Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi ai quartiguida tv
Oggi, martedì 7 aprile, l'andata dei quarti di finale di Champions League. Alle 21.00 Real Madrid-Bayern Monaco su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW e Sporting Lisbona-Arsenal su Sky Sport Arena, Sky Sport 253, sempre anche su NOW. Tutti gli appuntamenti del martedì di Champions League
Martedì 7 aprile, l’andata dei quarti di finale della massima competizione europea per club, su Sky e in streaming su NOW, con le partite da seguire, anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 21.00 da non perdere l’appuntamento con il Real Madrid di Álvaro Arbeloa, impegnato al Santiago Bernabeu contro il Bayern Monaco di Vincent Kompany, Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Alla stessa ora anche la sfida del José Alvalade tra Sporting Lisbona e Arsenal, Sky Sport Arena e Sky Sport 253.
Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, insieme a Paolo Condò e Fabio Capello, saranno presenti Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio e Zvonimir Boban, con Alessandro Del Piero in collegamento da Madrid. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.
Champions League, la programmazione di oggi su Sky e NOW
Martedì 7 aprile
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- alle 21.00: REAL MADRID-BAYERN MONACO su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani. Inviata Giorgia Cenni e Gianluca Di Marzio, Diretta Gol Riccardo Gentile
- alle 21.00: SPORTING LISBONA-ARSENAL su Sky Sport Arena e Sky Sport 253. Telecronaca Nicola Roggero. Inviato Gianluigi Bagnulo, Diretta Gol Paolo Ciarravano
Gli studi del martedì
- Dalle 20, dalle 23: Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Zvonimir Boban, Mario Giunta e Alessandro Del Piero in collegamento da Madrid
- da mezzanotte: After Party con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Zvonimir Boban, Mario Giunta e Alessandro Del Piero in collegamento da Madrid
- all’1.00 : Goleador Europe con Martina Quaranta