alle 21.00: BARCELLONA-ATLETICO MADRID su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, inviato Giovanni Guardalà
Gli studi del mercoledì
- Dalle 20, dalle 23: Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Mario Giunta
- da mezzanotte: After Party con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Mario Giunta
- all’1.00: Goleador Europe Dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte con After Party