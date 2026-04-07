Includendo l'edizione 2025/26, Real Madrid (22) e Bayern Monaco (24) sono le due squadre che hanno raggiunto i quarti di finale di Champions League più volte. Più nel dettaglio, i Blancos sono la formazione che ha superato più volte questa fase del torneo, avanzando alle semifinali in 17 occasioni, mentre il club bavarese è quello che è stato eliminato più volte in questa fase (10).