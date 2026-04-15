Le pagelle di Arsenal-Sporting 0-0

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Arsenal-Sporting 0-0, le pagelle dei quarti di Champions League

Champions League

Senza reti il ritorno dei quarti di Champions tra Arsenal e Sporting. I Gunners - che sfideranno l'Atletico Madrid in semifinale - si qualificano grazie alla vittoria in Portogallo della scorsa settimana. I migliori Hincapie e Morita. Tutti i voti del match a cura di Massimo Marianella

ARSENAL-SPORTING, HIGHLIGHTS - TABELLONE

ARSENAL (4-2-3-1)

  • Raya 6
  • Mosquera 6,5
  • Gabriel Magalhães 6
  • Saliba 6
  • Hinacpié 7
  • Zubimendi 6
  • Rice 6
  • Madueke 6,5
  • Eze
  • Martinelli 6,5
  • Gyokeres 5,5

Subentrati

  • dal 58' Havertz 6
  • dal 63' Dowman 6
  • dal 79' Gabriel Jesus 6
  • dal 79' Trossard 6
  • All. Arteta 6,5

SPORTING CP (4-2-3-1)

  • Rui Silva 6,5
  • Quaresma 6,5
  • Diomande 6
  • Inácio 6,5
  • Araujo 6,5
  • Hjulmand 6,5
  • Morita 7
  • Catamo 6
  • Trincão 6
  • Gonçalves 6,5
  • Luis Suárez 6

Subentrati

  • dal 71' Quenda 5,5
  • dal 71' Braganca 5,5
  • dal 77' Pedro Simoes 6
  • dal 85' Vagiannidis 6
  • dal 85' Ferreira Nel 6
  • All.: Rui Borges 6

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