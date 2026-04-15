Dove vedere Arsenal-Sporting

Da non perdere oggi alle 21 il ritorno dei quarti di finale di Champions League con l'Arsenal impegnato in casa contro lo Sporting CP: partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Massimo Marianella, commento Luca Marchegiani. Inviato Gianluigi Bagnulo. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita- dalle 20 e dalle 23 - con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, insieme a Paolo Condò e Fabio Capello, saranno presenti Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe , con Martina Quaranta.

I numeri di Arsenal e Sporting CP

L'Arsenal è imbattuto nelle otto sfide contro lo Sporting Lisbona nelle competizioni europee (4V, 4N); la formazione inglese è inoltre quella che i portoghesi hanno affrontato più spesso in Europa senza mai vincere. Lo Sporting non vince in trasferta contro una squadra inglese dal marzo 2005 (3-2 contro il Middlesbrough in Coppa UEFA): cinque pareggi e cinque sconfitte nelle 10 trasferte più recenti, quattro delle quali in Champions League (2N, 2P). Quando ha vinto in trasferta nella gara d'andata di un doppio confronto a eliminazione diretta in una competizione europea, l'Arsenal si è qualificato in 19 occasioni su 20; fa eccezione la sfida con l'Olympiakos nei sedicesimi dell’Europa League 2019/20 (1-0 esterno e 1-2 interno - eliminazione per la regola dei gol in trasferta). L'Arsenal ha vinto 10 delle 11 partite disputate in questa Champions League (1N). Tra le squadre con 10 o più match giocati in un’edizione di Coppa dei Campioni/Champions League, solo il Bayern Monaco nel 2019/20, 11 su 11, ha avuto una percentuale di vittorie più alta (100%). Lo Sporting ha vinto solo una delle ultime otto trasferte di Champions League (2N, 5P), contro l'Athletic Club - che ha concluso la fase campionato al 29° posto - lo scorso gennaio (3-2). L’ultimo successo in esterna nella fase a eliminazione diretta della Coppa dei Campioni/Champions League risale al settembre 1970 (4-0 contro il Floriana) - da allora 10 a secco (3N, 7P). L'unica sconfitta dell'Arsenal nelle ultime 23 partite casalinghe europee (17V, 5N) è arrivata contro il Paris Saint-Germain nelle semifinali di Champions League della scorsa stagione (0-1). I Gunners hanno inoltre tenuto la porta inviolata in 16 delle ultime 22 gare europee all'Emirates, subendo appena nove gol.