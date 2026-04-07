Gara d'andata dei quarti di finale di Champions League con il Paris Saint-Germain che alle 21 ospiterà il Liverpool al Parco dei Principi. Barcola è a disposizione di Luis Enrique ma non farà parte dell'undici iniziale: in attacco ci saranno Doué, Dembelé e Kvaratskhelia. Slot conferma Salah, Szoboszlai e Wirtz alle spalle di Ekitiké
Probabili Formazioni
Le possibili scelte di Luis Enrique
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.
- Barcola è a disposizione ma partirà dalla panchina
- In difesa c'è Marquinhos con Pacho
- Tridente composto da Doué, Dembelé e Kvaratskhelia
Le possibili scelte di Slot
LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, MacAllister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitiké. All. Slot.
- Dovrebbero essere due i cambi per Slot rispetto all'undici utilizzato nel weekend contro il City: Frimpong per Gomez e MacAllister per Jones.
- Sulla trequarti confermati Salah, Szoboszlai e Wirtz
- Il riferimento offensivo sarà ovviamente Ekitiké