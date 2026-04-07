Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
SPO0
ARS1
RMD1
FCB2
Champions LeagueQuarti - martedì 7 aprile 2026Quarti - mar 7 apr
Fine
Real Madrid
Mbappé K. 74'
1 - 2
Bayern Monaco
Díaz L. 41'Kane H. 46'
Real Madrid
Mbappé K. 74'
1 - 2 Bayern Monaco
Díaz L. 41'Kane H. 46'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Real Madrid-Bayern Monaco 1-2, gol e highlights: decidono le reti di Luis Diaz e Kane

Colpo esterno del Bayern Monaco, che si aggiudica l'andata dei quarti di finale di Champions League. Al Bernabeu termina 1-2 per la squadra di Kompany: risultato sbloccato al 41' da Luis Diaz; al 46', dopo 20 secondi dall'inizio della ripresa, il raddoppio di Kane. Al 74' il gol di Mbappé che lascia tutto in bilico per la gara di ritorno in programma in Germania tra 8 giorni

HIGHLIGHTS - PAGELLE

Gli highlights di Real Madrid-Bayern Monaco 1-2

Le pagelle di Real Madrid-Bayern Monaco 1-2

Le pagelle di Real Madrid-Bayern Monaco 1-2

Le pagelle di Real Madrid-Bayern Monaco 1-2

Vai al contenuto
finisce qui!

Real Madrid-Bayern Monaco 1-2

95' - Finisce qui! Colpo esterno del Bayern Monaco che vince 2-1 al Bernabeu contro il Real Madrid e si aggiudica l'andata dei quarti di finale di Champions League

94' - Contatto in area del Real con Olise che finisce a terra: per Oliver è tutto regolare

sostituzione

92' - Doppio cambio nel Bayern: escono Luis Diaz e Pavlovic, entrano Goretzka e Bischof

91' - Ripartenza veloce del Bayern con Luis Diaz che serve Olise, ma il pallone è troppo lungo e quest'ultimo non riesce a controllare

90' - Concessi 4 minuti di recupero

89' - Mbappé sfiora la doppietta! Conclusione a giro da fuori area, pallone fuori di poco con Neuer immobile

89' - Grande azione corale del Bayern: suggerimento di Olise per Davies, che da dentro l'area fa la sponda per Musiala. La conclusione di quest'ultimo, però, non centra lo specchio della porta

ammonizione!

86' - Giallo per Musiala, fallo su Brahim Diaz

85' - Conclusione di Musiala dal limite dell'area: tiro piazzato ma debole, Lunin blocca

83' - Ci prova Militao con un tiro a giro, Neuer blocca senza problemi

83' - Filtrante di Mbappé per Vinicius che calcia di prima: tiro potente ma centrale con Neuer che devia in angolo

ammonizione!

82' - Ammonito Neuer per aver perso troppo tempo prima di rilanciare

80' - Gran conclusione dalla distanza di Brahim Diaz, Neuer blocca in due tempi

79' - Il Real Madrid ha alzato il suo baricentro, spinto anche dal calore del Bernabeu

ammonizione!

77' - Ammonito Luis Diaz

75' - Risposta immediata del Bayern che ci prova con una conclusione al volo di Kane, pallone fuori di poco

GOL!

74' - Mbappé! Il Real accorcia le distanze! Cross rasoterra dalla destra di Alexander-Arnold, il numero 10 dei Blancos si fa trovare pronto sul secondo palo e batte Neuer

sostituzione

71' - Nel Real Madrid entra Brahim Diaz al posto di Arda Guler

ammonizione!

70' - Intervento duro di Tah su Mbappé, giallo per il difensore

sostituzione

69' - Cambi nel Bayern: fuori Gnabry e Laimer, dentro Musiala e Davies

68' -  Sfiora il gol Mbappé! Altra ripartenza veloce del Real, Vinicius vede la sovrapposizione del compagno e lo serve, ma il tiro a giro da posizione defilata passa a centimetri dal palo

66' - Neuer strepitoso su Mbappé! Ripartenza veloce del Real, il numero 10 dei Blancos calcia rasoterra da dentro l'area con il portiere tedesco che è provvidenziale a respingere in angolo

65' - Sugli sviluppi del corner ci prova Luis Diaz, conclusione murata ancora in angolo. Dalla bandierina va Olise, Lunin respinge

64' - Olise show: lascia sul posto Carreras e se ne va sulla destra, sterzata sul mancino e cross sul secondo palo per Gnabry. La difesa del Real la mette in angolo

63' - Altra azione personale di Olise, che parte dalla destra, si accentra e tira. Pallone fuori di poco

sostituzione

62' - Doppio cambio nel Real Madrid: entrano Militao e Bellingham, escono Pitarch e Huijsen

61' - Occasione colossale per il Real: lancio profondo per Vinicius, Upamecano sbaglia il retropassaggio di testa e manda il brasiliano a campo aperto. Il giocatore del Real si allarga, prova a saltare Neuer e calcia sull'esterno della rete. 

58' - Altra occasione per il Bayern: dalla bandierina cross tagliato di Olise e colpo di testa di Upamecano appostato sul secondo palo, pallone fuori di pochissimo.

57' - Errore di Valverde che perde il pallone sulla pressione di Kane. L'attaccante entra in area e calcia, ma il capitano del Real rimedia parzialmente al suo errore e devia la conclusione in angolo

56' - Splendida azione personale di Olise, che parte dalla linea di metà campo palla al piede, si accentra dopo aver saltato un paio di avversari e calcia rasoterra. Lunin respinge

53' - Lancio profondo per Mbappé, bravo Upamecano ad anticiparlo di testa all'interno dell'area

51' - Ci prova Tchouameni con una conclusione dalla distanza, pallone deviato in angolo. Dalla bandierina va Guler, che però calcia male

48' - Sugli sviluppi del calcio d'angolo conclusione di Stanisic da posizione favorevole, tiro deviato che termina tra le braccia di Lunin

47' - Ancora il Bayern con Olise! Discesa sulla corsia di destra e conclusione sul primo palo, pallone deviato in angolo

GOL!

46' - Raddoppio del Bayern con Kane! Inizia fortissimo la squadra di Kompany che dopo 20 secondi dall'inizio del secondo tempo segna il secondo gol. Olise se ne va sulla destra e serve in orizzontale l'inglese, che la piazza da fuori area e batte Lunin

inizia il secondo tempo!

Real-Bayern 0-1, inizia il secondo tempo!

46' - Non ci sono cambi, si riparte al Bernabeu

statistiche

Il Bayern Monaco ha registrato 8V, 0N, 0P quando ha segnato il primo gol del match in questa edizione di UEFA Champions League.

statistiche

Luis Díaz ha segnato il suo quinto gol in questa edizione, nuovo record in carriera in UEFA Champions League.

intervallo!

Real Madrid-Bayern Monaco, 0-1 all'intervallo

45'+1 - Finisce qui il primo tempo, Bayern Monaco in vantaggio 0-1 grazie al gol di Luis Diaz al 41'.

45' - Concesso 1 minuto di recupero

45' - Ci prova Alexander-Arnold su punizione da posizione defilata, Kane devia di testa

44' - Reazione del Real con Vinicius: il brasiliano punta Stanisic e prova a saltarlo, ma il difensore del Bayern commette fallo al limite dell'area

GOL!

41' - La sblocca il Bayern con Luis Diaz! Kane si appoggia su Gnabry che imbuca alla perfezione per il compagno, quest'ultimo brucia sul tempo Alexander-Arnold e batte Lunin

39' - Bella giocata di Olise che allarga sulla destra per Stanisic. Quest'ultimo prova il cross rasoterra ma la difesa del Real allontana

ammonizione!

36' - Primo giallo del match, ammonito Tchouameni: è diffidato, salterà il ritorno

34' - Luis Diaz prova il cross dalla sinistra, pallone che non passa. Sulla ripartenza ci prova Vinicius dalla distanza: conclusione rasoterra, Neuer blocca

29' - Risponde subito il Real Madrid: Valverde imbuca per Mbappé che, defilato sulla destra, calcia forte e rasoterra. Bravissimo Neuer a deviare in angolo

27' - Doppio errore in uscita per il Real Madrid. Il più grave è il secondo: Pitarch cerca il retropassaggio per Lunin ma serve involontariamente Gnabry a tu per tu con il portiere non riesce a trovare l'angolo. Occasione colossale per la squadra di Kompany

26' - Leggerezza in uscita del Bayern Monaco, con Alexander-Arnold che anticipa di netto Kane e prova la conclusione. Tiro deviato, Neuer blocca senza problemi

24' - Presa sicura di Lunin sul cross dalla bandierina

24' - Altro guizzo per Olise sulla corsia di destra, pallone deviato in angolo da Guler

22' - Il Bayern è tornato a premere, il Real è chiuso nella sua trequarti

18' - Ripartenza veloce del Real con Mbappé, che arriva al limite dell'area e scarica su Vinicius. Il brasiliano rientra sul destro e calcia, Neuer devia in angolo. Corner poi non sfruttato dalla squadra di Arbeloa.

16' - Bel filtrante di Guler per Mbappé, che scatta in area e calcia da posizione defilata. Neuer respinge in uscita bassa

13' - Coast-to-coast di Huijsen, che parte palla al piede e arriva addirittura nell'area avversaria. Il difensore, però, si trascina il pallone sul fondo

12' - Olise prende il fondo sulla corsia di destra e crossa, Huijsen è ben appostato e allontana di testa anticipando Diaz. Ottimo avvio del Bayern

9' - Gran palla gol per il Bayern Monaco! Cross dalla trequarti, sponda di Kane per Upamecano che da due passi colpisce malissimo e Carreras, appostato sulla linea, riesce ad allontanare

8' - Questa volta il Real riesce ad allontanare il pallone, ma ci sono proteste dei calciatori del Bayern per un presunto fallo di mano. Per l'arbitro Oliver è tutto regolare

8' - Kimmich ci prova direttamente da calcio d'angolo, Lunin costretto a deviare nuovamente in angolo

7' - Huijsen anticipa l'uscita di Lunin, pallone ancora in angolo

7' - Punizione calciata bene da Olise, Huijsen ci mette la testa e devia in angolo

5' - Olise parte da destra e si accentra, cercando la soluzione personale. Fallo di Huijsen al limite dell'area e calcio di punizione per il Bayern da posizione interessante

3' - Si fa vedere Vinicius, che prova ad andarsene sulla corsia di sinistra ma viene fermato da Upamecano

1' - Subito occasione per il Bayern: Laimer ci prova con un tiro dal limite dell'area, pallone alto sopra la traversa

calcio d'inizio!

Inizia Real Madrid-Bayern Monaco!

1' - Si parte al Bernabeu, primo pallone mosso dal Bayern

Spettacolare coreografia del Bernabeu ad accompagnare l'ingresso in campo delle squadre: tutto lo stadio con dei cartoncini a comporre le scritte "RMFC", "1902" e il logo del club.

Squadre nel tunnel pronte a entrare in campo, tra poco si parte!

Così tra poco in campo...

REAL MADRD (4-3-3): Lunin; Alexander-Arnold, Huijsen, Rudiger, Carreras; Valverde, Thiago, Tchouaméni; Guler; Mbappé, Vinicius. All. Arbeloa.

  • A disposizione: Gonzalez, Carvajal, Militao, Alaba, Bellingham, Camavinga, Gonzalo, Raul Asencio, Ceballos, Fran Garcia, Brahim Diaz, Mastantuono.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Olise, Gnabry, Diaz; Kane. All. Kompany.

  • A disposizione: Urbig, Prescott, Kim, Goretzka, Musiala, Jackson, Davies, Bischof, Ito, Guerreiro, Karl

Mondo Bayern, il campus del futuro: lo speciale

Creare il talento in Germania: l'esempio del Bayern

Creare il talento in Germania: l'esempio del Bayern

Vai al contenuto

I The Killers apriranno la finale di Champions League a Budapest

Finale Champions League 2026, i The Killers suoneranno alla Puskas Arena di Budapest

Finale Champions League 2026, i The Killers suoneranno alla Puskas Arena di Budapest

Vai al contenuto

In campo anche Sporting-Arsenal su Sky

Sporting-Arsenal LIVE

Sporting-Arsenal LIVE

Vai al contenuto
statistiche

Kylian Mbappé ha segnato in media un gol ogni 56 minuti per il Real Madrid in questa edizione della Champions League (13 reti in 9 partite). Tra i giocatori con almeno 10 in una singola stagione nel torneo, solo Erling Haaland nel 2019-20 (un gol ogni 55') ha registrato una media minuti/gol migliore.

Lutto nel calcio, è morto Mircea Lucescu: aveva 80 anni

Calcio mondiale in lutto per Mircea Lucescu, commissario tecnico della Romania, morto all'età di 80 anni. "La Federazione calcistica romena esprime il suo immenso cordoglio per la scomparsa di colui che è stato, è e rimarrà una leggenda assoluta: Mircea Lucescu", si legge nel comunicato.

Dall'Inter al Brescia, l'Italia piange un Maestro: addio a Lucescu

Dall'Inter al Brescia, l'Italia piange un Maestro: addio a Lucescu

Vai al contenuto
statistiche

Aleksandar Pavlovic del Bayern Monaco ha completato l'84.9% delle sue verticalizzazioni effettuate sotto pressione ad alta intensità in questa Champions League (62/73): la percentuale più alta tra i 182 giocatori che ne hanno tentate almeno 50.

Vinicius: "Con Arbeloa connessione meravigliosa"

Vinicius: 'Con Arbeloa connessione meravigliosa'

Vinicius: 'Con Arbeloa connessione meravigliosa'

Vai al contenuto
statistiche

Vinícius Júnior del Real Madrid ha effettuato più corse in profondità di qualsiasi altro giocatore nella Champions League 2025/26 (133) – 20 di queste sono arrivate nella sua ultima partita (contro il Manchester City) e nessun giocatore che ne ha registrate di più in una partita della fase a eliminazione diretta in questa edizione.

Chi vince la Champions secondo le previsioni Opta?

Chi vincerà la Champions League secondo Opta

Chi vincerà la Champions League secondo Opta

Vai al contenuto
statistiche

Harry Kane è l'unico giocatore inglese ad aver segnato almeno 10 gol in due stagioni consecutive di Coppa dei Campioni/Champions League (11 nel 2024-25, 10 nel 2025-26); in più, dal suo arrivo al Bayern Monaco è il miglior marcatore della Champions League (29 reti in 34 partite).

Il calore dei tifosi del Real Madrid all'arrivo del pullman

statistiche

Solo nel 2019-20 (3.9) e nel 1972-73 (3.7) il Bayern Monaco ha avuto una media gol più alta a partita in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League rispetto a questa stagione (3.2). La squadra di Vincent Kompany ha già segnato più gol in questa edizione (32 in 10 partite) rispetto al 2024-25 (31 in 14 partite).

Arbeloa: "Vogliamo vivere una grande notte di Champions"

Arbitra l'inglese Oliver

  • Arbitro: Michael Oliver (ENG)
  • Assistenti: Stuart Burt (ENG) e James Mainwaring (ENG)
  • IV: Andrew Madley (ENG)
  • VAR: Jarred Gillett (ENG)
  • AVAR: Marco Di Bello (ITA)
statistiche

Il Real Madrid ha vinto tutte le quattro partite nella fase a eliminazione diretta di Champions League in questa stagione; Álvaro Arbeloa potrebbe diventare solo il terzo allenatore a vincere tutte le sue prime cinque gare nella fase a eliminazione diretta nella competizione, dopo Hansi Flick (5 nel 2019-20 con il Bayern Monaco) e Luis Enrique (5 nel 2014-15 con il Barcellona).

statistiche

Includendo l'edizione 2025/26, Real Madrid (22) e Bayern Monaco (24) sono le due squadre che hanno raggiunto i quarti di finale di Champions League più volte. Più nel dettaglio, i Blancos sono la formazione che ha superato più volte questa fase del torneo, avanzando alle semifinali in 17 occasioni, mentre il club bavarese è quello che è stato eliminato più volte in questa fase (10).

Il programma completo dei quarti di finale di Champions

Il calendario e gli orari di Champions League

Il calendario e gli orari di Champions League

Vai al contenuto
statistiche

Real Madrid (309) e Bayern Monaco (248) sono le due squadre con il maggior numero di vittorie nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League. In più, tra le formazioni con almeno 50 partite, sono anche le due con le migliori percentuali di vittoria, quasi identiche: Real Madrid (60.23% - 309/513) e Bayern Monaco (60.19% - 248/412).

statistiche

Il Bayern Monaco non ha vinto nessuna delle ultime nove partite contro il Real Madrid (2 pareggi, 7 sconfitte); il club tedesco non registra una serie di almeno 10 gare di fila senza successi contro un avversario tra tutte le competizioni dal periodo tra il 1988 e il 1993 contro il Werder Brema (12 in quel caso).

La formazione del Real Madrid in grafica

statistiche

La sfida tra Real Madrid e Bayern Monaco è il match più giocato nella storia delle maggiori competizioni europee. Tutti i 28 incontri si sono svolti in Coppa dei Campioni/Champions League, con 26 di questi nella fase a eliminazione diretta.

Una spettacolare panoramica del "Bernabeu" a poche ore dal fischio d'inizio

  • Vuoi vedere le partite di Champions League? Su Sky hai 185 delle 203 partite a stagione in esclusiva
  • Guarda Real Madrid-Bayern Monaco su Skyo in streaming su NOW