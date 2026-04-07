Gara d'andata dei quarti di finale di Champions League con il Paris Saint-Germain che alle 21 ospiterà il Liverpool al Parco dei Principi. Barcola è a disposizione di Luis Enrique ma non farà parte dell'undici iniziale: in attacco ci saranno Doué, Dembelé e Kvaratskhelia. Slot conferma Salah, Szoboszlai e Wirtz alle spalle di Ekitiké