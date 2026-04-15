Le pagelle di Arsenal-Sporting 0-0

Senza reti il ritorno dei quarti di Champions tra Arsenal e Sporting. I Gunners - che sfideranno l'Atletico Madrid in semifinale - si qualificano grazie alla vittoria in Portogallo della scorsa settimana. I migliori Hincapie e Morita. Tutti i voti del match a cura di Massimo Marianella
ARSENAL (4-2-3-1)
- Raya 6
- Mosquera 6,5
- Gabriel Magalhães 6
- Saliba 6
- Hinacpié 7
- Zubimendi 6
- Rice 6
- Madueke 6,5
- Eze 6
- Martinelli 6,5
- Gyokeres 5,5
Subentrati
- dal 58' Havertz 6
- dal 63' Dowman 6
- dal 79' Gabriel Jesus 6
- dal 79' Trossard 6
- All. Arteta 6,5
SPORTING CP (4-2-3-1)
- Rui Silva 6,5
- Quaresma 6,5
- Diomande 6
- Inácio 6,5
- Araujo 6,5
- Hjulmand 6,5
- Morita 7
- Catamo 6
- Trincão 6
- Gonçalves 6,5
- Luis Suárez 6
Subentrati
- dal 71' Quenda 5,5
- dal 71' Braganca 5,5
- dal 77' Pedro Simoes 6
- dal 85' Vagiannidis 6
- dal 85' Ferreira Nel 6
- All.: Rui Borges 6