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Yamal dopo l'eliminazione in Champions: "Riporteremo la coppa a Barcellona"

Champions League
©Ansa

Con un post sul suo profilo Instagram, Lamine Yamal ha espresso tutta la sua amarezza per l'eliminazione del Barcellona dalla Champions League per mano dell'Atletico Madrid. La stella del Barca ha anche rinnovato la promessa di riportare, in futuro, la coppa dalle grandi orecchie in Catalogna

ATLETICO-BARCA 1-2, LE PAGELLE

Nei giorni scorsi, Lamine Yamal aveva cambiato la sua foto profilo su Instagram, scegliendo un'immagine di LeBron James dopo le Finals NBA del 2016, vinte dai Cleveland Cavaliers con una storica rimonta sui Golden State Warriors. L'intento dello spagnolo era chiaro: contro l'Atletico Madrid, anche il Barcellona avrebbe vissuto un momento simile e il numero 10 avrebbe ricoperto il ruolo di LeBron della situazione. La missione remuntada è però fallita per i blaugrana e per Yamal, che non sono riusciti ad eliminare la squadra di Simeone dalla Champions League, nonostante la vittoria per 2-1 al Wanda Metropolitano. Il 10 del Barcellona ha aperto le danze dopo 4 minuti, salvo poi schiantarsi sul muro dei Colchoneros insieme alla sua squadra. 

Il messaggio di Yamal sui social: "Abbiamo dato tutto, non è stato abbatanza"

Dopo l'eliminazione con l'Atletico, lo spagnolo ha postato un messaggio ai suoi tifosi sui social: "Abbiamo dato tutto, ma non è stato abbastanza. Questa è solo una tappa del percorso; per arrivare in cima bisogna scalare e sappiamo che non sarà facile e nessuno ce le renderà facili. Arrendersi, però, non può essere un'opzione. Abbiamo tanti motivi per essere entusiasti e ci impegneremo al massimo. Ogni errore è una lezione, e non dubitate che impareremo da ogni sbaglio. Siamo il Barça e torneremo dove ci spetta. I miei genitori mi hanno insegnato che la parola di un uomo si compie sempre... e la riporteremo a Barcellona".

Da dove nasce la promessa di Yamal

Il Barcellona non vince la Champions dal 2015 (finale vinta 3-1 a Berlino contro la Juventus) e Yamal si è posto l'obiettivo di riportare la coppa dalle grandi orecchie in Catalogna. La promessa è stata sancita ufficialmente lo scorso anno, dopo l'eliminazione in semifinale contro l'Inter, con un post su Instagram in cui il numero 10 del Barca aveva scritto: "Riporteremo la coppa a Barcellona".

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