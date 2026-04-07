Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Oggi, martedì 7 aprile, l'andata dei quarti di finale di Champions League. Alle 21.00 Real Madrid-Bayern Monaco su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW e Sporting Lisbona-Arsenal su Sky Sport Arena, Sky Sport 253, sempre anche su NOW. Tutti gli appuntamenti del martedì di Champions League

Martedì 7 aprile, l’andata dei quarti di finale della massima competizione europea per club, su Sky e in streaming su NOW, con le partite da seguire, anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 21.00 da non perdere l’appuntamento con il Real Madrid di Álvaro Arbeloa, impegnato al Santiago Bernabeu contro il Bayern Monaco di Vincent Kompany, Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Alla stessa ora anche la sfida del José Alvalade tra Sporting Lisbona e Arsenal, Sky Sport Arena e Sky Sport 253.

Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.