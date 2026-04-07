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Psg-Liverpool, le probabili formazioni dei quarti di Champions League

Champions League

Gara d'andata dei quarti di finale di Champions League con il Paris Saint-Germain che alle 21 ospiterà il Liverpool al Parco dei Principi. Barcola è a disposizione di Luis Enrique ma non farà parte dell'undici iniziale: in attacco ci saranno Doué, Dembelé e Kvaratskhelia. Slot conferma Salah, Szoboszlai e Wirtz alle spalle di Ekitiké

Probabili Formazioni

PSG
Matvey Safonov
Matvey Safonov
Portiere
PSG
Achraf Hakimi
Achraf Hakimi
terzino destro
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PSG
Marquinhos
Marquinhos
difensore centrale
PSG
Willian Pacho
Willian Pacho
difensore centrale
pubblicità
PSG
Nuno Mendes
Nuno Mendes
terzino sinistro
PSG
Warren Zaïre-Emery
Warren Zaïre-Emery
mezzala destra
PSG
Vitinha
Vitinha
centrocampista centrale
PSG
João Pedro Gonçalves Neves
João Pedro Gonçalves Neves
mezzala sinistra
pubblicità
PSG
Désiré Doué
Désiré Doué
ala destra
PSG
Ousmane Dembélé
Ousmane Dembélé
attaccante
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PSG
Khvicha Kvaratskhelia
Khvicha Kvaratskhelia
ala sinistra

Le possibili scelte di Luis Enrique

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

  • Barcola è a disposizione ma partirà dalla panchina
  • In difesa c'è Marquinhos con Pacho
  • Tridente composto da Doué, Dembelé Kvaratskhelia
Liverpool
Giorgi Mamardashvili
Giorgi Mamardashvili
portiere
Liverpool
Jeremie Frimpong
Jeremie Frimpong
terzino destro
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Liverpool
Ibrahima Konaté
Ibrahima Konaté
difensore centrale
Liverpool
Virgil van Dijk
Virgil van Dijk
difensore centrale
pubblicità
Liverpool
Milos Kerkez
Milos Kerkez
terzino sinistro
Liverpool
Ryan Gravenberch
Ryan Gravenberch
centrocampista centrale
Liverpool
Alexis Mac Allister
Alexis Mac Allister
centrocampista centrale
Liverpool
Mohamed Salah
Mohamed Salah
esterno destro
pubblicità
Liverpool
Dominik Szoboszlai
Dominik Szoboszlai
trequartista
Liverpool
Florian Wirtz
Florian Wirtz
esterno sinistro
pubblicità
Liverpool
Hugo Ekitike
Hugo Ekitike
attaccante

Le possibili scelte di Slot

LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, MacAllister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitiké. All. Slot.

  • Dovrebbero essere due i cambi per Slot rispetto all'undici utilizzato nel weekend contro il City: Frimpong per Gomez e MacAllister per Jones
  • Sulla trequarti confermati Salah, Szoboszlai e Wirtz
  • Il riferimento offensivo sarà ovviamente Ekitiké

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