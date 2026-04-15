Nei giorni scorsi, Lamine Yamal aveva cambiato la sua foto profilo su Instagram, scegliendo un'immagine di LeBron James dopo le Finals NBA del 2016 , vinte dai Cleveland Cavaliers con una storica rimonta sui Golden State Warriors. L'intento dello spagnolo era chiaro: contro l'Atletico Madrid, anche il Barcellona avrebbe vissuto un momento simile e il numero 10 avrebbe ricoperto il ruolo di LeBron della situazione. La missione remuntada è però fallita per i blaugrana e per Yamal , che non sono riusciti ad eliminare la squadra di Simeone dalla Champions League, nonostante la vittoria per 2-1 al Wanda Metropolitano. Il 10 del Barcellona ha aperto le danze dopo 4 minuti, salvo poi schiantarsi sul muro dei Colchoneros insieme alla sua squadra.

Il messaggio di Yamal sui social: "Abbiamo dato tutto, non è stato abbatanza"

Dopo l'eliminazione con l'Atletico, lo spagnolo ha postato un messaggio ai suoi tifosi sui social: "Abbiamo dato tutto, ma non è stato abbastanza. Questa è solo una tappa del percorso; per arrivare in cima bisogna scalare e sappiamo che non sarà facile e nessuno ce le renderà facili. Arrendersi, però, non può essere un'opzione. Abbiamo tanti motivi per essere entusiasti e ci impegneremo al massimo. Ogni errore è una lezione, e non dubitate che impareremo da ogni sbaglio. Siamo il Barça e torneremo dove ci spetta. I miei genitori mi hanno insegnato che la parola di un uomo si compie sempre... e la riporteremo a Barcellona".