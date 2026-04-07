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Real Madrid-Bayern Monaco, dove vedere i quarti di Champions League in tv e streaming

guida tv

Oggi, martedì 7 aprile, si scende in campo per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Al Santiago Bernabeu, Real Madrid e Bayern Monaco scenderanno in campo alle 21.00. Dove seguire la partita in diretta su Sky e in streaming su NOW, le statistiche delle sfide fra le due squadre

Dove vedere Real Madrid-Bayern Monaco in tv

La sfida del Santiago Bernabeu valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League tra Real Madrid e Bayern Monaco si gioca martedì 7 aprile alle 21.00. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Luca Marchegiani. Inviati Giorgia Cenni e Gianluca Di Marzio.

I numeri di Real Madrid e Bayern Monaco

Si tratta della partita più giocata nella storia delle maggiori competizioni europee. Tutte le 28 sfide fra Real Madrid e Bayern Monaco si sono svolte in Coppa dei Campioni/Champions League, con 26 nella fase a eliminazione diretta. Il Bayern Monaco non ha vinto nessuna delle ultime nove partite contro il Real Madrid. Sono le due squadre con il maggior numero di vittorie nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League. In più, tra le formazioni con almeno 50 partite, sono anche le due con le migliori percentuali di vittoria, quasi identiche: Real Madrid (60.23% - 309/513) e Bayern Monaco (60.19% - 248/412). Includendo questa stagione di Champions League, Real Madrid e Bayern Monaco sono le due squadre che hanno raggiunto i quarti di finale più volte

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