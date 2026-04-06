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Real Madrid-Bayern Monaco, le probabili formazioni della partita di Champions League

Champions League

Arbeloa si affida alla coppia formata da Mbappé e Vinicius contro il Bayern Monaco. Militao e Rudiger al centro della difesa. Nel Bayern Monaco, Kane attaccante, Gnabry nel ruolo di trequartista. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

LA GUIDA TV

Probabili Formazioni

Real Madrid
Andriy Lunin
Andriy Lunin
portiere
Real Madrid
Trent Alexander-Arnold
Trent Alexander-Arnold
terzino destro
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Real Madrid
Éder Militão
Éder Militão
difensore centrale
Real Madrid
Antonio Rüdiger
Antonio Rüdiger
difensore centrale
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Real Madrid
Álvaro Carreras
Álvaro Carreras
terzino sinistro
Real Madrid
Federico Valverde
Federico Valverde
esterno destro
Real Madrid
Thiago Pitarch
Thiago Pitarch
centrocampista centrale
Real Madrid
Aurélien Tchouaméni
Aurélien Tchouaméni
centrocampista centrale
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Real Madrid
Arda Güler
Arda Güler
esterno sinistro
Real Madrid
Kylian Mbappé
Kylian Mbappé
attaccante
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Real Madrid
Vinícius Júnior
Vinícius Júnior
attaccante

Real Madrid, la probabile formazione

(4-4-2): Lunin; Alexander-Arnold, Militao, Rudiger, Carreras; Valverde, Thiago, Tchouaméni, Guler; Mbappé, Vinicius. All. Arbeloa

  • Arbeloa si affida alla coppia Mbappé-Vinicius contro il Bayern Monaco
  • Centrocampo con Valverde, Thiago, Tchouaméni e Guler
  • Militao e Rudiger al centro della difesa
  • Due ballottaggi: Militao-Huijsen e Guler-Bellingham
Bayern Monaco
Manuel Neuer
Manuel Neuer
portiere
Bayern Monaco
Josip Stanisic
Josip Stanisic
terzino destro
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Bayern Monaco
Dayot Upamecano
Dayot Upamecano
difensore centrale
Bayern Monaco
Jonathan Tah
Jonathan Tah
difensore centrale
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Bayern Monaco
Konrad Laimer
Konrad Laimer
terzino sinistro
Bayern Monaco
Aleksandar Pavlovic
Aleksandar Pavlovic
centrocampista centrale
Bayern Monaco
Joshua Kimmich
Joshua Kimmich
centrocampista centrale
Bayern Monaco
Michael Olise
Michael Olise
ala destra
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Bayern Monaco
Serge Gnabry
Serge Gnabry
trequartista
Bayern Monaco
Luis Díaz
Luis Díaz
ala sinistra
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Bayern Monaco
Harry Kane
Harry Kane
attaccante

Bayern Monaco, la probabile formazione

(4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Olise, Gnabry, Diaz; Kane. All. Kompany

  • Kane è la punta nell'attacco di Kompany
  • Sulla trequarti Gnabry, affiancato da Olise e Diaz
  • Neuer tra i pali, Upamecano e Tah al centro della difesa

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