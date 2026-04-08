Dove vedere Psg-Liverpool

Da non perdere oggi alle 21 l'andata dei quarti di finale di Champions League con Psg-Liverpool: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, Dalle 20, dalle 23, con Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, insieme a Paolo Condò e Fabio Capello, saranno presenti Alessandro Costacurta e Paolo Di Canio. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party da mezzanotte , mentre chiude la serata Goleador Europe , con Martina Quaranta.

I numeri di Psg e Liverpool

Paris Saint-Germain e il Liverpool si sono incontrati in sei precedenti occasioni nelle competizioni europee, con entrambe le squadre che hanno registrato tre vittorie ciascuna. Le sfide più recenti risalgono alla scorsa stagione di Champions League, dove entrambe hanno vinto 1-0 in trasferta negli ottavi di finale, prima che i parigini ottenessero il pass per i quarti di finale grazie alla lotteria dei calci di rigore ad Anfield (4-1). Negli ottavi di finale della scorsa stagione tra queste due squadre, il Liverpool ha avuto una media di possesso palla del 38,6% e ha registrato 14 tiri nello specchio in meno rispetto al Paris Saint-Germain nell'arco delle due gare (4 a favore, 18 contro); il loro più grande differenziale negativo di tiri nello specchio in una fase a eliminazione diretta di Champions League da quando il dato è disponibile (dal 2003-04). Il Paris Saint-Germain è rimasto imbattuto nelle ultime sei partite di Champions League contro squadre inglesi (5V 1N) e ha superato tutti e quattro i turni nella fase a eliminazione diretta contro avversarie inglesi dall'inizio della scorsa stagione (contro Liverpool, Aston Villa, Arsenal e Chelsea). In quattro delle ultime cinque edizioni della Champions League, i detentori del trofeo sono stati eliminati ai quarti di finale (Bayern Monaco 2020-21, Chelsea 2021-22, Manchester City 2023-24 e Real Madrid 2024-25), con il solo Real Madrid nel 2022-23 che è riuscito a raggiungere le semifinali. Il Paris Saint-Germain è rimasto imbattuto nelle ultime sette gare nella fase a eliminazione diretta in Champions League (6V 1N) e potrebbe eguagliare la serie più lunga di una squadra francese nella competizione (otto del Lione tra aprile 2004 e marzo 2006).