Real Madrid-Bayern Monaco 1-2
95' - Finisce qui! Colpo esterno del Bayern Monaco che vince 2-1 al Bernabeu contro il Real Madrid e si aggiudica l'andata dei quarti di finale di Champions League
Colpo esterno del Bayern Monaco, che si aggiudica l'andata dei quarti di finale di Champions League. Al Bernabeu termina 1-2 per la squadra di Kompany: risultato sbloccato al 41' da Luis Diaz; al 46', dopo 20 secondi dall'inizio della ripresa, il raddoppio di Kane. Al 74' il gol di Mbappé che lascia tutto in bilico per la gara di ritorno in programma in Germania tra 8 giorni
95' - Finisce qui! Colpo esterno del Bayern Monaco che vince 2-1 al Bernabeu contro il Real Madrid e si aggiudica l'andata dei quarti di finale di Champions League
94' - Contatto in area del Real con Olise che finisce a terra: per Oliver è tutto regolare
92' - Doppio cambio nel Bayern: escono Luis Diaz e Pavlovic, entrano Goretzka e Bischof
91' - Ripartenza veloce del Bayern con Luis Diaz che serve Olise, ma il pallone è troppo lungo e quest'ultimo non riesce a controllare
90' - Concessi 4 minuti di recupero
89' - Mbappé sfiora la doppietta! Conclusione a giro da fuori area, pallone fuori di poco con Neuer immobile
89' - Grande azione corale del Bayern: suggerimento di Olise per Davies, che da dentro l'area fa la sponda per Musiala. La conclusione di quest'ultimo, però, non centra lo specchio della porta
86' - Giallo per Musiala, fallo su Brahim Diaz
85' - Conclusione di Musiala dal limite dell'area: tiro piazzato ma debole, Lunin blocca
83' - Ci prova Militao con un tiro a giro, Neuer blocca senza problemi
83' - Filtrante di Mbappé per Vinicius che calcia di prima: tiro potente ma centrale con Neuer che devia in angolo
82' - Ammonito Neuer per aver perso troppo tempo prima di rilanciare
80' - Gran conclusione dalla distanza di Brahim Diaz, Neuer blocca in due tempi
79' - Il Real Madrid ha alzato il suo baricentro, spinto anche dal calore del Bernabeu
77' - Ammonito Luis Diaz
75' - Risposta immediata del Bayern che ci prova con una conclusione al volo di Kane, pallone fuori di poco
74' - Mbappé! Il Real accorcia le distanze! Cross rasoterra dalla destra di Alexander-Arnold, il numero 10 dei Blancos si fa trovare pronto sul secondo palo e batte Neuer
71' - Nel Real Madrid entra Brahim Diaz al posto di Arda Guler
70' - Intervento duro di Tah su Mbappé, giallo per il difensore
69' - Cambi nel Bayern: fuori Gnabry e Laimer, dentro Musiala e Davies
68' - Sfiora il gol Mbappé! Altra ripartenza veloce del Real, Vinicius vede la sovrapposizione del compagno e lo serve, ma il tiro a giro da posizione defilata passa a centimetri dal palo
66' - Neuer strepitoso su Mbappé! Ripartenza veloce del Real, il numero 10 dei Blancos calcia rasoterra da dentro l'area con il portiere tedesco che è provvidenziale a respingere in angolo
65' - Sugli sviluppi del corner ci prova Luis Diaz, conclusione murata ancora in angolo. Dalla bandierina va Olise, Lunin respinge
64' - Olise show: lascia sul posto Carreras e se ne va sulla destra, sterzata sul mancino e cross sul secondo palo per Gnabry. La difesa del Real la mette in angolo
63' - Altra azione personale di Olise, che parte dalla destra, si accentra e tira. Pallone fuori di poco
62' - Doppio cambio nel Real Madrid: entrano Militao e Bellingham, escono Pitarch e Huijsen
61' - Occasione colossale per il Real: lancio profondo per Vinicius, Upamecano sbaglia il retropassaggio di testa e manda il brasiliano a campo aperto. Il giocatore del Real si allarga, prova a saltare Neuer e calcia sull'esterno della rete.
58' - Altra occasione per il Bayern: dalla bandierina cross tagliato di Olise e colpo di testa di Upamecano appostato sul secondo palo, pallone fuori di pochissimo.
57' - Errore di Valverde che perde il pallone sulla pressione di Kane. L'attaccante entra in area e calcia, ma il capitano del Real rimedia parzialmente al suo errore e devia la conclusione in angolo
56' - Splendida azione personale di Olise, che parte dalla linea di metà campo palla al piede, si accentra dopo aver saltato un paio di avversari e calcia rasoterra. Lunin respinge
53' - Lancio profondo per Mbappé, bravo Upamecano ad anticiparlo di testa all'interno dell'area
51' - Ci prova Tchouameni con una conclusione dalla distanza, pallone deviato in angolo. Dalla bandierina va Guler, che però calcia male
48' - Sugli sviluppi del calcio d'angolo conclusione di Stanisic da posizione favorevole, tiro deviato che termina tra le braccia di Lunin
47' - Ancora il Bayern con Olise! Discesa sulla corsia di destra e conclusione sul primo palo, pallone deviato in angolo
46' - Raddoppio del Bayern con Kane! Inizia fortissimo la squadra di Kompany che dopo 20 secondi dall'inizio del secondo tempo segna il secondo gol. Olise se ne va sulla destra e serve in orizzontale l'inglese, che la piazza da fuori area e batte Lunin
46' - Non ci sono cambi, si riparte al Bernabeu
Il Bayern Monaco ha registrato 8V, 0N, 0P quando ha segnato il primo gol del match in questa edizione di UEFA Champions League.
Luis Díaz ha segnato il suo quinto gol in questa edizione, nuovo record in carriera in UEFA Champions League.
45'+1 - Finisce qui il primo tempo, Bayern Monaco in vantaggio 0-1 grazie al gol di Luis Diaz al 41'.
45' - Concesso 1 minuto di recupero
45' - Ci prova Alexander-Arnold su punizione da posizione defilata, Kane devia di testa
44' - Reazione del Real con Vinicius: il brasiliano punta Stanisic e prova a saltarlo, ma il difensore del Bayern commette fallo al limite dell'area
41' - La sblocca il Bayern con Luis Diaz! Kane si appoggia su Gnabry che imbuca alla perfezione per il compagno, quest'ultimo brucia sul tempo Alexander-Arnold e batte Lunin
39' - Bella giocata di Olise che allarga sulla destra per Stanisic. Quest'ultimo prova il cross rasoterra ma la difesa del Real allontana
36' - Primo giallo del match, ammonito Tchouameni: è diffidato, salterà il ritorno
34' - Luis Diaz prova il cross dalla sinistra, pallone che non passa. Sulla ripartenza ci prova Vinicius dalla distanza: conclusione rasoterra, Neuer blocca
29' - Risponde subito il Real Madrid: Valverde imbuca per Mbappé che, defilato sulla destra, calcia forte e rasoterra. Bravissimo Neuer a deviare in angolo
27' - Doppio errore in uscita per il Real Madrid. Il più grave è il secondo: Pitarch cerca il retropassaggio per Lunin ma serve involontariamente Gnabry a tu per tu con il portiere non riesce a trovare l'angolo. Occasione colossale per la squadra di Kompany
26' - Leggerezza in uscita del Bayern Monaco, con Alexander-Arnold che anticipa di netto Kane e prova la conclusione. Tiro deviato, Neuer blocca senza problemi
24' - Presa sicura di Lunin sul cross dalla bandierina
24' - Altro guizzo per Olise sulla corsia di destra, pallone deviato in angolo da Guler
22' - Il Bayern è tornato a premere, il Real è chiuso nella sua trequarti
18' - Ripartenza veloce del Real con Mbappé, che arriva al limite dell'area e scarica su Vinicius. Il brasiliano rientra sul destro e calcia, Neuer devia in angolo. Corner poi non sfruttato dalla squadra di Arbeloa.
16' - Bel filtrante di Guler per Mbappé, che scatta in area e calcia da posizione defilata. Neuer respinge in uscita bassa
13' - Coast-to-coast di Huijsen, che parte palla al piede e arriva addirittura nell'area avversaria. Il difensore, però, si trascina il pallone sul fondo
12' - Olise prende il fondo sulla corsia di destra e crossa, Huijsen è ben appostato e allontana di testa anticipando Diaz. Ottimo avvio del Bayern
9' - Gran palla gol per il Bayern Monaco! Cross dalla trequarti, sponda di Kane per Upamecano che da due passi colpisce malissimo e Carreras, appostato sulla linea, riesce ad allontanare
8' - Questa volta il Real riesce ad allontanare il pallone, ma ci sono proteste dei calciatori del Bayern per un presunto fallo di mano. Per l'arbitro Oliver è tutto regolare
8' - Kimmich ci prova direttamente da calcio d'angolo, Lunin costretto a deviare nuovamente in angolo
7' - Huijsen anticipa l'uscita di Lunin, pallone ancora in angolo
7' - Punizione calciata bene da Olise, Huijsen ci mette la testa e devia in angolo
5' - Olise parte da destra e si accentra, cercando la soluzione personale. Fallo di Huijsen al limite dell'area e calcio di punizione per il Bayern da posizione interessante
3' - Si fa vedere Vinicius, che prova ad andarsene sulla corsia di sinistra ma viene fermato da Upamecano
1' - Subito occasione per il Bayern: Laimer ci prova con un tiro dal limite dell'area, pallone alto sopra la traversa
1' - Si parte al Bernabeu, primo pallone mosso dal Bayern
Spettacolare coreografia del Bernabeu ad accompagnare l'ingresso in campo delle squadre: tutto lo stadio con dei cartoncini a comporre le scritte "RMFC", "1902" e il logo del club.
Squadre nel tunnel pronte a entrare in campo, tra poco si parte!
REAL MADRD (4-3-3): Lunin; Alexander-Arnold, Huijsen, Rudiger, Carreras; Valverde, Thiago, Tchouaméni; Guler; Mbappé, Vinicius. All. Arbeloa.
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Olise, Gnabry, Diaz; Kane. All. Kompany.
Kylian Mbappé ha segnato in media un gol ogni 56 minuti per il Real Madrid in questa edizione della Champions League (13 reti in 9 partite). Tra i giocatori con almeno 10 in una singola stagione nel torneo, solo Erling Haaland nel 2019-20 (un gol ogni 55') ha registrato una media minuti/gol migliore.
Calcio mondiale in lutto per Mircea Lucescu, commissario tecnico della Romania, morto all'età di 80 anni. "La Federazione calcistica romena esprime il suo immenso cordoglio per la scomparsa di colui che è stato, è e rimarrà una leggenda assoluta: Mircea Lucescu", si legge nel comunicato.
Aleksandar Pavlovic del Bayern Monaco ha completato l'84.9% delle sue verticalizzazioni effettuate sotto pressione ad alta intensità in questa Champions League (62/73): la percentuale più alta tra i 182 giocatori che ne hanno tentate almeno 50.
Vinícius Júnior del Real Madrid ha effettuato più corse in profondità di qualsiasi altro giocatore nella Champions League 2025/26 (133) – 20 di queste sono arrivate nella sua ultima partita (contro il Manchester City) e nessun giocatore che ne ha registrate di più in una partita della fase a eliminazione diretta in questa edizione.
Harry Kane è l'unico giocatore inglese ad aver segnato almeno 10 gol in due stagioni consecutive di Coppa dei Campioni/Champions League (11 nel 2024-25, 10 nel 2025-26); in più, dal suo arrivo al Bayern Monaco è il miglior marcatore della Champions League (29 reti in 34 partite).
Il calore dei tifosi del Real Madrid all'arrivo del pullman
Solo nel 2019-20 (3.9) e nel 1972-73 (3.7) il Bayern Monaco ha avuto una media gol più alta a partita in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League rispetto a questa stagione (3.2). La squadra di Vincent Kompany ha già segnato più gol in questa edizione (32 in 10 partite) rispetto al 2024-25 (31 in 14 partite).
Il Real Madrid ha vinto tutte le quattro partite nella fase a eliminazione diretta di Champions League in questa stagione; Álvaro Arbeloa potrebbe diventare solo il terzo allenatore a vincere tutte le sue prime cinque gare nella fase a eliminazione diretta nella competizione, dopo Hansi Flick (5 nel 2019-20 con il Bayern Monaco) e Luis Enrique (5 nel 2014-15 con il Barcellona).
Includendo l'edizione 2025/26, Real Madrid (22) e Bayern Monaco (24) sono le due squadre che hanno raggiunto i quarti di finale di Champions League più volte. Più nel dettaglio, i Blancos sono la formazione che ha superato più volte questa fase del torneo, avanzando alle semifinali in 17 occasioni, mentre il club bavarese è quello che è stato eliminato più volte in questa fase (10).
Real Madrid (309) e Bayern Monaco (248) sono le due squadre con il maggior numero di vittorie nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League. In più, tra le formazioni con almeno 50 partite, sono anche le due con le migliori percentuali di vittoria, quasi identiche: Real Madrid (60.23% - 309/513) e Bayern Monaco (60.19% - 248/412).
Il Bayern Monaco non ha vinto nessuna delle ultime nove partite contro il Real Madrid (2 pareggi, 7 sconfitte); il club tedesco non registra una serie di almeno 10 gare di fila senza successi contro un avversario tra tutte le competizioni dal periodo tra il 1988 e il 1993 contro il Werder Brema (12 in quel caso).
La sfida tra Real Madrid e Bayern Monaco è il match più giocato nella storia delle maggiori competizioni europee. Tutti i 28 incontri si sono svolti in Coppa dei Campioni/Champions League, con 26 di questi nella fase a eliminazione diretta.
Una spettacolare panoramica del "Bernabeu" a poche ore dal fischio d'inizio