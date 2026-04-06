Real Madrid-Bayern Monaco, le probabili formazioni della partita di Champions LeagueChampions League
Arbeloa si affida alla coppia formata da Mbappé e Vinicius contro il Bayern Monaco. Militao e Rudiger al centro della difesa. Nel Bayern Monaco, Kane attaccante, Gnabry nel ruolo di trequartista. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
Real Madrid, la probabile formazione
(4-4-2): Lunin; Alexander-Arnold, Militao, Rudiger, Carreras; Valverde, Thiago, Tchouaméni, Guler; Mbappé, Vinicius. All. Arbeloa
- Arbeloa si affida alla coppia Mbappé-Vinicius contro il Bayern Monaco
- Centrocampo con Valverde, Thiago, Tchouaméni e Guler
- Militao e Rudiger al centro della difesa
- Due ballottaggi: Militao-Huijsen e Guler-Bellingham
Bayern Monaco, la probabile formazione
(4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Olise, Gnabry, Diaz; Kane. All. Kompany
- Kane è la punta nell'attacco di Kompany
- Sulla trequarti Gnabry, affiancato da Olise e Diaz
- Neuer tra i pali, Upamecano e Tah al centro della difesa