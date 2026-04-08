Dove vedere Barcellona-Atletico Madrid

Da non perdere oggi alle 21 l'andata dei quarti di finale di Champions League con il Barcellona impegnato in casa contro l'Atletico Madrid: partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, inviato Giovanni Guardalà. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita- dalle 20 e dalle 23- con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, insieme a Paolo Condò e Fabio Capello, saranno presenti Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.

I numeri di Barcellona e Atletico Madrid

Barcellona e Atletico Madrid si incontreranno per la quinta volta in una competizione europea; tutti e cinque gli incontri si sono svolti ai quarti di finale di Champions League (2013-14 e 2015-16 in precedenza). L'Atletico Madrid ha perso solo una delle quattro partite in Champions League contro il Barcellona (2V 1N) e ha eliminato la squadra catalana in entrambi i precedenti scontri nella fase a eliminazione diretta (2-1 in aggregato nel 2013-14 e 3-2 nel 2015-16). Solo il PSG (tre) ha eliminato il Barcellona più volte nelle fasi a eliminazione diretta in Coppa dei Campioni/Champions League. Il Barcellona è rimasto imbattuto nelle ultime 25 partite contro l'Atletico Madrid al Camp Nou tra tutte le competizioni (17V 8N), con l'ultima sconfitta risalente al febbraio 2006, quando l'Atlético era allenato da Pepe Murcia (sconfitta per 1-3 in LaLiga). L'Atletico Madrid non ha mai vinto una trasferta contro un'altra squadra spagnola in Champions League, perdendo quattro delle cinque giocate (1N). Più in generale, la squadra di Diego Simeone non ha ottenuto alcun successo nelle ultime sei gare fuori casa nelle fasi a eliminazione diretta della competizione (1N 5P), con l'ultima vittoria risalente a Old Trafford contro il Manchester United nel marzo 2022 (1-0). Dall'arrivo di Hansi Flick al Barcellona, i blaugrana sono la formazione ad aver segnato più gol in Champions League (73). Tuttavia, non hanno mantenuto la porta inviolata in nessuna delle ultime 13 partite, che è già la loro serie più lunga senza clean sheet in una grande competizione europea. Tra gli allenatori con almeno 10 partite, Hansi Flick è quello con la più alta percentuale di vittorie in Champions League sia in generale (73.8% - 31/42) sia nella fase a eliminazione diretta (70.6% - 12/17).